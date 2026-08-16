ДОНН, ДЖОН (англ. John Donne)

Английский поэт, настоятель Собора Святого Павла, проповедник, представитель так называемой "метафизической школы".

Выходец из состоятельной католической семьи, Донн с детства имел возможность и предрасположенность к рефлексии религиозных вопросов. Дальний родственник Томаса Мора, он был особенно внимателен к религиозным вопросам. После учебы, как в Оксфорде, так и в Кембридже, он поступил в 1592 г. в Линкольн Инн, учебное заведение, чрезвычайно важное для последующей юридической практики. Донн вел весьма бурный образ жизни в юности - участвовал в налете на Кадис, и плаваниях Уолтера Рэли.

Жизнь Донна кардинально изменилась в самом начале XVII в. Будучи секретарем Лорда-Хранителя Большой Печати, он влюбился и втайне обвенчался с его племянницей Энн Мор. По настоянию отца Энн, Донна выгнали со службы, что вынудило его заниматься провинциальной юридической практикой. В эти же кризисные для себя годы он все больше погружается в богословие и отходит от католичества. Настоящий переворот в его судьбе происходит, когда король Яков дает крайне высокую оценку его антикатолическому трактату "Псевдомученик". С этого момента Донн строит карьеру проповедника и богослова, вершина которой в его случае - настоятель Собора Святого Павла (1621). Умер доктор Донн в 1631 г., пережив свою жену на 14 лет.

Стихи Донна, сложные для неподготовленного читателя, не издавались при жизни, но лишь после его смерти.

Сочинения:

1. Донн Джон. Стихотворения и поэмы / Издание подготовили А. Н. Горбунов, Г. М. Кружков, И. И. Лисович, В. С. Макаров. М., 2009.

Иллюстрация:

Айзек Оливер. Портрет Джонна Донна. Ок. 1616 г. Национальная Портретная Галерея, Лондон.