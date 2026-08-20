ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА - государство в Вест-Индии, расположенное в восточной части острова Гаити, включающее также прилегающие острова.

На севере омывается Атлантическим океаном, на юге - Карибским морем, на западе граничит с Республикой Гаити, на востоке пролив Мона отделяет Доминиканскую республику от Пуэрто-Рико. Территория - 48,67 тысяч кв. км. Столица - Санто-Доминго (около 2,3 млн человек, по оценкам 2007 года). Крупнейшие города: Сантьяго (Сантьяго-де-лос-Кабальерос, 589,4 тысяч), Сан-Педро-де-Макорис (235,5 тысяч). Государственный язык - испанский. Входит в состав ООН, МВФ, ВТО и др. международных организаций.

География.

Территория страны пересечена с северо-запада на юго-восток 5 горными хребтами и возвышенностями. В Доминиканской республике находится самая высокая вершина Вест-Индии - пик Дуарте (3175 м), расположенный в горах Кордильера-Сентраль. На юго-западе страны расположено соленое озеро Энрикильо. Климат тропический пассатный, с июня по ноябрь идут тропические ливни, нередко приводящие к разрушительным последствиям. Среднемесячная температура 25-27°C, в горах - 18-20°C; среднегодовое количество осадков 1-1,5 тысяч мм. Почти треть территории страны занята плантациями сахарного тростника, а также табака, какао, кофе, риса, томатов, тропических фруктов, сорго; 40% территории отведено под пастбища.

Население

Доминиканской республики (доминиканцы) насчитывает 9,263 млн человек (по оценкам июля 2007 года). До 40% населения проживает в регионе, примыкающем к столице; 2-м по плотности населения регионом страны является центральная часть долины Сибао (до 20% населения) со 2-м по значению городом страны Сантьяго. 55% населения Доминиканской республики жители городов. Около 75% населения страны составляют мулаты, 16% - белые (преимущественно потомки испанцев, а также французов, англичан, американцев, немцев, евреев, ближневост. арабов и т. д.) и 9% - чернокожие. После второй мировой войны в республике появилась японская община, а в 70-х годах XX века - китайская. Коренное население острова (таины и карибы) исчезло к середине XVI века. Чернокожие доминиканцы проживают преимущественно на юге страны. Доминиканцы говорят на испанском языке с местными диалектными особенностями; выходцы из Гаити используют гаитянский креольский.

Государственное устройство

Доминиканская республика - унитарная президентская республика . Действующая Конституция республики принята 28 ноября 1966 года, впоследствии в нее неоднократно вносились поправки. Исполнительную власть возглавляет президент, избираемый на всеобщих выборах на 4 года. C 1994 года президент может избираться только на 1 срок. Он назначает кабинет министров и обладает правом законодательной инициативы. 2-палатный Национальный конгресс состоит из сената, в который входят 32 сенатора, избираемые от провинций и столичного округа, и палаты депутатов, где заседают 150 депутатов. Военнослужащие и полицейские лишены права голоса. Страна разделена на 31 провинцию и столичный округ.

Религия

94,9% населения Доминиканской республики - христиане . Крупнейшей религиозной организацией страны является Римско-католическая Церковь. Согласно опросу 2004 года, 88,5% доминиканцев считают себя католиками. К различным протестантским конфессиям принадлежит 6,4% доминиканцев; число протестантов продолжает расти, в т. ч. и за счет перехода в протестантизм организации доминиканцев, принявших крещение в католической Церкви. В стране есть также небольшое количество приверженцев ислама, иудаизма, буддизма и индуизма, численность которых крайне мала (не более 0,1%). К новым религиозным движениям принадлежит не менее 2,5% населения. Около 2% верующих не причисляют себя ни к одной религии, атеистов в Доминиканской республике около 0,5%.

