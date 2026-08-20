ДОМОДЕДОВО
ДОМОДЕДОВО - город в России, в Московской области, центр Домодедовского района, город-спутник Москвы.
Население 82,7 тысячи человек (2006 год). Расположен на реке Рожайка. Железнодорожная станция. Через Домодедово проходит федеральная трасса «Дон» (Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону).
Возник в 1900 году как посёлок при железнодорожной станции на линии Москва - Павелец Московско-Курской железной дороги, назван Домодедово по близлежащему селу (упоминается около 1401-1402 годов). С 1939 года рабочий посёлок, с 1947 года город, с 1969 года районный центр.
Собор Всех Святых, в земле Российской просиявших (заложен в 1992 году, освящён в 1997 году); церковь Рождества Христова (2002 год). Госфильмофонд (в бывший поселок Белые Столбы).
Производство строительных материалов и конструкций. Заводы: железо-бетонных изделий (1956 год), 342-й механический (1946 год, облицовочные материалы, металлоконструкции и другие), металлоконструкций «МЕТАКО», Белостолбовский кирпичный, по обработке стекла (принадлежит компании «Гласс-Cтор» - закалка и обработка стекла для фасадов, стеклопакетов и перегородок). Производство климатической техники (машиностроительный завод «Кондиционер»), одежды (швейное объединение «Орёл», в том числе школьная форма), пряжи (шерстопрядильная фабрика) и другие.
Близ города - аэропорт Домодедово (1962 год; с 1992 года - статус международного) и ряд связанных с ним предприятий и организаций (в том числе фабрика бортового питания «Домодедово Эр Сервис» - лидер российского производства и поставок бортового питания).
В окрестностях Домодедово сохранились: в село Домодедово - белокаменная Никольская церковь (1731-1738 годы); в село Битягово - Воскресенская церковь (1665-1671 годы); усадьбы: Ляхово (начало XIX века), Константиново в стиле позднего классицизма (Смоленская церковь, 1670-е годы, 1825-1827 годы); в деревне Одинцово - бывшая усадьба Архангельское (сохранился усадебный дом В. Е. Морозова, 1892 год, архитектор Ф. О. Шехтель), церковь Архистратига Михаила (1798-1800 годы, ныне находится на территории резиденции Президента Российской Федерации «Бор»); в селе Колычево (в 1775-1796 годах город Никитск) - Воскресенская церковь (1697 год, перестроена в конце XVIII века), в селе Михайловское - церковь Архангела Михаила (между 1816 и 1822 годом).