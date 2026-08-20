ДОМИНИОН

ДОМИНИОН - государственно-территориальные образования, обладавшие внутренним самоуправлением в Британской империи, затем в британском Содружестве , главой которых являлся британский монарх, представляемый генерал-губернатором .

Пер­во­на­чаль­но доминионом бы­ли ко­ло­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии , соз­дан­ные бе­лы­ми (ев­ро­пей­ски­ми) по­се­лен­ца­ми (Ка­на­да с 1867 года, Ав­ст­ра­лий­ский Со­юз с 1901 года, Но­вая Зе­лан­дия с 1907 года и другие). Сам тер­мин «доминион» вве­дён им­пер­ской кон­фе­рен­ци­ей 1926 года .

Су­ве­ре­ни­тет доминиона был за­кре­п­лён Вест­мин­стер­ским ста­ту­том 1931 года. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны ста­тус доминион был пре­дос­тав­лен Ин­дии, Па­ки­ста­ну, Цей­ло­ну, не­ко­то­рым стра­нам Аф­ри­ки. По­сле при­ня­тия собственной кон­сти­ту­ций они объ­яви­ли се­бя са­мо­сто­ятельными го­су­дар­ст­ва­ми в со­ста­ве Британского со­дру­же­ст­ва на­ций, а британский пар­ла­мент при­нял специальный за­кон (1947 год), за­пре­щаю­щий упот­реб­ле­ние тер­ми­на «доминион» по от­но­ше­нию к чле­нам Со­дру­же­ст­ва.

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