Римско-католическая Церковь в Доминиканской республике представлена 2 архиепископствами: Санто-Доминго и Сантьяго-де-лос-Кабальерос. Митрополию Санто-Доминго возглавляет кардинал Николас де Хесус Лопес. Она разделена на 5 епископств-суффраганов: Бани, Бараона, Игуэй, Сан-Хуан-де-ла-Магуана и Сан-Педро-де-Макорис. Митрополией Сантьяго-де-лос-Кабальерос управляет архиепископ Рамон Бенито де ла Роса-и-Карпио. Под его началом 4 епископства-суффрагана: Ла-Вега, Мао-Монте-Кристи, Пуэрто-Плата и Сан-Франсиско-де-Макорис. Также в стране действует военный ординариат. Всего в республике насчитывается 521 приход; служат 848 священников, 322 постоянных диакона, 611 монахов, 1645 монахинь. Общее число католиков в Доминиканской республике не менее 8,12 млн человек.

Протестантские церкви, деноминации и секты. Англиканство представлено Доминиканской епископальной церковью, являющейся самостоятельным диоцезом IX провинции Епископальной церкви США. По данным 2004 года, в Доминиканской республике 26 храмов и 30 священнослужителей. Общее число англикан около 4 тысяч человек.

Меннониты объединены Конференцией евангелических меннонитских церквей, насчитывающей 2, 9 тысячи верующих в 55 конгрегациях. В Доминиканской республике также есть др., менее многочисленные меннонитские группы: Национальный меннонитский совет «Божественный светоч» (21 конгрегация, 1056 приверженцев), Доминиканский евангелический меннонитский совет (9 конгрегаций, 300 человек), Церковь «Братский Вефиль во Христе» (17 конгрегаций, 189 человек), Церковь Бога во Христе (3 конгрегации, 48 человек).

Баптисты Доминиканской республики образуют Доминиканскую национальную баптистскую конвенцию (14 приходов, 2 тысячи приверженцев), входящую в Карибскую баптистскую ассоциацию, центр которой находится на Багамских островах. Более мелкие организации: Баптистская церковь Вефиль (17 общин, 1,5 тысяч человек), Доминиканская баптистская миссия (7 общин, 1 тысяча человек) и Фундаменталистская баптистская церковь (10 общин, 1 тысяча человек). Помимо этого эмигранты из Гаити, исповедующие баптизм, являются членами Гаитянской баптистской церкви (16 общин, 2,6 тысячи человек) и Гаитянской миссионерской баптистской церкви (35 общин, 2,3 тысячи человек).

Методизм представлен Доминиканской евангелической церковью, объединившей с 1920 года 3 североамериканские протестантские организации - Методистскую епископальную церковь (в настоящее время Объединенная методистская церковь), Пресвитерианскую церковь США и Моравскую церковь. В настоящее время это около 15 тысяч приверженцев в 146 общинах. 2-й методистской организацией является Африканская методистская епископальная церковь, имеющая 2,5 тысячи верующих в 13 общинах.

«Движение святости» представлено доминиканской миссией Церкви Назарянина (150 приходов, 21 тысяча человек), Церковью свободных методистов, насчитывающей (102 общины, 20 тысяч приверженцев), Церковью Бога с центром в Андерсоне (США) (35 общин, 5 тысяч человек), приходами Христианского и миссионерского альянса (43 общины, 3 тысяч человек), т. н. Миссионерской церковью (51 приход, 3 тысячи человек).

Пятидесятники представлены Ассамблеями Бога (1,5 тысячи общин, 72 тысячи человек), Церковью Бога пророчеств (172 общины, около 40 тысяч человек), Новозаветной церковью Бога с центром в Кливленде (США) (227 общин, 30 тысяч человек), а также более мелкими группами, такими как т. н. Международная церковь четырехстороннего Евангелия (10 общин, 2 тысячи человек) и Пятидесятническая и миссионерская церковь (10 общин, 1,5 тысячи человек).

Плимутские братья имеют 100 приходов, 8 тысяч верующих.

Доминиканская объединенная миссия адвентистов седьмого дня, образованная в 1994 году, входит в Межамериканское отделение Церкви адвентистов седьмого дня и состоит из центральной, восточной и северной конференций, а также северо-восточной, южной и юго-восточной миссий. Объединенная миссия, по данным на 2006 год, насчитывала 227 899 приверженцев.

Иеговы свидетели, по данным на 2005 год, в Доминиканской республике насчитывают 25 936 адептов в 363 конгрегациях.

