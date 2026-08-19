ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ (Дон­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри московский став­ро­пи­ги­аль­ный муж­ской мо­на­стырь) - одна из наиболее значительных в историческом и духовном отношении православных обителей Москвы.

Ос­но­ван в 1591 году в па­мять о чу­дес­ном из­бав­ле­нии Мо­ск­вы от на­ше­ст­вия крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея I. В том же го­ду за­ло­жен со­бор во имя Дон­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (Ма­лый со­бор), в 1677-1678 годах к не­му при­строе­ны 2 при­де­ла, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня. В 1684-1689 годах по обе­ту ца­рев­ны Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны со­ору­жён 5-гла­вый Боль­шой со­бор во имя Дон­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (ос­вя­щён в 1698 году) с ико­но­ста­сом ра­бо­ты ве­ду­щих цар­ских мас­те­ров.

В пла­не со­бор име­ет фор­му квад­ри­фо­лия, его гла­вы ори­ен­ти­ро­ва­ны по сто­ро­нам све­та (в тра­ди­ци­ях украинского зод­че­ст­ва). Ка­мен­ные сте­ны и баш­ни воз­во­ди­лись с 1686 по 1711 годы на сред­ст­ва И. С. Ки­рил­ло­вой, вдо­вы дум­но­го дья­ка Я. А. Ки­рил­ло­ва (по его обе­ту), и каз­ны. В начале XVIII века церковь Сре­те­ния Гос­под­ня бы­ла со­ору­же­на усы­паль­ни­ца пред­ста­ви­те­лей грузинской ди­на­стии Ба­гра­тио­нов. На сред­ст­ва ца­ри­цы Пра­ско­вьи Фё­до­ров­ны в 1713-1714 годах над северными во­ро­та­ми воз­ве­ли цен­трическую ярус­ную цер­ковь во имя Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. Боль­нич­ная церковь Святого Ев­фи­мия (1714 год) пе­ре­строе­на в 1806-1809 годах при уст­рой­ст­ве усы­паль­ни­цы кня­зей Го­ли­цы­ных и пе­ре­ос­вя­ще­на во имя ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла. В 1730-1753 годах в два эта­па от­строи­ли западные во­ро­та с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (ар­хи­тек­то­ры Д. Тре­зи­ни, Г. И. Ше­дель, А. П. Ев­ла­шев), во 2-м яру­се ко­то­рой ос­вя­ти­ли цер­ковь во имя свя­тых За­ха­рии и Ели­са­ве­ты.

Ке­льи строи­лись в конце XVII-XVIII веков. В 1745 году Донской монастырь по­лу­чил ста­тус став­ро­пи­ги­аль­но­го. С конца XVII века был усы­паль­ни­цей московской зна­ти: в под­кле­те Боль­шо­го со­бо­ра по­хо­ро­не­ны Ми­ло­слав­ские , Мен­ши­ко­вы, По­тём­ки­ны и другие. В тра­пез­ной на­хо­ди­лись скульп­тур­ные над­гро­бия ра­бо­ты И. П. Мар­то­са и Ф. Г. Гор­дее­ва .

На клад­би­ще мо­на­сты­ря по­ко­ят­ся ли­те­ра­то­ры Д. В. Да­вы­дов, И. И. Дмит­ри­ев, М. Н. За­гос­кин, И. И. Ла­жеч­ни­ков, В. И. Май­ков, В. Ф. Одо­ев­ский, В. Л. Пуш­кин, А. П. Су­ма­ро­ков, М. М. Хе­ра­сков, А. А. Ша­хов­ской; фи­ло­соф П. Я. Чаа­да­ев; ис­то­ри­ки Д. Н. Бан­тыш-Ка­мен­ский, В. О. Клю­чев­ский, М. П. По­го­дин; ар­хи­тек­то­ры О. И. Бо­ве, Н. И. Коз­лов­ский, В. О. Шер­вуд; рес­тав­ра­то­ры П. Д. Ба­ра­нов­ский, Н. Н. Со­бо­лев; многие над­гро­бия - вы­даю­щие­ся про­из­ве­де­ния русской скульп­ту­ры.

