ДОНИШ АХМАД
ДОНИШ АХМАД МАХДУМ ИБН НОСИР - таджикский писатель, просветитель.
Родился в семье имама. Учился в медресе. Участвовал в посольствах Бухарского эмира в Cанкт-Петербург (1857, 1869, 1874 годы), ратовал за изучение русского языка и культуры.
Разработал проект государственных реформ в Бухарском эмирате, надежды на осуществление которых связывал с властью просвещённого эмира. Среди произведений Дониша: «Краткая история мангытских эмиров благородной Бухары» (1860-1865 годы) - сатира на историю правления последней династии бухарских эмиров; книга «Редчайшие происшествия» (1875-1882 годы) - важнейший источник по истории Бухары XIX века, где Дониш выступил против средневековой схоластики и религиозных догматов, пропагандировал светское образование, выдвигал программу переустройства государственной системы по типу европейских стран.
Сочинения Дониша, для которых характерно широкое использование разговорного языка в противовес вычурному стилю классической таджикской литературы, оказали заметное влияние на развитие новых литератур народов Средней Азии, в том числе на творчество С. Айни.
Сочинения:
Путешествие из Бухары в Петербург. 2-е изд. [Душ.], 1976.