ДОНН ХОРХЕ

ДОНН ХОРХЕ​ - аргентинский артист балета.

В 1952-1962 годах обу­чал­ся тан­цу в ба­лет­ной шко­ле при те­ат­ре «Ко­лон» в Бу­энос-Ай­ре­се, уча­ст­во­вал в спек­так­лях это­го те­ат­ра. С 1963 года в труп­пе М. Бе­жа­ра «Ба­лет XX ве­ка» (Брюс­сель), с 1987 года в «Бал­ле Бе­жар Ло­занн».

В 1964 году вы­сту­пил как со­лист в балете Бе­жа­ра «Де­вя­тая симфония» на музыку Л. ван Бет­хо­ве­на , в 1966 году с ог­ром­ным ус­пе­хом ис­пол­нил пар­тию Ро­мео («Ро­мео и Джуль­етта» на музыку Г. Бер­лио­за) и за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние в труп­пе. Ис­пол­ни­тель главных пар­тий в ба­ле­тах Бе­жа­ра, в том числе: Из­бран­ник («Вес­на свя­щен­ная» И. Ф. Стра­вин­ско­го), Жар-пти­ца («Жар-пти­ца» на музыкальные сюи­ты из од­но­именного ба­ле­та Стра­вин­ско­го), Не­су­щий свет («Го­ле­стан, или Сад роз» на тра­диционную персидскую му­зы­ку), Лю­ци­фер («Наш Фа­уст» на музыку И. С. Ба­ха и ар­гентинского тан­го), Ни­жин­ский («Ни­жин­ский, кло­ун Бо­жий» на музыку П. И. Чай­ков­ско­го и П. Ан­ри), а так­же во второй редакции «Бо­ле­ро» М. Ра­ве­ля, в ба­ле­те «Ге­лио­га­бал» на сборную му­зы­ку.

Сре­ди других пар­тий: Люд­виг («Ве­на, Ве­на, од­на лишь ты» на музыку А. Шён­бер­га, Бет­хо­ве­на и других), Ге­рой («Маль­ро, или Ме­та­мор­фо­зы бо­гов» на музыку Бет­хо­ве­на и других), Му­зы­ка («Вос­по­ми­на­ние о Ле­нин­гра­де» на музыку Чай­ков­ско­го и других), Пет­руш­ка («Пет­руш­ка» Стра­вин­ско­го). В 1977 году Донн ра­бо­тал в труп­пе «Нью-Йорк си­ти бал­ле», был пер­вым ис­пол­ни­те­лем в ба­ле­те Дж. Ба­лан­чи­на «Вен­ские валь­сы» на музыку И. Штрау­са, Р. Штрау­са и других, в 1988 году ру­ко­во­дил ба­лет­ной труп­пой в Ви­ши (Фран­ция).

С 1976 года художественный руководитель экспериментальной труппы «Ян­тра» (Брюс­сель), с 1980 года художественный руководитель труп­пы «Ба­лет XX ве­ка». Один из са­мых из­вест­ных тан­цов­щи­ков 1960-1980-х годов, Донн об­ла­дал ис­клю­чительными внеш­ни­ми дан­ны­ми и ред­ким обая­ни­ем, в со­вер­шен­ст­ве вла­дел тех­ни­кой как клас­сического, так и сво­бод­но­го тан­ца; его ис­пол­не­ние от­ли­ча­лось экс­прес­си­ей и дра­ма­тиз­мом. Сни­мал­ся в ки­но («Тан­цор», «Я ро­дил­ся в Ве­не­ции», «Од­ни и дру­гие», «Жизнь тан­цов­щи­ка») и в эк­ра­ни­за­ци­ях ба­ле­тов Бе­жа­ра. Па­мя­ти Донна (а так­же Ф. Мер­кь­ю­ри и Дж. Вер­са­че) Бе­жар по­свя­тил «Ба­лет в честь жиз­ни» на музыку В. А. Мо­цар­та и груп­пы «Ку­ин» (1997 год).

Иллюстрация:

Х. Донн в ба­ле­те «Ге­лио­га­бал» на сборную му­зы­ку. Архив БРЭ.