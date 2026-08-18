ДОНАТ ЭЛИЙ
ДОНАТ ЭЛИЙ - римский филолог, ритор.
Был учителем святого Иеронима Блаженного. Автор трактатов о латинском языке «Малая грамматика» («Ars minor») и «Большая грамматика» («Ars major»), которые пользовались всеобщей известностью в Средневековье и в эпоху Возрождения, легли в основу школьного образования, стали предметом толкований и анализа многих учёных (Сервий, Павел Диакон и другие).
Среди других произведений Донат - комментарии к комедиям Теренция, в которых содержатся ценные сведения об их сценической истории, театральной технике и связи с греческими оригиналами; а также комментарии к Вергилию (сохранились посвящение, биография и предисловие к «Буколикам»).