ДОМОСТРОЙ
ДОМОСТРОЙ - древнерусский дидактический сборник первой половины - середины XVII века. Содержит наставления, определяющие благочестивое поведение мирянина, семейные отношения и ведение хозяйства.
Характерная для «Домостроя» установка на регламентацию повседневной жизни - одна из отличительных черт русской культуры XVI века, отражавшей тенденцию к унификации всех сторон жизни общества в период формирования национального государства. Существует в редакциях: краткой, пространной (состоящей из 64 глав) и смешанной. Последняя глава в тексте пространной редакции (так называемый малый «Домострой») - назидательное послание сыну Анфиму, принадлежащее протопопу Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестру (написано предположительно во второй половине 1550-х годов), в конце 1540 - начале 1550-х годов. входившему в ближайшее окружение царя Ивана IV Васильевича Грозного. Степень участия Сильвестра в создании других глав «Домостроя» остаётся дискуссионной.
Среди источников «Домостроя» - нравоучительный сборник «Измарагд» (в частности, включённые в него сочинения, приписываемые или принадлежащие Иоанну Златоусту), «Стословец» Геннадия Схолария, произведение М. Рея «Жизнь добропорядочного человека». «Домострой» (наряду с «Великими Четьями-Минеями», летописным Лицевым сводом, Стоглавом, Степенной книгой и другими) относится к числу так называемых обобщающих произведений, характерных для русской словесности XVI века.
Издания:
Домострой. М., 1991;
Домострой. СПб., 2005.