ДОРЕ ГЮСТАВ

ДОРЕ ГЮСТАВ - французский художник-иллюстратор.

Род. в семье инженера-путейца Пьера Луи Доре и Александрины Плюшар. Детские годы прошли в Страсбурге и г. Бурк-ан-Брес, куда в 1841 г. был переведен отец. Наделенный даром графического мышления, исключительной зрительной памятью и богатым воображением, Д. начал рисовать в 4 года. В 1843 г. он пробовал работать в литографии . В 1847 г. в Париже Д. сделал неск. карикатур по образцу сатирических журналов издателей Г. Обера (1789-1848) и Ш. Филипона (1802-1862), оценивших талант подростка и убедивших родителей избрать для сына карьеру художника. В кон. 1847 г. Обер издал альбом литографий Д. «Подвиги Геркулеса», где в предисловии предрек 15-летнему граверу большое будущее, а Филипон принял его в качестве «карикатуриста бытовых сцен» в штат «Le journal pour rire». В 1848-1852 гг. Д. еженедельно заполнял страничку в газете сатирическими литографиями, в которых заметно влияние лучших мастеров литографированной карикатуры - О. Домье, Ж. Гранвиля, П. Гаварни, А. Шама.

Д. проводил много времени в залах Лувра , изучал гравюры в Национальной б-ке, занимался живописью у Дюбуа, преподававшего в коллеже Сен-Луи и дававшего частные уроки, ок. 1849 г. посещал ателье А. Шеффера (1795-1858), а также Академию Дюпюи (по-видимому, Hippolyte-Isidore Dupuis-Colson (1820-1862)). С 50-х гг. Д. стал работать в книжной иллюстрации («Исторические романы библиофила Жакоба» П. Лакруа, 1852), однако периодически возвращался к жанру карикатуры, в к-ром выполнены серия автолитографий «Парижский зверинец» (1854), альбом ксилографий «История святой Руси» с текстом самого Д. (1854), альбом литографий «Франко-английский журнал» (1859) и др. Во время франко-прусской войны и Парижской коммуны им была создана серия блестящих сатирических рисунков пером «Версаль и Париж в 1871 году» (1871, опубл. в 1907).

Произведениями, открывшими новый период в творческой биографии Д. и ставшими вехой в истории книжной иллюстрации, были «Сочинения Рабле с иллюстрациями Гюстава Доре» (1854). Новизна книг, оформленных Д., заключалась в органичном синтезе полосных иллюстраций, виньеток и смело чередующихся текстовых полос. Созданные Д. образы поражали соединением фантастического и реального, отличались выразительным и свободным рисунком.

Д. владел широкой палитрой жанра карикатуры - от мягкого юмора до гротеска. Эти черты связывают его искусство с искусством романтизма.

Д. заявлял, что хотел бы проиллюстрировать все великие произведения классической лит-ры. Его творческое наследие составляют более 200 произведений, среди к-рых «Собрание сочинений» Дж. Байрона (1854), «Озорные рассказы» О. де Бальзака и «Рассказы» Т. Готье (1855), «Путешествие по Пиринеям» И. Тэна (1855), «Опыты» М. Монтеня (1859), «Рейнские сказания» и «Сказки» Ш. Перро (1861-1862), «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Э. Распе (1863), «Труженики моря» В. Гюго и «Капитан Фракасс» Т. Готье (1866-1867), «Басни» Ж. Лафонтена и «Потерянный рай» Дж. Мильтона (1867), новое издание «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле (1873) с иллюстрациями в полный лист. Широко известны иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, работа над к-рыми началась осенью 1855 г. («Ад» вышел в 1861, «Чистилище» и «Рай» - в 1869), и к «Дон Кихоту» М. Сервантеса (1863); материалы для работы над романом Д. собирал в Испании в 1862 г. Последней проиллюстрированной Д. книгой был «Ворон» Э. По (1883). Неосуществленными остались иллюстрации к «Макбету» У. Шекспира, подготовительные рисунки к к-рым были сделаны в 1877 г.