На тер­ри­то­рии Донского монастыря в раз­ные го­ды со­ору­же­ны хра­мы-усы­паль­ни­цы: преподобного Алек­сан­д­ра Свир­ско­го (1796-1798 годы, над мо­ги­лой графа А. Н. Зу­бо­ва, пе­ре­стро­ен в 1820 году), свтятителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та и великомуценицы Ека­те­ри­ны (1887-1891 годы, архитектор А. Г. Вен­сан), преподобного Ио­ан­на Ле­ст­вич­ни­ка (1896-1897 годы, ос­вя­ще­на в 1898 году), церковь во имя свя­тых Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го и Ан­ны Ка­шин­ской (1904-1914 годы, архитектор З. И. Ива­нов) на но­вом мо­на­стыр­ском клад­би­ще.

В 1922-1925 годах в Донском монастыре на­хо­дил­ся под стра­жей пат­ри­арх Ти­хон (по­гре­бён в 1925 году в Ма­лом со­бо­ре мо­на­сты­ря; в 1992 году об­ре­те­ны его мо­щи). Донской монастырь был за­крыт в 1926 году; в со­бо­рах до 1929 года про­дол­жа­лись бо­го­слу­же­ния, в мо­на­стыр­ских зда­ни­ях рас­по­ла­га­лись Ис­то­ри­ко-ху­дожественный и бы­то­вой му­зей XVIII века (с 1929 года Ан­ти­ре­ли­ги­оз­ный му­зей ис­кусств), в 1934-1994 годах - Му­зей ар­хи­тек­ту­ры, а так­же ко­же­вен­ная фаб­ри­ка, ин­тер­нат, об­ще­жи­тие. Клад­би­щен­ская церковь в 1926-1927 годах бы­ла пе­ре­строе­на в кре­ма­то­рий (ар­хи­тек­то­ры Д. П. Оси­пов, Н. Я. Та­монь­кин). На тер­ри­то­рию Донского монастыря с середины 1920-х годов сво­зи­ли ста­рин­ные над­гроб­ные па­мят­ни­ки, фраг­мен­ты раз­ру­шае­мых хра­мов и гражданских со­ору­же­ний Мо­ск­вы (в том числе Хри­ста Спа­си­те­ля хра­ма, церк­вей Ни­ко­лы Боль­шой Крест и Ус­пе­ния на По­кров­ке, Крас­ных во­рот, Три­ум­фаль­ной ар­ки, Су­ха­ре­вой баш­ни) и волж­ских го­ро­дов (Ка­ля­зи­на, Юрь­ев­ца).

Бо­го­слу­же­ния в Ма­лом со­бо­ре во­зоб­нов­ле­ны в 1949 году. Донской монастырь был вновь от­крыт как став­ро­пи­ги­аль­ный в мае 1991 года, то­гда же ос­вя­щён Боль­шой со­бор, в ко­то­ром со­хра­ни­лись ста­рин­ный ико­но­стас и на­стен­ная жи­во­пись. В 1998 году на­ча­лись бо­го­слу­же­ния в церкви во имя свя­тых Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го и Ан­ны Ка­шин­ской на но­вом мо­на­стыр­ском клад­би­ще. В Донском монастыре по­строе­ны церковь Святого Ти­хо­на (1998 год) и церковь Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (2000 год); на клад­би­ще мо­на­сты­ря пе­ре­за­хо­ро­не­ны ос­тан­ки умер­ших в эмиг­ра­ции А. И. Де­ни­ки­на , И. А. Иль­и­на , В. О. Кап­пе­ля, И. С. Шме­лё­ва.

Иллюстрация:

Дон­ской мо­на­стырь в Мо­ск­ве. Вид ан­самб­ля. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)