ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ
ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ (Донской иконы Божией Матери московский ставропигиальный мужской монастырь) - одна из наиболее значительных в историческом и духовном отношении православных обителей Москвы.
Основан в 1591 году в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия крымского хана Гази-Гирея I. В том же году заложен собор во имя Донской иконы Божией Матери (Малый собор), в 1677-1678 годах к нему пристроены 2 придела, трапезная и колокольня. В 1684-1689 годах по обету царевны Екатерины Алексеевны сооружён 5-главый Большой собор во имя Донской иконы Божией Матери (освящён в 1698 году) с иконостасом работы ведущих царских мастеров.
В плане собор имеет форму квадрифолия, его главы ориентированы по сторонам света (в традициях украинского зодчества). Каменные стены и башни возводились с 1686 по 1711 годы на средства И. С. Кирилловой, вдовы думного дьяка Я. А. Кириллова (по его обету), и казны. В начале XVIII века церковь Сретения Господня была сооружена усыпальница представителей грузинской династии Багратионов. На средства царицы Прасковьи Фёдоровны в 1713-1714 годах над северными воротами возвели центрическую ярусную церковь во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Больничная церковь Святого Евфимия (1714 год) перестроена в 1806-1809 годах при устройстве усыпальницы князей Голицыных и переосвящена во имя архангела Михаила. В 1730-1753 годах в два этапа отстроили западные ворота с 3-ярусной колокольней (архитекторы Д. Трезини, Г. И. Шедель, А. П. Евлашев), во 2-м ярусе которой освятили церковь во имя святых Захарии и Елисаветы.
Кельи строились в конце XVII-XVIII веков. В 1745 году Донской монастырь получил статус ставропигиального. С конца XVII века был усыпальницей московской знати: в подклете Большого собора похоронены Милославские, Меншиковы, Потёмкины и другие. В трапезной находились скульптурные надгробия работы И. П. Мартоса и Ф. Г. Гордеева.
На кладбище монастыря покоятся литераторы Д. В. Давыдов, И. И. Дмитриев, М. Н. Загоскин, И. И. Лажечников, В. И. Майков, В. Ф. Одоевский, В. Л. Пушкин, А. П. Сумароков, М. М. Херасков, А. А. Шаховской; философ П. Я. Чаадаев; историки Д. Н. Бантыш-Каменский, В. О. Ключевский, М. П. Погодин; архитекторы О. И. Бове, Н. И. Козловский, В. О. Шервуд; реставраторы П. Д. Барановский, Н. Н. Соболев; многие надгробия - выдающиеся произведения русской скульптуры.
На территории Донского монастыря в разные годы сооружены храмы-усыпальницы: преподобного Александра Свирского (1796-1798 годы, над могилой графа А. Н. Зубова, перестроен в 1820 году), свтятителя Иоанна Златоуста и великомуценицы Екатерины (1887-1891 годы, архитектор А. Г. Венсан), преподобного Иоанна Лествичника (1896-1897 годы, освящена в 1898 году), церковь во имя святых Серафима Саровского и Анны Кашинской (1904-1914 годы, архитектор З. И. Иванов) на новом монастырском кладбище.
В 1922-1925 годах в Донском монастыре находился под стражей патриарх Тихон (погребён в 1925 году в Малом соборе монастыря; в 1992 году обретены его мощи). Донской монастырь был закрыт в 1926 году; в соборах до 1929 года продолжались богослужения, в монастырских зданиях располагались Историко-художественный и бытовой музей XVIII века (с 1929 года Антирелигиозный музей искусств), в 1934-1994 годах - Музей архитектуры, а также кожевенная фабрика, интернат, общежитие. Кладбищенская церковь в 1926-1927 годах была перестроена в крематорий (архитекторы Д. П. Осипов, Н. Я. Тамонькин). На территорию Донского монастыря с середины 1920-х годов свозили старинные надгробные памятники, фрагменты разрушаемых храмов и гражданских сооружений Москвы (в том числе Христа Спасителя храма, церквей Николы Большой Крест и Успения на Покровке, Красных ворот, Триумфальной арки, Сухаревой башни) и волжских городов (Калязина, Юрьевца).
Богослужения в Малом соборе возобновлены в 1949 году. Донской монастырь был вновь открыт как ставропигиальный в мае 1991 года, тогда же освящён Большой собор, в котором сохранились старинный иконостас и настенная живопись. В 1998 году начались богослужения в церкви во имя святых Серафима Саровского и Анны Кашинской на новом монастырском кладбище. В Донском монастыре построены церковь Святого Тихона (1998 год) и церковь Георгия Победоносца (2000 год); на кладбище монастыря перезахоронены останки умерших в эмиграции А. И. Деникина, И. А. Ильина, В. О. Каппеля, И. С. Шмелёва.
Иллюстрация:
Донской монастырь в Москве. Вид ансамбля. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.