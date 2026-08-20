ДОМОСТРОЙ

ДОМОСТРОЙ - древнерусский дидактический сборник первой половины - середины XVII века. Содержит наставления, определяющие благочестивое поведение мирянина , семейные отношения и ведение хозяйства.

Ха­рак­тер­ная для «Домостроя» ус­та­нов­ка на рег­ла­мен­та­цию по­все­днев­ной жиз­ни - од­на из от­ли­чительных черт русской куль­ту­ры XVI века, от­ра­жав­шей тен­ден­цию к уни­фи­ка­ции всех сто­рон жиз­ни об­ще­ст­ва в пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния на­цио­наль­но­го го­су­дар­ст­ва . Су­ще­ст­ву­ет в ре­дак­ци­ях: крат­кой, про­стран­ной (со­стоя­щей из 64 глав) и сме­шан­ной. По­след­няя гла­ва в тек­сте про­стран­ной ре­дак­ции (так называемый ма­лый «Домострой») - на­зи­да­тель­ное по­сла­ние сы­ну Ан­фи­му, при­над­ле­жа­щее про­то­по­пу Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля Силь­ве­ст­ру (на­пи­са­но пред­по­ло­жи­тель­но во второй половине 1550-х годов), в конце 1540 - начале 1550-х годов. вхо­див­ше­му в бли­жай­шее ок­ру­же­ние ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го . Сте­пень уча­стия Силь­ве­ст­ра в соз­да­нии других глав «Домостроя» ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ной.

Сре­ди ис­точ­ни­ков «Домостроя» - нра­во­учительный сборник «Из­ма­рагд» (в ча­ст­но­сти, вклю­чён­ные в не­го со­чи­не­ния, при­пи­сы­вае­мые или при­над­ле­жа­щие Ио­ан­ну Зла­то­ус­ту), «Сто­сло­вец» Ген­на­дия Схо­ла­рия, про­из­ве­де­ние М. Рея «Жизнь доб­ро­по­ря­доч­но­го че­ло­ве­ка». «Домострой» (на­ря­ду с «Ве­ли­ки­ми Четь­я­ми-­Ми­нея­ми», ле­то­пис­ным Ли­це­вым сво­дом , Сто­гла­вом, Сте­пен­ной кни­гой и другими) от­но­сит­ся к чис­лу так называемых обоб­щаю­щих про­из­ве­де­ний, ха­рак­тер­ных для русской сло­вес­но­сти XVI века.

Издания:

До­мо­строй. М., 1991;

До­мо­строй. СПб., 2005.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)