Мормоны (Церковь Иисуса Христа святых последних дней) к 2000 году объединяли около 79 тысяч приверженцев.

Также в Доминиканской республике действуют независимые протестантские церкви, наиболее значительные из которых - Защитники веры (16 тысяч человек), Ассамблея христианских церквей (10 тысяч человек), Ковчег спасения (10 тысяч человек), Объединенная христианская ассамблея (7,5 тысяч человек), Христианская церковь Единого Духа (2,5 тысячи человек), Библейская церковь Господа Иисуса Христа (2,5 тысячи человек), Церковь апостольской веры (2 тысячи человек), Новоапостольская церковь (1 тысяча человек), Миссионерская христианская ассамблея (3,5 тысячи человек). Более мелкие протестантские организации насчитывают в общей сложности около 45 тысяч человек. Общее число протестантов в Доминиканской республике не менее 670-675 тысяч человек.

Ислам. По разным оценкам, в республике от 1,8 до 3 тысяч мусульман. Мечеть в Санто-Доминго регулярно посещают около 250 верующих. Крупнейшей мусульманской организацией страны является Исламское общество Доминиканской Республики (Círculo Islámico de República Dominicana). Распространением ислама занимается также Исламский центр Доминиканской Республики, расположенный в Майами (США).

Иудаизм. В Доминиканской республике насчитывается около 700 иудеев, посещающих синагогу и соблюдающих обряды иудаизма. Большинство из них проживают в Санто-Доминго, где есть синагога. 2-я синагога находится в Сосуа. Обе синагоги возглавляет руководитель еврейской общины страны; у общины нет своего посвященного раввина. Евреи-сефарды проживают в стране с XVI-XVII веков. В Сосуа есть община евреев-ашкенази, прибывшая в страну в 30-х годах XX века.

Новые религиозные движения распространены в первую очередь за счет популярности «народной религии», представляющей собой синкретические культы «сантерия» и «брухерия», возникшие в результате смешения католицизма с афрокарибскими верованиями, магией и спиритизмом. Число приверженцев «народной религии» ввиду ее закрытого характера не поддается точной оценке; по разным подсчетам, оно может колебаться в пределах 170-200 тысяч человек Среди иммигрантов из Гаити и из стран с др. островов Карибского моря есть приверженцы вуду и растафарианизма, около 5 тысяч человек стали адептами сайентологии, бахаизма, идеи которых проповедуют миссионеры из США.

История

Коренным населением на территории Доминиканской республики были таины (народ аравакской группы), которые во время появления на острове испанцев уже подвергались агрессии со стороны карибов. Таины поклонялись многочисленным духам, которых изображали в виде вырезанных из дерева идолов. В декабре 1492 года, во время 1-й экспедиции Х. Колумба , испанцы впервые появились на острове в январе 1493 года Колумб основал на северном побережье острова, получившего название Эспаньола, 1-е испанское поселение - форт Ла-Навидад. Несмотря на то что таины приняли испанцев гостеприимно, агрессивное поведение пришельцев спровоцировало разрушение форта коренными жителями. Колумб, вернувшийся на остров в 1493 году со 2-й экспедицией в должности вице-короля новых земель, заложил на северном побережье город Изабелла. Однако открытие в южной части острова золотых приисков привело к тому, что столицей острова стал основанный в 1496 году на южном побережье города Нов. Изабелла (позднее Санто-Доминго).

Первые католические миссионеры - францисканцы - появились на острове в 1500 году, в 1510 году в Доминиканскую республику прибыли доминиканцы. Коренное население обращалось испанцами в рабство для работы на золотых приисках. Непосильный труд, завезенные инфекции и террор привели к резкому сокращению численности таинов: из 400 тысяч человек коренного населения к 1535 году осталось лишь несколько десятков человек. Католическая Церковь выступала против использования рабского труда, но реально ей не удавалось изменить ситуацию. В 1501 году испанская корона даровала колонистам право завозить на новые территории африканских рабов. 1-я группа чернокожих рабов была привезена в 1510 году. Вскоре с Канарских островов был завезен сахарный тростник, на его производстве использовался рабский труд. В 1522 году произошло восстание рабов, исповедовавших ислам. Многие рабы бежали в горы, которые не контролировались испанскими властями.

