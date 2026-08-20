МОНАСТЫРЬ
В ряде религий (христианство, буддизм и др.) комплекс богослужебных, жилых и хозяйств. построек, используемый общиной монахов или монахинь.
История и устройство монастырей. Буддийские М., возникшие в Индии в сер. 1-го тыс. до н. э., первоначально представляли собой убежища (часто пещеры) странствующих отшельников (см. в ст. Ашрама). Позднее буддийские М. появились в Мьянме, Таиланде (2–3 вв. н. э.), Вьетнаме, Китае (4 в.), Корее, Японии (6–8 вв.), Индонезии (7 в.). Буддийские М. были крупными землевладельцами, активно участвовавшими в политич. жизни. В дальнейшем в связи с усилением индуизма в Индии, синтоизма в Японии, конфуцианства в Китае влияние и число буддийских М. в этих странах сильно сократилось (в Индии с 6–7 вв., в Китае с 9 в., в Японии с 16 в., в Юго-Вост. Азии с 12–14 вв.). Вплоть до 20 в. буддийские М. (дацаны) играли большую роль в Тибете, Монголии, Бурятии и др. районах Центр. Азии.
Христианские М. возникли в 3 в. как поселения отшельников; вскоре появились и совместные поселения монахов (см. также Монашество). М. Египта и Палестины 4–6 вв. стали образцами для последующей монашеской традиции. В средние века М. были не только религ. центрами, но и важнейшими очагами книжности, образования (см. Монастырские школы) и культуры, а также благотворительности. Мн. М. были крупными земельными собственниками, некоторые из них пользовались политич. правами (имперские аббатства в Священной Рим. империи). В 16–19 вв. в результате распространения протестантизма и политики секуляризации социальное и экономич. значение М. резко упало, в большинстве европ. стран значительно уменьшилось их число.
На православном Востоке сложилось неск. типов М.: киновии (общежительные М.), лавры, скиты, пу́стыни (в рус. церковной практике монашеские поселения, удалённые от основного М. или носящие такое название по традиции), подворья. Среди католич. М. различают аббатства и приораты (небольшие М., возглавляемые приорами, как правило, подчинённые крупным аббатствам). В протестантизме (кроме Англиканской церкви и лютеранства) М. отсутствуют. В 20 в. возник феномен экуменич. М., где совместно живут монахи, придерживающиеся разл. направлений христианства (община Тезе во Франции). Христианские М. делятся на мужские и женские. В древности и в средние века существовали также смешанные (двойные) монастыри.
На Руси М. появились в 11 в., вскоре после принятия христианства. Они основывались в городах или ближайшей округе князьями и боярами, которые жаловали им земли, ссужали деньгами, предоставляли судебные и податные привилегии. М. являлись центрами распространения письменности, в них велось летописание, собирались библиотеки. В 11–12 вв. наибольшее значение приобрёл Киево-Печерский мон. (будущая Киево-Печерская лавра). Наряду с крупными М. (Киево-Печерским, новгородским Юрьевым и др.) в 12–13 вв. распространение получили мелкие М., имевшие по 3–5 монахов-отшельников. Во 2-й пол. 14 в. митр. Алексий, прп. Сергий Радонежский и их ученики провели реформу: в М. вводился общежительный устав. Роль М. в экономич., политич. и церковной жизни заметно возросла (см. Монастырские земли, Монастырское хозяйство). В 14–17 вв. М. играли важную роль в освоении и христианизации Севера России, Поволжья, Сибири. При имп. Петре I количество М. сократилось. В 1764 была произведена секуляризация монастырских земель (см. Секуляризация 1764), для 226 М. введены штаты, 161 М. не был включён в штаты. В 19 в. количество М., особенно женских, значительно увеличилось. На 1914 в Рус. церкви было 550 мужских и 475 женских М. После Окт. революции 1917 мн. М. были преобразованы в с.-х. артели и коммуны, с 1929 начался процесс их массового закрытия и разрушения. К 1939 на территории СССР не было ни одного официально действующего М. Ряд М. был вновь открыт во время Вел. Отеч. войны. Активное возрождение М. в РПЦ началось с кон. 1980-х гг. На 2011 в РПЦ насчитывалось 404 муж. (в т. ч. 246 в РФ) и 413 жен. (в т. ч. 249 в РФ) М. В совр. практике РПЦ М. разделяются на епархиальные (подчиняются епархиальному архиерею) и ставропигиальные (подчиняются патриарху). Содействие в устроении монашеской жизни в РПЦ осуществляет Синодальный отдел по М. и монашеству.
