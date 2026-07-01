ДОНСКОЙ ФРОНТ

ДОНСКОЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на юго-западном стратегическом направлении в Великой Отечественной войне .

Об­ра­зо­ван по при­ка­зу Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния от 28.09.1942 года в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Ста­лин­град­ско­го фрон­та (1-го фор­ми­ро­ва­ния). В со­став Донского фронта во­шли 1-я гвардейская, 21, 24, 63 и 66-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии, 4-я тан­ко­вая (с 22 октября 65-я об­ще­вой­ско­вая) ар­мия и 16-я возд. ар­мия, а с 01.01.1943 года - 57, 62 и 64-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии (из со­ста­ва ли­к­ви­ди­ро­ван­но­го Ста­лин­град­ско­го фрон­та 2-го фор­ми­ро­ва­ния).

В ок­тяб­ре и первой половине ноября 1942 года вой­ска Донского фронта ве­ли бое­вые дей­ст­вия по удер­жа­нию ру­бе­жа по реке Дон и плац­дар­мов на её южном бе­ре­гу. Од­но­вре­мен­но про­во­ди­лись ак­тив­ные на­сту­пательные дей­ст­вия на ле­вом кры­ле фрон­та, при­ко­вы­вав­шие к се­бе часть сил про­тив­ни­ка и тем са­мым ос­лаб­ляв­шие его удар по вой­скам вновь соз­дан­но­го (в ре­зуль­та­те пе­ре­име­но­ва­ния Юго-Вос­точ­но­го фрон­та) Ста­лин­град­ско­го фрон­та (2-го фор­ми­ро­ва­ния).

В но­ябре 1942 года вой­ска Донского фронта со­вме­ст­но с вой­ска­ми Юго-За­пад­но­го фрон­та и Ста­лин­град­ско­го фрон­та в хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы 1942-1943 годов ок­ру­жи­ли в рай­оне Ста­лин­гра­да 330-ты­сяч­ную груп­пи­ров­ку германских войск. С 10.01 по 02.02.1943 года вой­ска Донского фронта про­ве­ли опе­ра­цию «Коль­цо» по ли­к­ви­да­ции ок­ру­жён­ной в рай­оне Ста­лин­гра­да груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка. На ба­зе Донского фронта 15.02.1943 года об­ра­зо­ван Цен­траль­ный фронт.

Ко­ман­дую­щий - генерал-лейтенант, с 15.01.1943 года генерал-­полковник К. К. Ро­кос­сов­ский (сентябрь 1942 - февраль 1943 года).

Исторические источники:

Ве­ли­кая Оте­че­ст­вен­ная вой­на. М., 1996. Т. 5 (2): Став­ка ВГК: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы: 1942 год.

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