ДОНН ХОРХЕ
ДОНН ХОРХЕ - аргентинский артист балета.
В 1952-1962 годах обучался танцу в балетной школе при театре «Колон» в Буэнос-Айресе, участвовал в спектаклях этого театра. С 1963 года в труппе М. Бежара «Балет XX века» (Брюссель), с 1987 года в «Балле Бежар Лозанн».
В 1964 году выступил как солист в балете Бежара «Девятая симфония» на музыку Л. ван Бетховена, в 1966 году с огромным успехом исполнил партию Ромео («Ромео и Джульетта» на музыку Г. Берлиоза) и занял ведущее положение в труппе. Исполнитель главных партий в балетах Бежара, в том числе: Избранник («Весна священная» И. Ф. Стравинского), Жар-птица («Жар-птица» на музыкальные сюиты из одноименного балета Стравинского), Несущий свет («Голестан, или Сад роз» на традиционную персидскую музыку), Люцифер («Наш Фауст» на музыку И. С. Баха и аргентинского танго), Нижинский («Нижинский, клоун Божий» на музыку П. И. Чайковского и П. Анри), а также во второй редакции «Болеро» М. Равеля, в балете «Гелиогабал» на сборную музыку.
Среди других партий: Людвиг («Вена, Вена, одна лишь ты» на музыку А. Шёнберга, Бетховена и других), Герой («Мальро, или Метаморфозы богов» на музыку Бетховена и других), Музыка («Воспоминание о Ленинграде» на музыку Чайковского и других), Петрушка («Петрушка» Стравинского). В 1977 году Донн работал в труппе «Нью-Йорк сити балле», был первым исполнителем в балете Дж. Баланчина «Венские вальсы» на музыку И. Штрауса, Р. Штрауса и других, в 1988 году руководил балетной труппой в Виши (Франция).
С 1976 года художественный руководитель экспериментальной труппы «Янтра» (Брюссель), с 1980 года художественный руководитель труппы «Балет XX века». Один из самых известных танцовщиков 1960-1980-х годов, Донн обладал исключительными внешними данными и редким обаянием, в совершенстве владел техникой как классического, так и свободного танца; его исполнение отличалось экспрессией и драматизмом. Снимался в кино («Танцор», «Я родился в Венеции», «Одни и другие», «Жизнь танцовщика») и в экранизациях балетов Бежара. Памяти Донна (а также Ф. Меркьюри и Дж. Версаче) Бежар посвятил «Балет в честь жизни» на музыку В. А. Моцарта и группы «Куин» (1997 год).
Иллюстрация:
Х. Донн в балете «Гелиогабал» на сборную музыку. Архив БРЭ.