Епископская кафедра в Санто-Доминго была учреждена в 1511 году. Она является старейшей католической кафедрой в Новом Свете. В 1512 году 1-й епископ Санто-Доминго заложил собор, строительство которого завершилось в 1541 году. В 1546 году кафедра получила статус архиепископской и ей были подчинены все кафедры Нового Света.

Открытие новых земель на континенте привело к тому, что многие колонисты переселились с острова на континент, а новые переселенцы из Испании отправлялись напрямую в Мексику или Перу, минуя остров. В 1561 году Испания сконцентрировала всю торговлю в едином охраняемом караване судов, центром формирования которого стала Гавана. В результате Эспаньола оказалась фактически оторвана от внешнего рынка, что нанесло удар по производству сахарного тростника. Общее обеднение населения острова, включая белых колонистов, привело к процессу мулатизации, т. к. белые не чувствовали большой социальной разницы между собой и цветным населением острова. В 1605 году испанское правительство, недовольное контрабандной торговлей, которую вели жители Эспаньолы с иностранными судами, буквально опустошило северный и западный районы острова, принудительно переселив местных жителей в район Санто-Доминго. В ходе этой операции многие жители погибли от болезней и голода. С этого времени опустевший запад острова стал заселяться французскими буканьерами. В 1697 году Испания была вынуждена признать по Рисвикскому миру западную часть владением Франции, его граница почти совпадала с современной границей между Доминиканской республикой и Гаити. После 1737 года, когда Испания отменила монополию на торговлю, экономика колонии стала постепенно возрождаться, а численность населения расти (6 тысяч в 1737 году, 125 тысяч в 1790 году), возобновился ввоз чернокожих рабов. Но по сравнению с французской колонией Сан-Доминго в западной части острова, которая в это время превратилась в богатейшую колонию Нового Света, испанская колония оставалась бедной. В 1795 году испанские войска были разбиты французской республиканской армией во главе с чернокожим генералом Ф. Д. Туссеном-Лувертюром и вся испанская часть острова отошла по Базельскому миру Франции, а епископская кафедра была ликвидирована. В 1801 году Туссен-Лувертюр, фактически независимый правитель острова, объявил об отмене рабства в испаноязычной части острова. В 1802 году на острове высадилась армия наполеоновского генерала Ш. В. Э. Леклерка, восстановившего рабство.

В 1809 году в результате антифранцузского восстания и помощи английского флота Испания вернула себе контроль над бывшей колонией. 1809-1821 годы получили название «эра глупой Испании», т. к. метрополия фактически не занималась развитием колонии, хотя в 1816 году была восстановлена епископская кафедра, причем архиепископ Санто-Доминго снова получил титул примаса Индии (т. е. Вест-Индии). 30 нояб. 1821 года Хосе Нуньес де Касерес, исполнявший обязанности заместителя губернатора колонии , провозгласил независимость восточной части острова, назвав ее Испанское Гаити, и объявил о намерении новой республики войти в состав Великой Колумбии. Но независимая республика просуществовала немногим более 2 месяцев (этот период получил название Independencia Efímera). В феврале 1822 года гаитянские войска оккупировали всю территорию острова. Гаитянские власти окончательно уничтожили рабство, многие белые плантаторы лишились владений, церковная собственность была конфискована. При этом все иностранные католические священники были изгнаны из страны, а контакты с Папским престолом прерваны. В то же время в условиях хаоса, ставшего следствием гаитянской оккупации, благодаря миссионерам и переселенцам из Северной Америки начал распространяться протестантизм. 1-я протестантская миссия на территории Доминиканской республики была организована Методистской церковью Англии в 1822 году в Пуэрто-Плата. В 1824 году из США прибыли несколько тысяч чернокожих вольноотпущенников, члены Африканской методистской епископальной церкви, отколовшейся в 1816 году от Методистской церкви США из-за расовой дискриминации. Ряд обстоятельств, таких как ограничения на использование испанского языка, воинская обязанность, огромный налог, введенный гаитянским правительством для выплаты многомиллионной компенсации Франции, обострял проявление доминиканского национализма и желание доминиканцев избавиться от гаитянского господства. В 1838 году возникло тайное общество «Тринитария», которое 27 февраля 1844 года подняло антигаитянское восстание и провозгласило создание независимой Доминиканской республики. На период войны с Гаити власть в республике получил генерал Педро Сантана, крупный собственник (при этом все известные борцы за независимость из «Тринитарии» были изгнаны из страны).

