ДОНГОЛА

Донгола — область между 3-м и 4-м порогами Нила (ныне Северный штат Судана).

В IV — начале I тысячелетия до н. э. — в пределах страны Куш (средняя Нубия ): здесь находилась Напата . В IV в. на территории Д. расселились нобаты (археологическая культура X), приглашенные Диоклетианом для сдерживания блеммиев и в VI в. принявшие крещение, основав царство Мукурра со столицей в Старой Д., которая в VII—VIII вв. считалась метрополией христианской Нубии. В X в. сюда проникли мусульманские купцы, контакты с которыми способствовали подъему транзитной торговли железом и рабами. Натиск в южном направлении Мамлюков государства (XIII в.) и расселение племен арабов из Верхнего Египта (XIV—XV вв.) привели к постепенной исламизации местного населения, образовавшего этническую группу донголави. В XVI в. христианство в Д. окончательно исчезло в результате экспансии народности фунг, создавшей султанат Сеннар , где Старая Д. считалась северной столицей. В 1812 здесь обосновались мамлюки , изгнанные из Египта Мухаммадом Али, который, преследуя их, в 1820—1821 присоединил Д. к своим владениям. В 1885 она подчинилась махдистам (см. Махдистов государство ), которых в 1896 вытеснили британские войска Китченера . С 1899 — в составе Сев. провинции Англо-Египетского Судана, с 1956 — независимой Республики Судан.