ДОНОВАН УИЛЬЯМ ДЖОЗЕФ
ДОНОВАН УИЛЬЯМ ДЖОЗЕФ - американский военный и государственный деятель, адвокат.
В 1905 году окончил юридический факультет Колумбийского университета, затем Колумбийскую школу права, где познакомился и завязал личную дружбу с Ф. Д. Рузвельтом. В последующие годы занимался адвокатской практикой, один из основателей юридической конторы «Donovan, Leisure, Newton and Irvine».
В 1916 году командовал подразделением Национальной гвардии на южной границе Соединенных Штатов Америки, действовавшим против мексиканских повстанческих частей под командованием Ф. (Панчо) Вильи. В 1917-1918 годах в звании полковника командовал полком в составе американских экспедиционных сил во Франции. В 1922-1924 годах прокурор западного округа Нью-Йорка, до 1929 года заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, завоевал широкую известность решительной борьбой с бутлегерством.
В период президентства К. Кулиджа был членом антимонопольной комиссии. После вступления в должность президента в 1933 году Ф. Д. Рузвельта, несмотря на принадлежность к Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, Донован занимал ответственные посты в его администрации. В 1937-1941 годах он неоднократно совершал поездки в Европу с целью сбора информации и разъяснения американской политики. В 1941 году назначен координатором деятельности спецслужб Соединенных Штатов Америки.
Со вступлением Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую войну создатель и в 1942-1945 годах начальник Управления стратегических служб (предшественник Центрального разведывательного управления), занимавшегося сбором данных о противнике, организацией саботажа, диверсий и партизанского движения на оккупированных территориях. В ноябре 1944 года Доновану присвоено звание генерал-майора.
По окончании войны помощник главного американского обвинителя на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов. После выхода в отставку занимался адвокатской практикой. Похоронен на Национальном кладбище в Арлингтоне (штат Виргиния).