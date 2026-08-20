ДОМИНИОН
ДОМИНИОН - государственно-территориальные образования, обладавшие внутренним самоуправлением в Британской империи, затем в британском Содружестве, главой которых являлся британский монарх, представляемый генерал-губернатором.
Первоначально доминионом были колонии Великобритании, созданные белыми (европейскими) поселенцами (Канада с 1867 года, Австралийский Союз с 1901 года, Новая Зеландия с 1907 года и другие). Сам термин «доминион» введён имперской конференцией 1926 года.
Суверенитет доминиона был закреплён Вестминстерским статутом 1931 года. По окончании Второй мировой войны статус доминион был предоставлен Индии, Пакистану, Цейлону, некоторым странам Африки. После принятия собственной конституций они объявили себя самостоятельными государствами в составе Британского содружества наций, а британский парламент принял специальный закон (1947 год), запрещающий употребление термина «доминион» по отношению к членам Содружества.