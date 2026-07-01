ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА НЕВЯНА

ДОНЧЕВА-ПАНАЙОТОВА НЕВЯНА - болгарский палеограф , исследователь средневековой болгарской книжности и русско-болгарских связей.

В 1967 году окончила Великотырновский университет по специальности «болгарская филология». С 1968 года ассистент, с 1982 года доцент кафедры древнеболгарской литературы того же университета. В 1973 и 1981 годах была на стажировке в Москве и Ленинграде. В 1984-1987 годах заместитель декана педагогического факультета, в 1994-1995 годах заместитель декана филологического факультета, в 1995-1999 годах заместитель ректора по международному и внутреннему сотрудничеству Великотырновского ун-та.

В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию «Тырновская книжная школа и Русь в ХIV-ХV веках: Киприан и Григорий Цамблак», в 2003 году - докторскую диссертацию "Григорий Цамблак и традиции тырновской книжной школы на Руси в ХV-ХVII в.». Профессор (2005 год). В 1987-1991 годах читала курсы болгарского языка и болгарской культуры в Московском государственном университете Награждена специальной грамотой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за вклад в изучение истории славянской цивилизации и болгаро-русских духовных и культурных связей (2006).

Научные интересы Дончевой-Панайотовой лежат в области истории староболгарской литературы, болгаро-русской и болгаро-сербской литературы средневековых связей, истории тырновской книжной школы и ее роли в развитии старославянской литературы, рукописного наследия средневековой Болгарии. Дончева-Панайотова - автор 6 монографий и более 150 статей, участник многочисленных национальных и международных конференций, посвященных староболгаристике и палеославистике.

Книга Дончевой-Панайотовой о митрополите Московском Киприане является единственным большим монографическим исследованием по данной теме. На материале многочисленных источников прослеживается жизненный путь и разносторонняя деятельность святителя (Киприан: Старобълг. и старорус. книжовник. София, 1981). В этой работе и последующих особые акценты были сделаны на идейно-эстетических и художественно-творческих принципах писателя, на связях с традициями тырновской книжной школы и ее представителями - патриархом Тырновским Евфимием и митрополитом Киевским Григорием Цамблаком (Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983 год (в соавторстве с А. Давидовым, Г. Данчевым, П. Ковачевой, Т. Генчевой)). В работе «Словото на Григорий Цамблак за митрополит Киприан» (Вел. Търново, 1995) опубликованы староболгврский текст с параллельным переводом на современный болгарский язык и факсимильное издание единственного сохранившегося его списка XVI века (ГИМ. Син. № 235(384). Л. 236а - 244а).

В монографии «Григорий Цамблак и бълг. лит. традиции в Източна Европа ХV-ХVII в.» (Вел. Търново, 2004 год) на материале большого количества источников (32 древнерусские летописи, хроники и документы различного происхождения, авторские произведения, многие из которых Дончева-Панайотова датировала и ввела в научный оборот) впервые был исследован литовско-русский период жизни и деятельности митрополита Григория Цамблака (1406-1420 годы), приведены археографические данные, касающиеся 10 сборников под названием «Книга Григория Цамблака», представлены новые доказательства влияния сочинений митрополита на произведения русской рукописной традиции. Так, впервые были опубликованы «Похвальное слово на поклонение честным веригам апостола Петра», которое является, по мнению Дончевой-Панайотовой, литературной адаптацией «Похвального слова апостолам Петру и Павлу» митр. Григория, ранее неизвестные произведения «Похвальное слово вмч. Георгию», «Толкование на Апостол» и «Поучение о прощении грехов». Издание иллюстрировано миниатюрами из Лицевого летописного свода царя Иоанна IV Грозного.

Важным вкладом в развитие палеославистики стала книга Дончевой-Панайотовой «Аджарски книжовници - илюстратори от ХVII в.» (Вел. Търново, 1998) - первый комплексный опыт исследования книжных и иллюстративных традиций книжников села Аджар (современный Свежен близ города Карлово, Болгария), среди которых наиболее известны поп Йовко, даскал Недялко и его сын даскал Филипп. В публикации изложены палеографические, историко-литературные и искусствоведческие аспекты их творчества, введена в научный оборот открытая Дончевой-Панайотовой. Праздничная Минея даскала Филиппа из библиотеки Великотырновской митрополии, опубликованы цветные и черно-белые репродукции орнаментов и миниатюр аджарских рукописей - Аджарского Четвероевангелия 1652 года, Аджарского дамаскина 1685 года, Псалтири 1692 года, Праздничной Минеи, Рильского и Костенецкого дамаскинов и других.

