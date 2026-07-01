ДОМОВИНА

ДОМОВИНА (официальное на­зва­ние - Zwězk Łužyskich Serbow (ниж­не­лу­жиц­кое), Zwjazk Łužiskich Serbow (верх­не­лу­жиц­кое) - национальная организация лужичан , центр их национальной и общественно-культурной жизни.

Соз­да­на 13.10.1912 года в городе Хой­ер­с­вер­да (Гер­ма­ния). В мо­мент соз­да­ния объ­е­ди­ни­ла свыше тридцати лужицких эко­но­мических, куль­тур­ных и спор­тив­ных об­ществ, на­счи­ты­вав­ших 2890 чле­нов.

За­да­ча­ми Домовины про­воз­гла­ша­лись улуч­ше­ние ма­те­ри­аль­ной и ду­хов­ной жиз­ни сер­бов, за­щи­та эко­но­мических ин­те­ре­сов сер­бо­лу­жиц­ких кре­сть­ян, ре­мес­лен­ни­ков, пред­при­ни­ма­те­лей, куп­цов, под­держ­ка национальной литературы и искусства, национальные прес­сы, мо­ло­дёж­ных и спор­тив­ных ор­га­ни­за­ций, про­ти­во­дей­ст­вие оне­ме­че­нию лужицких сер­бов.

В 1937 году Домовина за­пре­ще­на на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны во­зоб­но­ви­ла свою дея­тель­ность в городе Кро­ст­виц (10.05.1945 года). Ны­не рас­по­ла­га­ет­ся в городеБау­цен (Бу­ди­шин). Вхо­дит в Ев­ропейское бю­ро язы­ко­вых мень­шинств, Фе­де­ра­ли­ст­ский со­юз ев­ропейских национальных мень­шинств и на­род­ностей и в Общество уг­не­тён­ных на­ро­дов.

Издательство Домовины вы­пус­ка­ет кни­ги на лу­жиц­ком язы­ке. В Домовину вхо­дит около 15 ор­га­ни­за­ций (2006 год), в том числе Со­юз сербских сту­ден­тов, Сербский школь­ный со­юз, 5 ме­ст­ных ор­га­ни­за­ций.

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