ДОНАТ, ДОНАТИЗМ

Донат, донатизм — раскольническое течение в римской Северной Африке в IV — 1-й половине V в., получившее название по имени одного из лидеров — Доната из Casae Nigrae (Нумидия) (около 270—355).

Причиной появления раскола стало то, что в период гонений на христиан (303—305) ряд клириков, включая епископов, повиновались императорскому указу и выдали языческим властям книги Священного Писания (отсюда их латинское наименование — traditores). Многие христиане сочли такое поведение предательством и отказались от общения с ними. Углубление раскола произошло из-за конфликта вокруг выборов епископа Карфагена в 307/8 или в 311/2, когда на кафедру был избран архидиакон Цецилиан, поскольку один из рукополагавших его епископов, Феликс, был из числа traditores. Собор 70 епископов, возглавляемый епископом Нумидийским Секундом, низложил Цецилиана. На его место был избран чтец Майорин, но император Константин I поддержал Цецилиана. Майорин вскоре умер, а на его место был избран Д. Тогда император направил дело на рассмотрение Римскому епископу (папе) Мильтиаду. Созванный им Собор 19 италийских и галльских епископов также высказался в пользу Цецилиана. Однако Д., пользовавшийся огромным личным авторитетом (его называли «очистителем» африканской Церкви), получил в 336 поддержку Собора 270 епископов. Донатисты считали себя наследниками Церкви эпохи гонений — «Церкви святых». Их учение основывалось на трудах Тертуллиана и Киприана Карфагенского. Они признавали действительность только тех таинств, которые совершались праведным священнослужителем. Тех, кто приходил к ним из католической Церкви, донатисты перекрещивали. Среди донатистов было развито почитание мучеников. Мученичество считалось ими главным признаком истинного христианства. Особенно сильные позиции донатисты занимали в сельских районах Нумидии и Мавритании, где они объединились с циркумцеллионами (лат. cicrcumcelliones — «бродящие вокруг целл» [вероятно, гробниц мучеников]).

В 347 в Африку прибыли специальные представители императора — нотарии Павел и Макарий. Д. отверг предложение о сотрудничестве с властью, сказав: «Какое дело императору до Церкви?» В Карфагене начались бунты, а в округе представители властей подверглись нападениям со стороны циркумцеллионов. Тогда император поддержал соперника Д., католического епископа Грата, а Д. был арестован и сослан, вероятно, в Галлию, где и умер.

Вернуть утраченные позиции донатистам помог император Юлиан Отступник . Во главе раскольников встал Пармениан. После его смерти в 391—392 движение раскололось: экстремистское крыло возглавил Примиан, более умеренное — родственник Доната. Максимиан. Решающую роль в победе над донатистами сыграли труды и деятельность Августина. В 405 против них начали действовать антиеретические законы. В католическую Церковь стали переходить представители североафриканской элиты. В мае 411 в Карфагене в присутствии императорского посланника нотария Марцеллина был проведен диспут, на котором победили сторонники католической Церкви. После этого император вновь подтвердил осуждение донатистов. В 429 Северная Африка была завоевана вандалами , которые являлись приверженцами арианства, что лишило католических епископов поддержки со стороны государственной власти. После арабского завоевания движение донатистов окончательно исчезло.

Лит.: Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV—V веках. М., 1961; Soden H., von. Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus. Bonn, 1913; Willis G. G. St. Augustine and the Donatist Controversy. London, 1950; Frend W. H. C. The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa. Oxford, 1985; Maier J.-L. Le Dossier du Donatisme. T. 1—2. Berlin, 1987—1989.