Д. выполнил более 80 тыс. рисунков, а также большое количество литографий, гравюр, акварелей. Ежегодно Д. выпускал неск. иллюстрированных книг, повторял издания прежних лет, иногда дополняя их новыми рисунками, обеспечивая работой лучших парижских ксилографов, число к-рых достигало 150.

Д., названный позднее «индустриализованным романтиком» (Farner K. Gustave Doré: Der industrialisierte Romantiker. Dresden, 1963. 2 Bde), организовал работу, подобно поточному производству. Рус. худож. и путешественник Н. Н. Каразин, побывавший в мастерской Д. в 70-х гг., вспоминал, что тот раскладывал на столах мастерской доски, загрунтованные тонким слоем белил, затем наносил на них рисунок, начиная с первой доски, «как бы по конвейеру»: сначала кистью намечались общие пятна композиции, затем происходило ее уточнение, наконец, белилами расставлялись последние блики. Этот метод позволял добиться единства рисунка и отделки формы, общности типажа. Исполнив подобным образом 20 рисунков, он созывал граверов и предлагал им выбрать сюжеты, к-рые «будут под силу и заинтересуют композицией» (Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи. М., 1949. С. 97). Работа над доской разделялась между исполнителями: один вырезал фигуры, другой - пейзаж и т. д. Граверы стремились точно воспроизводить светотеневые эффекты оригинала, преодолевая ограничения техники. Пизан, сотрудник и друг Д., признавал, что франц. ксилографы этого времени обязаны своим мастерством его манере рисунка.

Книги с иллюстрациями Д. переиздавались во мн. странах при его жизни. Их печатали с цинковых клише, изготовленных по ксилографиям с помощью фотомеханических технологий, получивших развитие с 60-х гг. XIX в. В России книги с иллюстрациями Д. издавал М. О. Вольф (1825-1883), печатавший изображения с подлинных досок, получаемых из Парижа. В 1874-1879 гг. им была выпущена «Божественная комедия» - 1-й полный рус. перевод произведения Данте, в 1876 г. изданы сказки Ш. Перро в переводе И. С. Тургенева - почитателя таланта Д., познакомившегося с ним в 1862 г. в Баден-Бадене. В 1876-1878 гг. в издательстве Вольфа вышли 3 тома «Библии» на рус. языке. «Библия», программное произведение следующего периода творчества художника, представляет собой тип книги, ставший популярным в посл. трети XIX в.,- роскошное издание in folio, с золотым обрезом и иллюстрациями во всю страницу. Инициатива издания «Библии» с иллюстрациями Д. принадлежала брит. издателям; впервые книга вышла в Великобритании в 1866 г.; работа над ней продолжалась в течение 1865 г. Она включала 230 полосных композиций, из них 152 - к ВЗ и 78 - к НЗ. Над «Библией» работало ок. 40 граверов, среди которых - Э. Пизан (1822-1890), Э. Паннемакер (1847-1930), А. Гусман-отец (1821-1905), Ш. Лаплант (ум. в 1903) и др.

Д. иллюстрировал Библию с позиций светского человека - как памятник мировой лит-ры. Сосредоточившись на событийной стороне текста, он столкнулся с тем, что значительные части Библии не поддавались буквальному иллюстрированию. Не было создано иллюстраций к Псалтири , Притчам Соломоновым , Екклесиасту, большинству книг пророков, к Посланиям апостолов. Внимание привлекли книги Бытие, Исход, Иисуса Навина, Судей Израилевых, Царств, пророка Даниила, первые 2 книги Маккавейские, содержащие описания драматических эпизодов, батальных сцен, чудесных событий и видений. В иллюстрациях к ВЗ Д. отразил грандиозность, «космичность» процессов, пережитых человечеством на заре творения, первобытность природы, необузданность человеческих страстей, драматизм событий. Как мастер эпического пейзажа, Д. соединил религию, мифологию, историю, отразив влияния «восточных» произведений Э. Делакруа и франц. романтиков-ориенталистов Г. А. Декана (1803-1860), Э. Фромантена (1820-1876).

