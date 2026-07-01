ДОМИНИКАНЦЫ (Орден братьев-проповедников)

Католический нищенствующий монашеский орден, основанный в 1216 г. св. Домиником с благословения Папы Гонория III.

В 1220 г. орден был объявлен нищенствующим, а с 1227 г. получил право и указание заниматься повсеместной проповедью (другое название ордена — «Орден братьев проповедников»). В 1238 г. были изданы статуты ордена.

Во главе его стоял великий магистр, в каждой церковной провинции имелся приор ордена, в каждом монашеском общежитии — конвентуальный приор. Высшим органом ордена был капитул, собиравшийся раз в три года.

Главной задачей была миссионерская деятельность, однако члены ордена также много занимались богословием и проповедью. Доминиканцы были охранителями чистоты веры, с 1232 г. им была поручена инквизиция и борьба с альбигойцами.

Доминиканцы стремились распространить католицизм за пределы Европы: в 1233 г. они открыли миссию в Киеве, в 1247 г. отправлялись в Орду, в 1249 г. — в Персию, в 1272 г. — в Китай, принимали активное участие в колонизации Америки.

К доминиканцам принадлежа Фома Аквинский и Альберт Великий , Савонарола, Винсент из Бовэ, Таулер, Майстер Экхарт и др. Доминиканцы основывали собственные университеты (Болонья, Кельн, Оксфорд). Должность главного папского теолога занимали неизменно доминиканцы.

Иллюстрации:

Святой Доминик.

Автор статьи: Г. А. Шмидт.