Археографическими сведениями о новооткрытых и малоизвестных рукописях и средневековых произведениях Дончева-Панайотова сопровождала все свои публикации, в том числе и в статье о собрании рукописей Великотырновской митрополии, в которой были напечатаны ранее неизвестные Похвальное слово и канон митрополита Киприана, посвященные его предшественнику митрополиту Петру, неизвестные произведения Григория Цамблака и других авторов.

Вкладом в историографию староболгарской литературы стала подготовленная Дончевой-Панайотовой библиография трудов болгарского писателя и историка литературы П. Русева (П. Русев: Биобиблиогр. Вел. Търново, 1984).

Сочинения:

Образът на Киприан в Похвалното слово за него от Григорий Цамблак // Търновска книжовна школа. София, 1973. С. 501-509;

Българската позиция в обществената дейност и в лит. творчество на Григорий Цамблак // Славистични проучвания: Сб. в чест на VII Междунар. славист. конгр. София, 1973. С. 249-259;

Среднобългарски ръкописи в б-ката на Великотърновската митрополия // Тр. на Великотърновски ун-т «Кирил и Методий». Вел. Търново, 1974. Т. 10. Кн. 1. С. 361-396;

Неизвестно «Похвално слово за митр. Петър» от Киприан Цамблак: Изследване и текст // Старобълг. лит-ра. София, 1977. Кн. 2: Българо-руски лит. връзки през средновековието. С. 136-157;

По въпроса за родството между митр. Киприан и Григорий Цамблак // Старобълг. лит-ра. 1978. Кн. 3: В памет на големиа бълг. учен К. Мирчев. С. 136-157;

«Похвално слово за Киприан» от Григорий Цамблак // Лит. мисъл. София, 1978. № 4. С. 86-106;

Цикъл произведения за митр. Петър от Киприан // Търновска книжовна школа. София, 1980. Т. 2: Ученици и последователи на Евтимий Търновски. С. 143-155;

Книжовното и илюстраторско дело на даскал Недялко и сина му даскал Филип от 2-та пол. на ХVII в. // Старобълг. лит-ра. 1982. Кн. 11. С. 80-100;

Поетика и стилистика на житието и похвалното слово за митр. Петър от Киприан // Руско-балкански културни връзки през средновековието. София, 1982. С. 191-206;

Сборниците «Книга Григория Цамблака»: възникване, съдържание, разпространение // Търновска книжовна школа. София, 1984. Т. 3: Григорий Цамблак. С. 29-50;

Руският илюстриран ръкописен свод от ХVI в. за Григорий Цамблак // Там же. 1985. Т. 4: Културно развитие на бълг. държава, краят на XII-XVI в. С. 76-84;

Руските летописи за Търновската трагедия през 1393 г. и делото на митр. Киприан // Турските завоевания и съдбата на Балканските народи, отразени в ист. и лит. паметници от ХIV-ХVIII в. Вел. Търново, 1992. С. 329-335;

Григорий Цамблак, Йосиф Волоцки и някои аспекти на византийско-слав. лит. отношения // Славистични проучвания: Сб. в чест на XI Междунар. славсит. конгр. Вел. Търново, 1993. С. 181-189;

Молебен канон за митр. Петър от Киприан // Историко-археол. изследвания: В памет на проф. С. Ваклинов. Вел. Търново, 1994. С. 217-235;

Митр. Киприан за взаимоотношенията между църковната и държавната власт // Бог и цар в бълг. история. Пловдив, 1996. С. 169-174;

Патриарх Евтимий и митр. Киприан: Жизнени и творчески връзки // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време: Мат-ли от нац. науч. сесия «600 години от заточението на св. Евтимий, патриарх Търновски»: Вел. Търново, 6 окт. 1993 г. Вел. Търново, 1998. С. 31-42.

Иллюстрация:

Н. Дончева-Панайотова. Фотография. 2007 г. Архив ПЭ,