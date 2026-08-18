ДОН-АМИНАДО

ДОН-АМИНАДО (настоящее имя и фамилия Ами­над Пет­ро­вич Шпо­лян­ский) - русский писатель.

В 1906 году по­сту­пил на юри­дический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета (Одес­са), в апреле 1910 года при­ехал в Ки­ев, где сдал вы­пуск­ные эк­за­ме­ны в университете Святого Вла­ди­ми­ра. В том же году пе­ре­ехал в Мо­ск­ву.

С 1914 года со­труд­ник еже­не­дель­ни­ка «Но­вый Са­ти­ри­кон». Пер­вый по­этический сборник «Пес­ни вой­ны» (1914 год) ус­пе­ха не имел. В 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Кон­стан­ти­но­поль, за­тем в Па­риж. Ре­дак­тор дет­ско­го журнал «Зе­лё­ная па­лоч­ка» (1920-1921 годы, Па­риж), по­сто­ян­ный фель­е­то­нист газета «По­след­ние но­во­сти».

Один из ве­ду­щих са­ти­ри­ков русского за­ру­бе­жья, ав­тор не­сколь­ких по­этических сборников [в том числе «Дым без оте­че­ст­ва» (1921 год), где нос­таль­гические ин­то­на­ции со­че­та­ют­ся с са­ти­рическим ра­зо­бла­че­ни­ем во­ж­дей эмиг­ра­ции и рез­кой кри­ти­кой в ад­рес советской Рос­сии, и другие]; сборник рас­ска­зов и фель­е­то­нов «На­ша ма­лень­кая жизнь» (1927 год) о жиз­ни па­риж­ско­го за­ру­бе­жья; ме­му­ар­ной про­зы «По­езд на треть­ем пу­ти» (1954 год); рас­ска­зов для де­тей.

Наи­боль­шую из­вест­ность Дон-Аминадо при­нес­ли цик­лы афо­риз­мов в ду­хе Козь­мы Прут­ко­ва, в ко­то­рых он вы­смеи­вал че­ло­ве­че­ские по­ро­ки, советскую жизнь и идео­ло­гию, раз­мыш­лял о смыс­ле жиз­ни, о мо­раль­ных цен­но­стях, об от­но­ше­ни­ях по­лов, о по­ло­же­нии эмиг­ран­тов. В афоризмах наи­бо­лее яр­ко про­яви­лись ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти сти­ли­стической ма­не­ры Дон-Аминадо - ла­ко­низм, склон­ность к иро­ническому па­ра­док­су, ка­лам­бу­рам, ко­мическому обыг­ры­ва­нию ме­та­фор, иро­ническому пе­ре­ос­мыс­ле­нию по­сло­виц.

Сочинения:

Па­ра­док­сы жиз­ни: Сти­хо­тво­ре­ния, вос­по­ми­на­ния, афо­риз­мы. М., 1991.