ДОНАУЭШИНГЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДОНАУЭШИНГЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - дни музыки в Донауэшингене, международный фестиваль современной музыки в Германии.

В 1921-1926 годах еже­год­но про­во­дил­ся в городе До­нау­эшин­ген при ак­тив­ном уча­стии ком­по­зи­то­ров Й. Хаа­са и П. Хин­де­ми­та.

В этот пе­ри­од со­стоя­лись пре­мье­ры ка­мер­ных со­чи­не­ний А. Шён­бер­га, А. Бер­га, А. Ве­бер­на, Хин­де­ми­та. В 1927-1947 годах про­хо­дил не­ре­гу­ляр­но в раз­ных го­ро­дах Гер­ма­нии. С 1950 года вновь еже­год­но в До­нау­эшин­ге­не (про­во­дит­ся при фи­нан­со­вой и ор­га­ни­зационной под­держ­ке Юго-за­пад­но­го ра­дио Гер­ма­нии).

Большая часть мас­штаб­ных кон­церт­ных про­грамм за­ни­ма­ет сим­фо­ническая му­зы­ка (в ис­пол­не­нии Ор­ке­ст­ра Юго-за­пад­но­го ра­дио Гер­ма­нии). В рам­ках фес­ти­ва­ля со­стоя­лись пре­мье­ры про­из­ве­де­ний П. Бу­ле­за, О. Мес­сиа­на , К. Шток­хау­зе­на, Я. Ксе­на­ки­са, К. Пен­де­рец­ко­го, Д. Ли­ге­ти, В. Ри­ма и других ком­по­зи­то­ров-аван­гар­ди­стов.

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