ДОНАТЕЛЛО
ДОНАТЕЛЛО (настоящее имя и фамилия Донато ди Никколо́ ди Бетто Барди) - итальянский скульптор.
Выдающийся мастер Раннего Возрождения. Работал во Флоренции, в Сиене и Падуе. Первоначально обучался, вероятно, в ювелирной мастерской Ф. Брунеллески, в 1404-1407 годах был ассистентом Л. Гиберти при создании северных врат флорентийского баптистерия, затем перешёл в строительную мастерскую собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
В произведениях Донателло органично объединены традиции античности, достижения мастеров Проторенессанса и экспрессия готической скульптуры. Творчеству Донателло присущи новаторство, стремление к эксперименту, необычная динамичность эволюции. Практически все художественные проблемы, с которыми столкнулась итальянская скульптура во времена перехода от готики к Ренессансу, отразились в работах Донателло, чьи интересы, в отличие от большинства его современников, не были узко локализованы, но охватывали большое количество жанров, видов и материалов скульптуры.
В самых ранних работах скульптора ещё ощутимы отголоски готические традиции («Давид», 1409 год, Национальный музей Барджелло, Флоренция), которые постепенно преодолеваются благодаря освоению античного наследия. Донателло одним из первых, используя язык римской пластики, воплотил в своих статуях гуманистические представления о человеческой личности («Святой Марк», 1411-1413 годы; «Святой Георгий», 1415-1417 годы, обе - для церкви Орсанмикеле; статуи пророков для колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре, 1415-1436 годы; все - во Флоренции).
Он возродил свободно стоящую, не связанную с архитектурой и рассчитанную на круговой обход зрителем скульптуру, фактически утраченную средневековым. искусством [не дошедшая до наших дней аллегорическая фигура «Изобилие» (около 1430 года), венчавшая колонну на площади Старого рынка Флоренции, и статуя «Давид» (1430-1440-е годы, Национальный музей Барджелло, Флоренция)].
В работах Донателло формируются принципы построения ренессансного рельефа-картины, в котором линейная перспектива (открытая в начале XV века) объединяется с техникой низкого рельефа, известной ещё с античных времён, что позволяло создать иллюзию пространства, ввести архитектурный или пейзажный фон. По своим изобразительным возможностям такой рельеф приближается к живописи (смотрите Живописный рельеф), что демонстрируют даже ранние работы Донателло: «Битва святого Георгия с драконом» (Национальный музей Барджелло, около 1415 года; ранее размещался у подножия статуи святого Георгия), «Пир Ирода» для купели сиенского баптистерия (около 1425 года); «Передача ключей апостолу Петру» (вторая половина 1420-х годов, Музей Виктории и Альберта, Лондон), «Мадонна Пацци» (около 1430 года, Государственные музеи, Берлин). Совместно с Микелоццо ди Бартоломмео Донателло исполнил гробницу антипапы Иоанна XXIII во флорентийском баптистерии (1425-1427 годы), продолжив традиции Проторенессанса и вместе с тем создав образец ренессансного пристенного надгробия для нескольких поколений итальянских скульпторов.
Получив известность после исполнения общественных заказов Флорентийской республики и городских ремесленных цехов, Донателло всё чаще стал получать частные заказы. В конце 1430 - начале 1440-х годов для семейства Медичи он создал скульптурную декорацию построенной Ф. Брунеллески Старой сакристии церкви Сан-Лоренцо, включающую в себя ряд стукковых и бронзовых рельефов. В эти же годы после путешествия в Рим в творчестве Донателло происходит усиление антикизирующих тенденций (кантория для собора Санта-Мария-дель-Фьоре, 1439 год, Музей собора; алтарь «Благовещение», первая половина1430-х годов, церковь Санта-Кроче; оба - во Флоренции).
В 1443-1453 годах Донателло работал в Падуе над двумя монументальными бронзовыми произведениями: алтарём в базилике Святого Антония Падуанского и конным памятником кондотьеру Гаттамелате. Алтарь включал в себя семь больших статуй в натуральную величину и рельефы, среди которых выделяются четыре (с изображением чудес святого Антония), являющиеся своеобразным эталоном рельефа-картины Раннего Возрождения. В этих рельефах скульптор свободно сочетает живописный рельеф с барельефом и даже горельефом, максимально использует предоставляемые линейной перспективой возможности передачи глубокого пространства. Конный памятник (1447-1453 годы) главнокомандующему сухопутными войсками Венецианской республики Эразмо да Нарни, известному под прозвищем Гаттамелата, через много столетий воскресил в европейском искусстве античную традицию конных монументов; образцом послужила статуя императора Марка Аврелия, которую Донателло видел в Риме.
Несмотря на выгодные предложения, поступавшие из разных городов Италии, Донателло возвратился на родину в 1453 году. К этому времени ушло поколение его современников, изменились вкусы заказчиков, и работы Донателло последних лет словно выпадают из контекста развития флорентийской пластики. Покровительство Медичи дало ему возможность создать последние шедевры.
Драматические ноты, всегда присущие произведениям Донателло, достигают наивысшего звучания в его поздних работах - статуе Марии Магдалины (дерево, середина 1450-х годов, Музей собора, Флоренция), свидетельствующей о своеобразном возврате к готике в поисках новых выразительных средств, а также в бронзовой группе «Юдифь и Олоферн» (конец 1450-х годов, Палаццо Веккьо, Флоренция). В исполнении двух бронзовых кафедр для церкви Сан-Лоренцо (1460-1466 годы) с рельефными сценами из жизни Христа заметно участие учеников. Повышенная экспрессия этих работ оттесняет на задний план классицизирующие тенденции, преобладающие в предшествующие периоды творчества Донателло.
Влияние Донателло было определяющим в формировании традиции флорентийской скульптуры. Его испытали на себе и современники мастера (Л. Гиберти и Л. делла Роббиа), и художники следующих поколений (Б. и А. Росселлино, Дезидерио да Сеттиньяно, А. дель Верроккьо, Микеланджело, Б. Бандинелли и другие).
Иллюстрации:
Донателло. «Пир Ирода». Рельеф крещальной купели сиенского баптистерия. Бронза. Около 1425 года. Архив БРЭ.
Донателло. «Чудо с ослом». Рельеф из алтаря базилики Святого Антония в Падуе. Бронза. 1447-1450 годы. Архив БРЭ.
Донателло. «Давид». Бронза. 1430-1440-е годы. Национальный музей Барджелло (Флоренция). Архив БРЭ.