При иллюстрировании Нового Завета перед Д. стояла задача создать идеальный образ, не нарушая многовековой иконографической традиции. Текст исключал органичные для художественного языка Д. иронию и гротеск. Свидетельством трудности работы служат сотни подготовительных эскизов для отдельных образов и композиций (Д. рисовал сразу на доске для гравирования). В работе сказалось отсутствие систематического художественного образования - критики отметили слабость, «неоформленность» рисунка. Особые трудности Д. испытывал, создавая образ Христа. В иллюстрациях к Евангелиям , Деяниям св. апостолов он не сумел преодолеть академическую традицию, но создал 6 эффектных композиций к Апокалипсису.

Оригиналы иллюстраций Д. были более живописны, чем графичны. Он использовал свет как средство передачи проявлений Божественного начала: благодати, осеняющей мир, гнева Господня. Кроме того, тональный рисунок, усиливавший эмоциональную напряженность сцен, позволял раскрыть романтические стороны дарования художника.

Уже современники упрекали Д. за поверхностность иллюстраций. Характерно высказывание одного из рус. критиков 2-й пол. XIX в., В. В. Стасова: «...фантастичность, разнообразие, выдумывательная способность, иногда даже замечательная живописность пейзажей, служащих фоном для библейских иллюстраций Доре, свидетельствуют только о богатом и легком воображении этого художника, главные же действующие лица этих сцен всегда отличаются академичностью и отсутствием психологии» (Стасов В. В. Избр. соч. М., 1952. Т. 3. С. 542).

Когда в кон. XIX - нач. ХХ в. были сформулированы основные принципы книжного оформления, предметом критики стали большеформатные «подарочные» издания, одним из первых и наиболее ярких образцов к-рых была «Библия» Д. Художника, прежде работавшего в основном с книгами традиц. форматов (в кварту и в октаву), стали упрекать в потворстве вкусам буржуазии, отсутствии чувства меры. Критике подвергся также жанр полосной иллюстрации - замкнутой в пространстве листа, претендующей на роль картины, задерживающей внимание лишь на одном моменте действия. Тоновые гравюры, воспроизводившие живописные эффекты рисунков Д., противоречили принципам ксилографии. Гравируя бегло написанные на доске композиции, ксилографы дорабатывали их детали, что давало критикам повод ставить вопрос о степени авторства Д.

Д. писал также колоссальные композиции на библейские и исторические сюжеты («Титаны», 1866; «Смерть Орфея», 1869; «Преториум», 1872, и др.), регулярно выставляя полотна в Парижском салоне, но признания не получал. В конце жизни Д. обратился к скульптуре. Наиболее известен созданный им памятник А. Дюма-отцу (1882), открытый в 1884 г. в Париже на проспекте Вилье. В книжной графике стремление к «большому стилю» определило выбор эпических произведений, тяготение к картинной форме иллюстрации, предпочтение живописной техники исполнения, увлечение большеформатными изданиями, создающими иллюзию монументальности.

Творчество «художника-проповедника», как его называли, пользовалось успехом в Великобритании. В 1867 г. была устроена просуществовавшая до сер. 90-х гг. XIX в. экспозиция его произведений в Лондоне на Бонд-стрит.

Посмертная критика Д. долго была негативной, творческий период, следующий за оформлением Библии, расценивался как упадок, несмотря на то что в 1872 г. мастер создал 180 блестящих иллюстраций к кн. «Лондон» У. Б. Джерролда, изображающих жизнь различных слоев общества. Иллюстрация «Прогулка заключенных в Ньюгейтской тюрьме» скопирована В. ван Гогом в картине «Прогулка заключенных» (1890, ГМИИ). Интерес к социальным проблемам отражен и в альбоме «Испания» (1874), состоящем из 380 иллюстраций.

На рубеже XIX и ХХ вв. Д. оценили как предшественника эпохи, давшей выдающиеся образцы книжного оформления. В России его ценили мастера творческого объединения «Мир искусства». А. Н. Бенуа называл Д. воспитателем художественного вкуса последующих поколений, «великолепным и разнообразным мастером» считал его К. А. Сомов. Немалый вклад в восстановление художественной репутации и популяризацию творчества Д. в последние десятилетия внес Л. А. Дьяков.

Издания:

Библия: [C рис. Г. Доре]. СПб.: Изд. М. О. Вольфа, 1876-1878. 3 т.