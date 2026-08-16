ДОНГШОН
ДОНГШОН - археологическая культура (цивилизация) позднего бронзового века (I-го тысячелетия до нашей эры) в тропической зоне Юго-Восточной Азии.
В начале I-го тысячелетия до нашей эры распространена в Южном Китае, Восточном и Центральном Индокитае, около VI века до нашей эры появилась на Малаккском полуострове, островах Суматра, Ява, части острова Калимантан и на некоторых других островах.
Влияние Донгшон прослеживается на Филиппинах. Выделяются: «основной» центр Донгшон в Северном Вьетнаме, а также «батьвьетский» - в районе северных притоков среднего и, возможно, нижнего Сицзяна; ряд «периферийных зон-очагов» - вариантов Донгшон; контактная зона с культурами Хуанхэ - в бассейне Янцзы. Выделена французским исследователем русского происхождения В. В. Голубевым по материалам поселения Донгшон (раскопки в 1924 году; провинция Тханьхоа, Вьетнам).
Поселения, расположенные по берегам рек, на небольших возвышенностях, рядом с обрабатываемыми долинами, образовывали группы. Дома на сваях с высокой прогнутой крышей и верандой, плетёными стенами, внутри - циновки, очаг, низкая мебель, большие сосуды; амбары на сваях имели деревянные стены. Ведущая форма кухонной посуды - круглодонный сферический горшок с сильно отогнутым венчиком; столовой - чаши и вазы на низких поддонах; все изготовлены на гончарном круге, много специализированных форм и стандартных типов; нередок шнуровой или прорезной орнамент.
Из бронзы изготавливались мотыги-кельты, башмаковидные топоры-кельты, рыболовные крючки и другое.; к середине I-го тысячелетия до нашей эры широко распространился плуг (тяжёлый четырёхчастный на материке и трёхчастный - на островах). Большие деревянные ступы с тяжёлыми пестами для дробления риса; каменные зернотёрки, камни-куранты, грузила для сетей (есть и глиняные), многочисленны специализированные типы костяных острог, есть отпечатки сетей. Погребения одиночные вытянутые - в грунтовых могилах.
По изображениям известны поясная одежда типа саронга, сложные причёски, головные уборы («шлемы») с перьями. Украшения представлены браслетами, ожерельями, ушными кольцами и пробками. Воины носили плетёные доспехи с бронзовыми пластинами, имели арбалеты со спусковым механизмом из бронзы, копья, топоры, кинжалы (в том числе с ручками, украшенными антропоморфными изображениями и другими).
Важнейшие ритуальные предметы (их или миниатюрные копии клали и в могилы) - так называемые бронзовые барабаны с корпусом в виде катушки (высота 50-80 сантиметров, диаметр 60-100 сантиметров): тампан (ударная поверхность), тулово, расширяющееся основание. Наиболее распространённый тип «бронзовых барабанов» (Северный Вьетнам и соседние районы) имеет на тампане скульптурки лягушек и другие изображения: в центре - звезду с 8, 10, 12, 14, реже 16 лучами, по краю - пояса с геометрическим орнаментом или фигурами летящих птиц, животных. Боковую поверхность нередко покрывали изображения процессий (часто - на лодках), бытовых, хозяйственных сцен, а также фигуры водоплавающих птиц, крокодилов, мифологических существ.
Изображения развивались от реалистических до стилизованных и символических. Как музыкальные инструменты «бронзовые барабаны» принадлежат к классу идиофонов типа безъязыковых колоколов. Звуки (разной высоты) извлекали ударами палок. Первые описания содержатся в китайских источниках периода Хань, сохранились в музыкальной практике мыонгов (Северный Вьетнам), каренов (Мьянма), мяо (Юго-Западный Китай), ламетов (Лаос).
В основе хозяйства - земледелие, развивавшееся в двух направлениях: рисоводство на орошаемых полях и подсечно-огневое. Распространены также бобовые, бахчевые, огородные, садовые культуры, разведение быков, свиней, собак, многочисленной домашней птицы; второе место занимало рыболовство (пряный рыбный соус - основная приправа к рису), собирательство моллюсков и растений.
Экономический комплекс, оформившийся в рамках Донгшон, является основой традиционного хозяйства большинства народов Юго-Вост. Азии. Основа социальной организации - общинники-воины, со старостой во главе. Выделился слой элиты, складывалась военизированная царская власть. Традиции Донгшон отразились и в культуре государства Диен. Религия Донгшон включала почитание духов земли, злаков, неба и небесных светил, ярко выражен культ предков.
Истоки Донгшон восходят к местным культурам начиная с неолита, непосредственным предшественником Донгшон в зоне её основного центра является культуры Донгдау и Мун. Донгшон представляла собой древнюю культурную общность предков австроазиатских народов (вьет-мыонгские народы, мон-кхмерские народы), оказывала влияние на австронезийцев (малайцев и других) и пара-тайцев (носителей тай-кадайских языков), в меньшей степени на тибето-бирманские народы.
Иллюстрации:
Культура Донгшон. Бронзовые изделия (1–6) и керамика (7–10) (по Ха Ван Тану). Архив БРЭ.
Образцы изображений на тампане и корпусе барабанов культуры Донгшон (по находкам с территории Южного Китая). Архив БРЭ.
Основной тип «бронзовых барабанов» культуры Донгшон (по Ха Ван Тану).Архив БРЭ.