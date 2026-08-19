ДОМОГАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ДОМОГАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1902 год), од­но­вре­мен­но по­се­щал мас­тер­скую С. М. Вол­ну­хи­на (1895-1902 годы); в 1903-1904 годах поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми С. В. Ива­но­ва. Не­од­но­крат­но по­се­щал Па­риж (с 1896 года), так­же Ита­лию (1901 год). Экс­по­нент па­риж­ско­го Осен­не­го са­ло­на (1907 год), Московского товарищества ху­дож­ни­ков (с 1908 года), Товарищества передвижных художественных выставок (с 1909 года), объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1916-1917 годы), Ассоциации художников революционной России (1925 год, 1928 год). Один из ор­га­ни­за­то­ров Московского общества скульп­то­ров (1925 год; с 1926 года Общество русских скульп­то­ров; председатель в 1926-1928 годах). Со­труд­ник Государственной академии художественных наук (1921-1931 годы).

В ран­них про­из­ве­де­ни­ях за­мет­но воз­дей­ст­вие П. П. Тру­бец­ко­го, О. Ро­де­на и ани­ма­ли­ста Р. Бу­гат­ти («Маль­чик на ло­ша­ди», гипс то­ни­ро­ван­ный, 1904 год, Государственная Третьяковская галерея, и другие).

Ав­тор порт­ре­тов, от­ме­чен­ных глу­би­ной об­раза, струк­тур­ной яс­но­стью и тон­кой мо­де­ли­ров­кой фор­мы [фи­ло­со­фов В. С. Со­ловь­ё­ва (1915-1916 годы) и Льва Шес­то­ва (1917 год, оба - Государственная Третьяковская галерея; Ав­то­порт­рет (1925 год, Государственный Русский музей), все - мра­мор; В. А. Ва­та­ги­на (1924 год) и В. В. Ве­ре­сае­ва (1929 год, оба - гипс то­ни­ро­ван­ный, Государственная Третьяковская галерея); Л. Н. Тол­сто­го (брон­за, 1928 год, Му­зей Л. Н. Тол­сто­го, Мо­ск­ва), К. Мар­кса (гипс то­ни­ро­ван­ный,1931, Государственная Третьяковская галерея) и другие].

Соз­дал ряд ба­рель­е­фов («Ми­ке­ланд­же­ло», гипс, 1917 год, Государственная Третьяковская галерея, и другие), па­мят­ник Дж. Бай­ро­ну для Пет­ро­гра­да (по мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­ну - гипс то­ни­ро­ван­ный, 1919 год, Государственный Русский музей), ряд над­гро­бий (в том числе ак­тё­ра А. И. Сум­ба­то­ва-Южи­на, 1928 год, Но­во­де­ви­чье клад­би­ще в Мо­ск­ве).

В сво­их тео­ре­тических стать­ях о скульп­ту­ре Домогацкий опи­рал­ся на идеи А. фон Хиль­деб­ран­да. Пре­по­да­вал в СХПУ (1908-1910 годы), МХИ (с 1936 года; в 1937-1939 годы профессор и де­кан скульп­тур­но­го факультета); сре­ди уче­ни­ков - Л. Е. Кер­бель, В. Е. Ци­галь, А. П. Фай­дыш.

Сын Домогацкого - ху­дож­ник кни­ги Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич До­мо­гац­кий (1909-1986 годы); же­на сы­на и уче­ни­ца Домогацкий - скульп­тор Оль­га Ар­темь­ев­на До­мо­гац­кая (1910-1979 годы); внук - ху­дож­ник кни­ги Фё­дор Вла­ди­ми­ро­вич До­мо­гац­кий (родился в 1945 году).

Сочинения:

Тео­ре­ти­че­ские ра­бо­ты. Ис­сле­до­ва­ния, ста­тьи. Пись­ма ху­дож­ни­ка. М., 1984.

Иллюстрация:

В. Н. До­мо­гац­кий. Порт­рет фи­ло­со­фа Льва Шес­то­ва. Мра­мор. 1917 год. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.