В первые годы независимости Доминиканская республика отразила 5 вторжений Гаити (1844, 1845, 1849, 1853 и 1855-1856 годах). Элита республики, опасаясь новых военных действий, рассматривала возможность признания страны протекторатом Великобритании, Франции, США или Испании. В марте 1861 года Сантана восстановил в стране, разоренной плохим управлением, испанское господство. Церковь попала под жесткий контроль со стороны испанских церковных властей, что вызвало недовольство доминиканцев. В августе 1863 года началось антииспанское восстание; летом 1865 года испанские войска окончательно покинули территорию острова. После изгнания испанцев в стране развернулась борьба за власть между различными группировками военных и латифундистов. В 1865-1879 годах правительство сменилось 21 раз и произошло 5 военных мятежей. В 1869 году президент Б. Баэс подписал договор о продаже страны США, но покупка не была одобрена сенатом США. После краткого периода политической стабильности в 1879-1884 годах страна снова погрузилась в междоусобия, которые прекратились в 1887 году с установлением чернокожим генералом Лилисом режима диктатуры. К 1899 году, когда диктатор был убит, страна была банкротом, а ее экономика перешла под контроль США. В конце XIX - начале XX века в Доминиканскую республику переселилось много чернокожих рабочих с др. островов Вест-Индии (т. н. cocolos), которые в основном пополнили число протестантов. В стране развернули деятельность миссионеры некоторых протестантских организаций: в 1889 году - приверженцы «Движения святости» с появлением в Доминиканской республике 1-го миссионера Церкви свободных методистов; в 1898 году - миссионеры т. н. Моравской церкви. В 80-х годах XIX века англоязычные иммигранты с Антильских островов стали первыми англиканами в Доминиканской республике. 8 августа 1897 года епископ Апостольской православной церкви Гаити (официальное название англиканской Церкви в Гаити) рукоположил 1-го чернокожего епископа в истории англикан. Церкви Бенджамина Исаака Уилсона. В 1908 году на востоке страны среди крестьян, проникнутых духом «народной религии», зародилось мессианское движение оливоризм, основатель которого - Оливорио Матео (папа Либорио) - почитался пророком и даже воплощением Иисуса Христа. Движение подвергалось преследованиям со стороны властей, и Оливорио был убит полицейским в 1922 году. Его последователи ушли в подполье.

