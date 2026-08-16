ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - автономное государственное образование на юге Европейской части Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Об­ра­зо­ва­на в гра­ни­цах Дон­ско­го вой­ска об­лас­ти дек­ре­том Дон­ско­го ка­зачь­е­го Военно-революционного комитета от 23.03.1918 года (Военно-революционный комитет был соз­дан на съез­де фрон­то­во­го ка­за­че­ст­ва в ста­ни­це Ка­мен­ская в январе 1918 года по­сле по­ра­же­ния Ка­ле­ди­на вы­сту­п­ле­ния 1917-1918 годов).

Центр - город Рос­тов-на-До­ну. Воз­глав­ля­лась СНК (председатель - боль­ше­вик Ф. Г. Под­тёл­ков), с апреля 1918 года - так­же и ЦИК Со­ве­тов рес­пуб­ли­ки (председатель - В. С. Ко­ва­лёв; вхо­ди­ли боль­ше­ви­ки и ле­вые эсе­ры), из­бран­ным на 1-м съез­де со­ве­тов ра­бо­чих и ка­зачь­их де­пу­та­тов Донской советской республики. Вся власть в рес­пуб­ли­ке 16.04.1918 года бы­ла пе­ре­да­на Чрез­вы­чай­но­му шта­бу обо­ро­ны (начальник - Чрез­вы­чай­ный ко­мис­сар Юга Рос­сии Г. К. Орд­жо­ни­кид­зе) в свя­зи с ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми вос­ста­ния­ми в ря­де ста­ниц рес­пуб­ли­ки (в ап­ре­ле на тер­ри­то­рии Донской советской республики ста­ла фор­ми­ро­вать­ся Дон­ская ар­мия), на­чав­ши­ми­ся в кон­це мар­та - на­ча­ле ап­ре­ля 1918 года.

Советские вой­ска, на­хо­див­шие­ся на тер­ри­то­рии Донской советской республики (от­ря­ды под ко­мандованием С. М. Бу­дён­но­го, К. Е. Во­ро­ши­ло­ва, Б. М. Ду­мен­ко, Р. Ф. Си­вер­са, И. Э. Яки­ра и других), ве­ли бои с вос­став­ши­ми, од­на­ко рай­оны вос­ста­ния в ап­ре­ле - начале мая рас­ши­ря­лись. 23-24.04.1918 года на тер­ри­то­рию Донской советской республики во­шли германские вой­ска, 29 апреля они за­ня­ли станицу Черт­ко­во и тем са­мым пе­ре­ре­за­ли железнодорожное со­об­ще­ние ме­ж­ду Рос­то­вом-на-До­ну и Мо­ск­вой; 1 мая германские вой­ска взя­ли Та­ган­рог, а 8 мая за­ня­ли Рос­тов-на-До­ну (4-5 мая не­удав­шую­ся по­пыт­ку ов­ла­деть го­ро­дом пред­при­нял от­ряд полк. М. Г. Дроз­дов­ско­го). Донская советская республика фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать, её ру­ко­во­дство эва­куи­ро­ва­лось в Ца­ри­цын (ны­не Вол­го­град), за­тем пе­ре­еха­ло в ста­ни­цу Ве­ли­ко­кня­же­ская Саль­ско­го ок­ру­га. Пре­зи­ди­ум ВЦИК 30.09.1918 года по­ста­но­вил счи­тать дея­тель­ность Дон­ско­го советского пра­ви­тель­ст­ва пре­кра­щён­ной.

Ис­торические источники:

Борь­ба за власть Со­ве­тов на До­ну 1917–1920 гг. Сб. до­ку­мен­тов. Рос­тов н/Д., 1957.

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