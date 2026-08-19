ДОНСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ

ДОНСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге Европейской части России.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 21.05(02.06).1870 года на тер­ри­то­рии Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. Центр - город Но­во­чер­касск. Площадь 144,5 тысячи км2 (1897 год); население 2,6 миллиона человек (1897 год).

Со­став на­се­ле­ния Донского войска области: дон­ские ка­за­ки, ко­рен­ные и при­быв­шие по­сле 1861 года ино­го­род­ние кре­сть­я­не (1,2 миллиона человек), а так­же ме­ща­не и куп­цы. Ра­бо­чих и ре­мес­лен­ни­ков на­счи­ты­ва­лось 245 тысяч человек, дво­рян и чи­нов­ни­ков - 31 тысяча человек (1897 год).

Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 7 ок­ру­гов: Чер­кас­ский, 1-й и 2-й Дон­ские, До­нец­кий, Усть-Мед­ве­диц­кий, Хо­пёр­ский и Ми­ус­ский. В 1884 году вы­де­лен Саль­ский округ В 1887 году к Донского войска области при­сое­ди­не­ны Рос­тов­ский уезд, по­сад Азов и Та­ган­рог­ское гра­до­на­чаль­ст­во, ра­нее вхо­див­шие в со­став Ека­те­ри­но­слав­ской губернии . На вновь при­об­ре­тён­ных зем­лях и на ба­зе Ми­ус­ско­го округа бы­ли соз­да­ны два но­вых ок­ру­га - Та­ган­рог­ский и Рос­тов­ский. В 1917 году об­ра­зо­ван Верх­не­дон­ской ок­руг.

Ка­за­ки, по­ми­мо военной служ­бы, за­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом, охо­той и тор­гов­лей (главная яр­мар­ка - Урю­пин­ская), ско­то­вод­ст­вом, осо­бен­но ко­не­вод­ст­вом. На тер­ри­то­рии об­ла­сти с конца XVII века раз­ви­ва­лось зем­ле­де­лие.

В начале XX века Донского войска область ста­ла од­ним из главных по­став­щи­ков хле­ба, экс­пор­ти­руе­мо­го че­рез пор­ты Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей (круп­ней­ший порт - Та­ган­рог). Во второй половине XIX века. раз­ви­ва­лась гор­но­за­вод­ская промышленность (в ней бы­ло за­ня­то 140 тысяч человек, функ­цио­ни­ро­ва­ло свыше 80 шахт). Об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность бы­ла со­сре­до­то­че­на в Рос­то­ве-на-До­ну, Та­ган­ро­ге, Су­ли­не (та­бач­ные фаб­ри­ки, чу­гу­но­ли­тей­ные и же­ле­зо­де­ла­тель­ные за­во­ды).

По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­ди­ли ли­нии Во­ро­неж - Рос­тов-на-До­ну (1871 год) и Зве­ре­во - Ца­ри­цын (1900 год) Юго-Вос­точ­ных же­лез­ных до­рог, Рос­тов-на-До­ну - Вла­ди­кав­каз (1875 год) и Ца­ри­цын - Ти­хо­рец­кая (1899 год) Вла­ди­кав­каз­ской железной дороги и другие. Круп­ней­шие на юге Российской им­пе­рии железнодорожные мас­тер­ские на­хо­ди­лись в Рос­то­ве-­на-­До­ну.

По­сле 1917 года Донского войска область ста­ла од­ним из цент­ров фор­ми­ро­ва­ния Доб­ро­воль­чес­кой ар­мии . Тер­ритория Донского войска области на­хо­ди­лась под конт­ро­лем пра­ви­тельств ата­ма­на А. М. Ка­ле­ди­на (но­ябрь 1917 - февраль 1918 года), Дон­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки (март - август 1918 года), генерал-майора П. Н. Крас­но­ва (август 1918 - июль 1919 года), Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (июль 1919 - март 1920 года). В мар­те 1920 года территория Донского войска области за­ня­та РККА. 25.03.1920 года Донского войска область уп­разд­не­на, часть тер­ри­то­рии ото­шла к Ца­ри­цын­ской губернии и Кал­мыц­кой АО РСФСР, До­нец­кой области УССР. Ос­тав­шая­ся тер­ри­то­рия пе­ре­име­но­ва­на в Дон­скую об­ласть.

Иллюстрации:

Герб Об­ла­сти вой­ска Дон­ско­го. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)