В то время как страну раздирали междоусобия претендентов на власть, США получили полный контроль над доходами бюджета и финансовой жизнью Доминиканской республики; экономика страны, базовой отраслью которой было производство сахара, практически оказалась в руках крупных американских компаний. Диктат США стал важным фактором и в религиозно-конфессиональном отношении. Так, в 1913 году англиканские общины Доминиканской республики вошли в состав Епископальной церкви США (Пуэрто-Риканский диоцез). В 1916 году из Пуэрто-Рико прибыл 1-й миссионер пятидесятников, с 1918 года на территории республики начали проповедь адвентисты седьмого дня, с 1922 года - баптисты. В 1920 году в рамках совместного экуменического проекта была основана Доминиканская евангелическая церковь, объединившая 3 североамериканские протестантские церкви - Методистскую епископальную церковь (сейчас Объединенная методистская церковь), Пресвитерианскую церковь США и Моравскую церковь. С 1916 по 1924 год республика была оккупирована войсками США. В 1930 году власть в стране захватил командующий созданной американцами Национальной гвардии Рафаэль Леонидас Трухильо Молина, который установил режим жестокой диктатуры. В 1937 году Трухильо Молина санкционировал убийство 20-25 тысяч гаитянцев, проживавших в западной части страны. Пытаясь остановить репрессии, англиканский священние Чарлз Барнз посылал в США сведения о происходившем в Доминиканской республике. Письма были перехвачены, и священник убит. Он похоронен в англиканской церкви Богоявления в Санто-Доминго и почитается как мученик. Проводя политику «обеления» доминиканцев (blanquismo), Трухильо Молина приветствовал иммиграцию испанских республиканцев и европейских евреев, бежавших от нацистов. После начала «холодной войны» Трухильо Молина объявил себя «антикоммунистом номер один», чем снискал благосклонное отношение со стороны США. Большая часть экономики страны находилась в собственности или под контролем семьи диктатора. Трухильо Молина пытался не обострять отношений с католической Церковью, и долгое время они развивались бесконфликтно. В 1953 году были учреждены епархии с центрами в городах Сантьяго-де-лос-Кабальерос, Ла-Вега и Сан-Хуан, в 1959 году - в городе Игуэй, подчиненные архиепископу Санто-Доминго. В 1954 году Доминиканская республика заключила с Ватиканом конкордат. Однако в 1960 году отношения с католической Церковью ухудшились, после того как ряд католических священников выступили с протестом против политических репрессий. Диктаторский стиль правления Трухильо Молины окончательно испортил международную репутацию режима, США вынуждены были отвернуться от Трухильо. Опасаясь, что в стране может произойти революция кубинского типа, ЦРУ в мае 1961 года организовало убийство диктатора. В ноябре, когда семья Трухильо Молины была изгнана из страны, власть перешла к сподвижнику диктатора Хоакину Балагеру. В декабре 1962 года президентом был избран лидер оппозиционной Доминиканской революционной партии (ДРП) Хуан Бош. В сентябре 1963 года Бош был свергнут в результате олигархическо-военного заговора. В апреле 1965 года в Санто-Доминго произошло восстание «конституционалистов» (сторонников демократии), в стране началась гражданская война. Чтобы не допустить возвращения Боша к власти, США направили в республику войска. В 1966, 1970 и 1974 годах на выборах, проходивших в атмосфере борьбы с оппозицией, президентом был избран Балагер. На выборах 1978 года победу одержал кандидат ДРП Антонио Гусман. Попытка Балагера силой остаться у власти не нашла поддержки администрации Президента США Дж. Картера.

Важным событием в религиозной жизни страны стало посещение республики новым папой Римским Иоанном Павлом II, который 1-й пастырский визит совершил в январе 1979 года в Д. Р. Впоследствии он посетил страну в октябре 1984 года и октябре 1992 года. В январе 1978 года было создано 2 новых католических епископства: Мао-Монте-Кристи и Сан-Франсиско-де-Макорис.

После самоубийства Гусмана в 1982 г. президентом был избран кандидат ДРП Сальвадор Хорхе Бланко. Бланко пришлось проводить навязанную МВФ экономическую политику, что подорвало его популярность. В 1986, 1990 и 1994 гг. президентом вновь избирали Балагера, несмотря на подозрения в фальсификации итогов выборов. Под давлением США дискредитированный Балагер сложил свои полномочия в 1996 году. Новым президентом был избран кандидат основанной Бошем в 1973 году Центристской партии доминиканского освобождения Леонель Фернандес.

14 февраля 1994 года епископство Сантьяго-де-лос-Кабальерос получило статус архиепископства. Его суффраганами стали епископства Ла-Вега, Мао-Монте-Кристи, Пуэрто-Плата и Сан-Франсиско-де-Макорис. В 2000-2004 годах президентом был представитель ДРП Иполито Мехия. На президентский срок 2004-2008 годов вновь избран Фернандес.

Религиозное законодательство

Статья 8 Конституции Доминиканской республики гарантирует свободу совести и культов при условии соблюдения общественного порядка и уважения нравственности. Религиозные организации должны быть зарегистрированы государством и имеют право ходатайствовать перед президентом об освобождении их от уплаты налогов. Католическая Церковь, согласно конкордату 1954 года, может получать государственные субсидии, в частности на ремонт храмов, и полностью освобождена от таможенных пошлин. Закон вводит обязательное изучение Библии в государственных школах, на частные школы это требование не распространяется. Государство признает брак, заключенный только в католической Церкви. Статья 7 Конституции Доминиканской республики объявляет «распространение культуры и религиозных традиций доминиканского народа» высшим и постоянным национальным интересом.

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