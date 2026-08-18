ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - наименование формирований российского и советского Военно-морского флота, предназначавшихся для действий в бассейне реки Дон и на Азовском море.
1) Образована в 1733 году в Таврове. Строительство судов для Донской военной флотилии было начато в 1723 году по приказу императора Петра I и прервано с его смертью, возобновлено в 1733 году по указу Сената. В 1734 году Донская военная флотилия имела в своём составе 15 прамов (плоскодонные арт. парусные суда), 15 галер, 59 ботов и шлюпок.
К 1737 году для действий в Азовском море дополнительно построили свыше 500 лодок и других судов. Во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов Донская военная флотилия под командованием контр-адмирала (с 1737 года вице-адмирал) П. П. Бредаля содействовала российским войскам во взятии Азова, обеспечивала их продвижение в Крым, вела борьбу с тур. флотом. Упразднена в октябре 1739 года после заключения Белградского мира 1739 года.
2) Создана в составе РККФ в марте 1919 года для содействия войскам Южного фронта, охраны судоходства и осуществления перевозок (база - город Павловск). В состав Донской военной флотилии входили отряды: Верхнего Дона, Среднего Дона, Царицынский и моторно-понтонная флотилия (15 боевых кораблей, 9 вспомогательных судов, 16 моторных понтонов).
Активные боевые действия вёл лишь отряд Верхнего Дона, взаимодействовавший с советскими войсками, подавлявшими Вёшенское восстание 1919 года. Расформирована в августе 1919 года в связи с отходом советских войск на север. Вновь образована в мае 1920 года из речных кораблей Доно-Азовской военной флотилии, затем передана в Азовскую военную флотилию как Донская речная дивизия. С 15 июля оперативно подчинена командующему Кавказским фронтом, а 9 сентября расформирована.
Мореходные корабли оставлены в составе Азовской военной флотилии, остальные сведены в Донской речной дивизион (с 19 сентября - Речная военная флотилия Кавказского фронта, с 16.02.1921 года - Донская военная флотилия. Кавказского фронта) с базой в городе Ростов-на-Дону. Расформирована в августе 1921 года. Командующие: П. П. Делло (март - август 1919 года), С. П. Лосев (май 1920 года - апрель 1921 года), М. Г. Степанов (апрель - август 1921 года).