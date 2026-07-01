ДОМОВИНА
ДОМОВИНА (официальное название - Zwězk Łužyskich Serbow (нижнелужицкое), Zwjazk Łužiskich Serbow (верхнелужицкое) - национальная организация лужичан, центр их национальной и общественно-культурной жизни.
Создана 13.10.1912 года в городе Хойерсверда (Германия). В момент создания объединила свыше тридцати лужицких экономических, культурных и спортивных обществ, насчитывавших 2890 членов.
Задачами Домовины провозглашались улучшение материальной и духовной жизни сербов, защита экономических интересов серболужицких крестьян, ремесленников, предпринимателей, купцов, поддержка национальной литературы и искусства, национальные прессы, молодёжных и спортивных организаций, противодействие онемечению лужицких сербов.
В 1937 году Домовина запрещена нацистскими властями. По окончании Второй мировой войны возобновила свою деятельность в городе Кроствиц (10.05.1945 года). Ныне располагается в городеБауцен (Будишин). Входит в Европейское бюро языковых меньшинств, Федералистский союз европейских национальных меньшинств и народностей и в Общество угнетённых народов.
Издательство Домовины выпускает книги на лужицком языке. В Домовину входит около 15 организаций (2006 год), в том числе Союз сербских студентов, Сербский школьный союз, 5 местных организаций.