ДОНБAССКАЯ НАСТУПAТЕЛЬНАЯ ОПЕРAЦИЯ 1943

Донбасская наступательная операция 1943 — стратегическая наступательная операция.

Стратегическая наступательная операция Юго-Западного (генерал армии Р.Я. Малиновский ) и Южного (генерал-полковник, с 21 сентября генерал армии Ф.И. Толбухин ) фронтов с участием Азовской военной флотилии (контр-адмирал С.Г. Горшков ), проведенная 13 августа — 22 сентября 1943 в ходе Великой Отечественной войны с целью завершить освобождение Донбасса. После разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве войска Юго-Западного и Южного фронтов, развивая наступление на запад, в феврале 1943 освободили восточную часть Донбасса с г. Ворошиловградом. Линия фронта установилась по р. Северный Донец от г. Изюма до Ворошиловграда, далее на юг по р. Миус и восточнее г. Таганрога. Этот рубеж гитлеровские войска укрепляли с конца 1941 и весь 1942. Фашисты превратили Донбасс в надежный плацдарм обороны. В течение летних месяцев 1943 бои за Донбасс не прекращались. После Курской битвы советские войска создали угрозу выхода на коммуникации донбасской группировки противника.

К началу Донбасской операции советские войска Юго-Западного и Южного фронтов насчитывали 1053 тыс. человек личного состава, около 21 тыс. орудий и минометов, 1257 танков и САУ, до 1400 самолетов. Действия фронтов координировал представитель Ставки ВГК маршал А.М. Василевский . На западном берегу р. Миус, на заранее укрепленном рубеже оборонялись войска немецкой группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн ), имевшие около 540 тыс. человек, 5400 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1100 самолетов. 13 августа перешли в наступление войска Юго-Западного фронта, 18 августа — Южного фронта. 30 августа при содействии морского десанта был освобожден г. Таганрог. Имея в Донбассе значительные силы, гитлеровцы неоднократно переходили в контратаки и пытались остановить наступление советских войск на подготовленных в глубине Донбасса оборонительных рубежах. Но 8 сентября войска Южного фронта освободили столицу Донбасса — Сталино (ныне Донецк). Большую помощь советским войскам оказали партизаны и подпольщики. В ночь на 10 сентября корабли Азовской военной флотилии высадили десант западнее Мариуполя, который отрезал пути отхода противника и содействовал овладению города войсками 44-й армии (генерал-лейтенант В. А. Хоменко). Глубокими рассекающими фронтальными ударами советские войска сломили упорное сопротивление противника и к исходу 22 сентября вышли на рубеж Новомосковск, восточнее Запорожья, Мелитополь.

В результате Д. н. о. 1943 советские войска, наступая на фронте длиной 450 км, разгромили 13 дивизий противника (в том числе две танковые), продвинулись на запад до 300 км, завершили освобождение Донбасса, вышли к Днепру. В связи с отступлением на Левобережной Украине немецкая армия была вынуждена оставить Кубань. Потеря Донецкого угольного бассейна нанесла урон экономике Германии. После освобождения Донбасса началось восстановление шахт и заводов. При отступлении немецкая армия использовала тактику выжженной земли. Потери советских войск: безвозвратные — свыш 66 тыс. человек, санитарные — свыше 207 тыс. человек.

Лит.: Меллентин Ф. В. фон. Танковые сражения 1939—1945. Боевое применение танков во Второй мировой войне. М., 1957; Бирюзов С. С. Когда гремели пушки. М., 1961; История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. Т. 3. М., 1964; Стрельбицкий И. С. Штурм. 3-е изд. Вологда, 1970; Ершов А. Г. Освобождение Донбасса. Военно-исторический очерк. М., 1973; Твои освободители, Донбасс. Очерки. Воспоминания. 5-е изд. Донецк, 1976; Донбасс. Год 1943. Воспоминания участников Донбасской наступательной операции. Донецк, 1980; Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М., 2002.