ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Донецко-криворожская советская республика (ДКСР) — автономное государственное образование в составе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, существовавшее в феврале-апреле 1918.

Провозглашена 30 января [12 февраля] 1918 на IV Донецко-Криворожском областном съезде Советов рабочих и солдатских депутатов . Претендовала на территорию Харьковской и Екатеринославской губерний, входивших в состав Украины (как Украинской народной республики , так и советской Украинской рабоче-крестьянской республики), а также на весь Донбасс и Криворожский бассейн. В реальности власти ДКСР контролировали Харьковскую губернию и Донбасс. Был создан Совнарком ДКСР во главе с Артемом (Ф. Сергеевым). Обком большевиков ДКСР 14 февраля принял решение, что ЦИК Украины считается органом, параллельным властям ДКСР. Однако центральные власти РСФСР не утвердили решение о выделении ДКСР из Украины.

В то же время в связи с австро-германским наступлением на Украине советская дипломатия попыталась использовать наличие ДКСР и Одесской советской республики в дипломатической игре. 18 марта Г.В. Чичерин протестовал против движения германских войск за пределы Украины, требуя вывести их из Одессы. 26 марта аналогичная нота была отправлена с протестом против движения германских войск на Харьков и в Донбасс. 29 марта Германия ответила, что ориентируется на III универсал Центральной рады , который относит эти территории к Украине. В.И. Ленин считал попытку представить эти территории неукраинскими бесперспективной и настаивал на едином «фронте обороны» ДКСР и советской Украины. 15 марта 1918 в связи с предстоявшим 17—19 марта II съездом Советов Украины ЦК РКП(б) постановил: «На созванный украинский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов должны приехать товарищи из всей Украины, в том числе и из Донецкого бассейна. На съезде необходимо создать единое правительство для всей Украины. Всех партийных работников обязать работать совместно для создания единого фронта обороны. Донецкий бассейн рассматривается как часть Украины». Подчиняясь решению ЦК, Артем 17 марта прибыл на II съезд Советов Украины в Екатеринослав. Таким образом, линия на резкое размежевание ДКСР с ЦИК Украины тоже не возобладала; после изменения внешнеполитической ситуации даже Артем не исключал вхождения Донбасса и Харькова в Советскую Украину (что и было сделано при его участии в конце 1918 — начале 1919).

7 апреля 1918 немцы взяли Харьков. В апреле отряды ДКСР вместе с украинскими советскими армиями пытались обороняться, опираясь на Луганск, но 28 апреля отошли за пределы Украины и ДКСР. В июне 1918 представители Донецко-Криворожской организации РКП(б) под давлением ЦК согласились войти в создающуюся Коммунистическую партию (большевиков) Украины. Высшее советское руководство не планировало отделять этот регион от Украины. Идея харьковских и донецких коммунистов об объединении Донбасса была реализована в 1919—1920 уже в рамках УССР — за счет расширения ее границ на восток.

Лит.: Бош Е. Год борьбы. К., 1990; Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Сборник документов и материалов. Т. 3. Киев, 1957; История Украины. М., 2015; Корнилов В. В. Донецко-криворожская республика. Расстрелянная мечта. Харьков, 2011.