ДОНСКОЙ ФРОНТ
ДОНСКОЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на юго-западном стратегическом направлении в Великой Отечественной войне.
Образован по приказу Ставки Верховного Главнокомандования от 28.09.1942 года в результате переименования Сталинградского фронта (1-го формирования). В состав Донского фронта вошли 1-я гвардейская, 21, 24, 63 и 66-я общевойсковые армии, 4-я танковая (с 22 октября 65-я общевойсковая) армия и 16-я возд. армия, а с 01.01.1943 года - 57, 62 и 64-я общевойсковые армии (из состава ликвидированного Сталинградского фронта 2-го формирования).
В октябре и первой половине ноября 1942 года войска Донского фронта вели боевые действия по удержанию рубежа по реке Дон и плацдармов на её южном берегу. Одновременно проводились активные наступательные действия на левом крыле фронта, приковывавшие к себе часть сил противника и тем самым ослаблявшие его удар по войскам вновь созданного (в результате переименования Юго-Восточного фронта) Сталинградского фронта (2-го формирования).
В ноябре 1942 года войска Донского фронта совместно с войсками Юго-Западного фронта и Сталинградского фронта в ходе Сталинградской битвы 1942-1943 годов окружили в районе Сталинграда 330-тысячную группировку германских войск. С 10.01 по 02.02.1943 года войска Донского фронта провели операцию «Кольцо» по ликвидации окружённой в районе Сталинграда группировки противника. На базе Донского фронта 15.02.1943 года образован Центральный фронт.
Командующий - генерал-лейтенант, с 15.01.1943 года генерал-полковник К. К. Рокоссовский (сентябрь 1942 - февраль 1943 года).
Исторические источники:
Великая Отечественная война. М., 1996. Т. 5 (2): Ставка ВГК: Документы и материалы: 1942 год.