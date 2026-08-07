ДОМИНИКА (СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКА)

Доминика (Содружество Доминика) — государство, занимающее одноименный остров из группы Малых Антильских о-вов в Карибском море.

Площадь — 790 кв. км, население — 68,9 тыс. человек (2006). Остров открыт Колумбом во время второй экспедиции 3 ноября 1493.

Колониальный период.

В ХVII—ХVIII Англия, Франция и Голландия вели в Карибском бассейне активную борьбу за отторжение у Испании отдельных островных владений. У большинства Малых Антильских о-вов неоднократно менялись хозяева. В наибольшей степени это касалось Тобаго и Сент-Люсии . Только Барбадос оставался неизменно под английским флагом. Ряд островов, населенных карибами, — Сент-Винсент, Сент-Люсия и Д. оказывали особо упорное сопротивление. Так, Д. сохраняла свою независимость до середины ХVIII. В 1660 любопытный эксперимент решила провести Франция. Созданная ею в 1626 «Французская кампания островов Америки» предложила воевавшим против нее карибам перебраться на о-ва Д. и Сент-Винсент, где им была гарантирована полная безопасность и спокойная жизнь. 6 тыс. аборигенов приняли это предложение и длительное время поддерживали с французами хорошие отношения, будучи в то же время крайне агрессивны по отношению к англичанам. В 1658 на этих островах появились первые 500 африканских рабов. Поставки рабов продолжались, 1729 годом датированы первые свидетельства существенного прибавления метисов. В 1759 Д. была оккупирована английскими войсками, направившими всех индейцев в резервации. Правда, юридически вопрос о принадлежности Д. был решен только в 1814, когда Наветренные о-ва (Сент-Люсия, Сент-Винсент, Д., Гренада) были переданы Англии по Парижскому договору. Таким образом, в начале ХIХ многолетняя борьба с аборигенами завершилась формированием Британской Вест-Индии в составе 12 островов, среди которых была и Д. Количество индейцев значительно сократилось, особенно карибов, самого воинственного и непримиримого племени. Имеются свидетельства, что в 1920 на Д. отмечена резервация, в которой находились 500 карибов, из которых только 100 человек имели «чистую» индейскую кровь. С того времени Д. — единственное место на земле, где сохранилась небольшая группа карибов.

Управление колониями.

Английская колониальная администрация окончательно сложилась к 1696, когда был создан специальный Комитет по делам торговли и плантаций. Особое внимание он уделял так называемому принципу исключительности: колонии должны были торговать только с метрополией, ввозить на ее судах только ее товары и вывозить на ее территорию только свои. Импорт товаров других стран запрещался, а если разрешался, то с высокими пошлинами, что вытекало из принципов меркантилизма и использовалось в тот период для защиты своей промышленности всеми метрополиями. Значение колоний, в соответствии с теми же принципами определялось своеобразным балансом стоимости: стоимость экспорта должна была превосходить стоимость импорта. Важно отметить и традиционный для английской колониальной системы способ управления колониями: губернатор представлял королевскую власть, а ассамблеи, избираемые колонистами, — население колоний. С конца ХVII до первой трети ХIХ в. в экономике английских колоний доминировало плантационное рабство с использованием африканских невольников. Один из известных английских аболиционистов (см. Аболиционизм ) ХIХ в., священник Б. Годвин писал в своей книге «Лекции о британском колониальном рабстве»: «Рабство в наших колониях является насмешкой над законом, пренебрежением всех прав и позорным пятном на британской конституции». Основными культурами, выращиваемыми на плантациях, были сахар и хлопок. Вест-индские острова играли важную роль в экономике Великобритании . Например, в 1714—1773 импорт метрополии из Вест-Индии составлял пятую часть всего импорта Великобритании.

Отмена рабства и новые тенденции в жизни в ХIХ—ХХI.

Рабство в английских колониях было запрещено 1 августа 1834. Его отмена породила множество проблем, связанных с нехваткой рабочей силы, обновлением ее национальных, историко-культурных, географических и стоимостных характеристик. Африканские маршруты были закрыты. Поставщиками десятков, а иногда и сотен тысяч потенциальных рабочих в Вест-Индию стали Китай, Индия, европейские страны. Экономика Д. постепенно менялась. В конце ХIХ в мире приобрели популярность бананы, которые начали широко культивировать и в Вест-Индии. Д. долгое время являлась одним из важнейших поставщиков бананов на мировой рынок. Однако этот товар довольно «капризен», часто бывает неурожай. Например, рекорд по производству бананов на острове — 58 тыс. т (1992), а урожай 1999 составил только 27,3 тыс. т. Следствием стало сокращение числа фермеров с 8 тыс. до 2,5 тыс. человек. Помимо бананов Д. экспортирует кокосовые орехи, копру, пемзу. Д. хорошо освоила региональный рынок и уже длительное время поставляет на соседние острова мыло и зубную пасту. Эта ниша оказалась очень выгодной для экономики, так как данные товары пользуются постоянно растущим спросом. В 1967 Д. стала независимой республикой. Страна входит в ООН, Организацию американских государств и Содружество наций.

Лит.: Малые страны Латинской Америки. Смена экономической модели. Кн. 2., М., 2002; Скрипникова Л. В. От колоний к суверенитету. М., 1985; Александренков Э. Г. Индейцы Антильских островов. М., 1978.