Монастырская архитектура связана с нац. региональными особенностями зодчества разных стран и народов, отражает их функции и менявшуюся роль в обществ. жизни. Пещерные М. в Индии (Аджанта, 2 в. до н. э. – 7 в. н. э.) и Китае (Цяньфодун близ Дуньхуана, 2-я пол. 4 в.) включали вырезанные в скале молитвенные залы (чайтья) со ступами, кельи, монашеские общежития (вихара), трапезные, библиотеки. М. с наземными постройками в Китае, Японии, Юго-Вост. Азии (Лингусы в Нанкине, Китай, 14–17 вв.; Салин в Мандалае, Бирма, 2-я пол. 19 в., и др.) имели характер живописных комплексов, состоящих из молитвенных и жилых сооружений, мемориальных храмов и пагод, или регулярных осевых ансамблей смежных дворов, окружённых дерев. храмами-павильонами. Ламаистские М. Тибета, обычно располагавшиеся по склонам гор, строились по строгим канонам и окружались стенами (Самье в верховье р. Цангпо, кон. 8 в.; главные здания размещены на оси восток – запад). В Монголии строились М. типов хурэ (с кольцевым планом и юртообразными дерев. храмами), сумэ (кит.), хийд (хит; тибетский) и смешанных типов (Да-Хурэ в Улан-Баторе, 17–18 вв.). В 18 в. ламаистские М. распространились в Бурятии (дацаны; регулярные комплексы из ярусных храмов и домов лам) и Калмыкии (хурулы).
Суровый крепостной характер носит архитектура некоторых христианских М., появившихся в 5–6 вв. в Сев. Африке (Тебесса в Алжире) и на Ближнем Востоке (Синайский монастырь Св. Екатерины в Египте, Калъат-Симъан в Сирии). Они окружены мощными стенами и включают храмы (3-нефные базилики), помещения для жилья, трапезы, чтения.
В 6–9 вв. сформировался архит. тип зап.-европ. католич. монастырского комплекса (сохранился план мон. Санкт-Галлен в Швейцарии, ок. 820), имевшего регулярную планировку, где доминировала церковь, к которой примыкал дворик-клуатр с галереями, окружённый др. монастырскими помещениями и постройками (см. Аббатство). Монастырские храмы 11–12 вв. (Сент-Олбанс в Англии, 1077–88; базилика Клюни-III в Бургундии, ок. 1088–1130; ц. Марии-Лах в Германии, 1093–1177) принадлежат к наиболее значительным архит. памятникам романского стиля. Композиция М. варьировалась разл. монашескими орденами. С экспансией Тевтонского ордена связаны М.-замки, где клуатр и залы включены в единый объём (Верхний замок в Мальборке, Польша, последняя четв. 13–14 вв.). В эпоху готики типы монастырских сооружений повлияли на светское зодчество (приюты, госпитали, рынки).
Православные М. Византии, балканских стран, Руси, Грузии и Армении имели более свободную и разнообразную планировку, складывавшуюся иногда в течение веков (мон. Хора в Константинополе, 5–15 вв.; монастырские комплексы на Афоне и в Метеоре, оба в Греции; Санаин в Армении, Гелатский монастырь в Грузии, Киево-Печерская лавра в Киеве, и др.). Комплекс окружали стены с башнями; вдоль стен располагались кельи, в центре – собор, трапезная, колокольня, колодец. В Каппадокии, Палестине, на Балканах, в Закавказье, Молдавии, на Крымском п-ове известны пещерные М., вырезанные в скалах (Давид-Гареджа, Гегард и др.).
Живописные архит. ансамбли представляют собой рус. монастыри. При их основании и расширении учитывались расположение (при слиянии рек, у озера, на острове и т. д.), природное окружение, характер рельефа, что органично связывало комплекс с ландшафтом. Оборонит. функции М. определили мощь крепостных стен с башнями (Троице- Сергиева лавра, Кирилло-Белозерский монастырь). Построенные вокруг городов или в их черте рус. М. образовывали оборонит. линию и являлись доминантами гор. планировки (Донской монастырь, Новодевичий монастырь в Москве и др.). Архит. формы рус. М. до сер. 16 в. были строгими, лаконичными, а к кон. 17 в. обогатились красочным узорочьем. В общежительных М. обязательным элементом была трапезная (первая каменная известна в Киево-Печерском мон., 12 в.), в комплекс которой с 16 в. стали включать храм. В городских М. 17 в. над воротами иногда ставили колокольню. Проём главных (Святых) ворот ориентировался на один из входов в собор.
В периоды Возрождения и барокко М. потеряли крепостное значение. Появились парадные ансамбли М.-дворцов, построенные компактно, по единому плану (Эскориал, Мельк, Смольный монастырь в С.-Петербурге и др.). В 19–20 вв. новые М. строятся редко (мон. Сент-Мари-де-ла-Турет в Эвё, Франция, 1956–60, арх. Ле Корбюзье) и не играют значит. роли в застройке городов.
Дополнительная литература:
Ильин М.А. К истории архитектурной композиции русских монастырей 17 в. // Ежегодник Института истории искусств. 1954. М., 1954;
Бусева-Давыдова И.Л. Некоторые особенности пространственной организации древнерусских монастырей // Архитектурное наследство. М., 1986. Т. 34;
Рябушина И.А. К вопросу о композиции русских монастырей XV–XVII вв. // Там же;
Петрова Т. Пещерные монастыри как явление русской духовной культуры // К свету. 1995. № 17;
Ильвицкая С.В. Основные композиции молдавских монастырей // Архитектурное наследство. М., 1996. Т. 41;
Чинякова Г. Афон и Россия. Монастыри – образы Святой Горы на Русской земле // Журнал Московской патриархии. 1996. № 11.
Автор(ы) статьи: М. И. Андреев (архитектура);Е. В. Белякова.