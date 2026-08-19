ДОМОГАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ДОМОГАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Окончил юридический факультет Московского университета (1902 год), одновременно посещал мастерскую С. М. Волнухина (1895-1902 годы); в 1903-1904 годах пользовался советами С. В. Иванова. Неоднократно посещал Париж (с 1896 года), также Италию (1901 год). Экспонент парижского Осеннего салона (1907 год), Московского товарищества художников (с 1908 года), Товарищества передвижных художественных выставок (с 1909 года), объединения «Мир искусства» (1916-1917 годы), Ассоциации художников революционной России (1925 год, 1928 год). Один из организаторов Московского общества скульпторов (1925 год; с 1926 года Общество русских скульпторов; председатель в 1926-1928 годах). Сотрудник Государственной академии художественных наук (1921-1931 годы).
В ранних произведениях заметно воздействие П. П. Трубецкого, О. Родена и анималиста Р. Бугатти («Мальчик на лошади», гипс тонированный, 1904 год, Государственная Третьяковская галерея, и другие).
Автор портретов, отмеченных глубиной образа, структурной ясностью и тонкой моделировкой формы [философов В. С. Соловьёва (1915-1916 годы) и Льва Шестова (1917 год, оба - Государственная Третьяковская галерея; Автопортрет (1925 год, Государственный Русский музей), все - мрамор; В. А. Ватагина (1924 год) и В. В. Вересаева (1929 год, оба - гипс тонированный, Государственная Третьяковская галерея); Л. Н. Толстого (бронза, 1928 год, Музей Л. Н. Толстого, Москва), К. Маркса (гипс тонированный,1931, Государственная Третьяковская галерея) и другие].
Создал ряд барельефов («Микеланджело», гипс, 1917 год, Государственная Третьяковская галерея, и другие), памятник Дж. Байрону для Петрограда (по монументальной пропаганды плану - гипс тонированный, 1919 год, Государственный Русский музей), ряд надгробий (в том числе актёра А. И. Сумбатова-Южина, 1928 год, Новодевичье кладбище в Москве).
В своих теоретических статьях о скульптуре Домогацкий опирался на идеи А. фон Хильдебранда. Преподавал в СХПУ (1908-1910 годы), МХИ (с 1936 года; в 1937-1939 годы профессор и декан скульптурного факультета); среди учеников - Л. Е. Кербель, В. Е. Цигаль, А. П. Файдыш.
Сын Домогацкого - художник книги Владимир Владимирович Домогацкий (1909-1986 годы); жена сына и ученица Домогацкий - скульптор Ольга Артемьевна Домогацкая (1910-1979 годы); внук - художник книги Фёдор Владимирович Домогацкий (родился в 1945 году).
Сочинения:
Теоретические работы. Исследования, статьи. Письма художника. М., 1984.
Иллюстрация:
В. Н. Домогацкий. Портрет философа Льва Шестова. Мрамор. 1917 год. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.