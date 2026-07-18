ДОМИНИКА

ДОМИНИКА (Содружество Доминики) - островное государство на одноименном острове архипелага Малые Антильские острова в Карибском море.

Расположено между французскими территориями: островами Гваделупа и Мари-Галант на севере и островом Мартиника на юге. Территория - 754 кв. км. Столица - Розо (14847 человек); по несколько тысяч человек проживают в Портсмуте, Мариго и Мао. Официальный язык - английский.

География.

Остров Доминика вулканического происхождения, в некоторых местах сохраняются признаки вулканической активности. Горный хребет пересекает остров с северо-запада на юго-восток. Наивысшие точки - горы Дьяблотен (1447 м) и Труа-Питон (1424 м). В устье реки Розо, на западном побережье острова, находится столица страны. В горах в южной части острова расположено Бойлинг-Лейк (Кипящее озеро) - крупнейшее термальное озеро мира (температура воды 92°С). Климат тропический пассатный, очень влажный. С июля по октябрь остров подвержен тропическим ливням и ураганам, среднее количество осадков в год 1,5-2 тыс. мм. Среднемесячная температура 25-27°C.

Население

страны (доминикцы), по данным на 2006 год, насчитывает 72 410 человек (наблюдается небольшая убыль населения из-за эмиграции). Средняя продолжительность жизни 74,87 года (по оценкам 2006 года). 6% населения неграмотны. Около 90% населения являются потомками чернокожих рабов; 2,1% составляют карибы (самоназвание - калинаго), проживающие в основном в резервации на северо-востоке острова; остальная часть населения - мулаты, а также выходцы из Европы, с Ближнего Востока, из Японии, Китая и Индии. Помимо английского языка большинство населения говорит на патуа, креольском языке на основе французского. Около 200 человек (по данным 2004 года), потомков выходцев с островов Антигуа и Монтсеррат, в 2 деревнях на северо-востоке острова используют креольский язык на основе английского.

Государственное устройство

Согласно Конституции страны, принятой 3 ноября 1978 года, Доминика является парламентской республикой. Законодательная власть принадлежит Палате собрания. В Палате заседают 21 представитель, избранный от одномандатных округов, и 9 сенаторов, назначенных президентом, 5 из которых рекомендованы премьер-министром и 4 - оппозицией. Кандидатура президента утверждается парламентом по представлению премьер-министра после консультации с оппозицией. Премьер-министр представляет партию большинства в Палате собрания. Доминика является членом Содружества.

Религия

По разным оценкам, 77% доминикцев принадлежат к Римско-католической Церкви. . До 20% доминикцев причисляют себя к различным протестантским конфессиям. Среди нехристиан имеется небольшое количество мусульман (0,2%), индуистов (0,2%) и буддистов (0,1%). Некоторые карибы (0,7%) продолжают придерживаться традиционных верований. К новым религиозным движениям принадлежит 1,3% населения. Около 0,5% доминикцев не относят себя ни к одной религии.

Римско-католическая Церковь в Доминике представлена епископстством Розо, подчиненным архиепископству Кастри (остров Сент-Люсия). Епископство Розо - член Антильской епископской конференции в Тринидад-и-Тобаго. Оно включает 4 викарианства, в 15 приходах страны служат 2 епископа, 28 священников. В Доминике представлены католические конгрегации редемптористов, Сыновей Непорочной Девы, Христианских братьев, кармелитов, Дочерей Иисуса, Непорочного Сердца Марии, Сестер представления Марии, св. Иосифа Клюнийского с общим числом монашествующих 51 (29 монахов, 22 монахини). Общее количество католиков в стране около 54-56 тысяч человек.

Протестантские церкви , деноминации и секты. Англиканство представлено 3 общинами, являющимися частью диоцеза Наветренных островов (центр на острове Сент-Винсент) автономной провинции Вест-Индии. Общее количество англикан около 1,4 тысяч человек.

Баптизм представлен в Доминике миссиями нескольких объединений, включая Южную баптистскую конвенцию, Баптистскую церковь Маранафа и фундаменталистскую Всемирную баптистскую ассоциацию из США. Общее количество последователей около 1 тысячи человек.

Методисты являются крупнейшей протестантатнской группой в стране, насчитывающей не менее 2,2 тысяч верующих. Доминикский методистский округ, получивший автономию от Британской методистской церкви в 1967 году и возглавляемый суперинтендантом, входит в районную конференцию Подветренных островов Методистской церкви в Карибском регионе и Америках с центром на острове Антигуа.

«Движение святости» представлено Церковью Назарянина и Церквами Христа Христианского союза. Общее число последователей около 2 тысяч человек.

У пятидесятников 3 общины, 260 прихожан в Церкви Бога (Кливленд, США), Церковь Бога пророчеств насчитывает 10 общин, 760 прихожан.

У адвентистов седьмого дня (АСД) 11 общин, входящих в Восточнокарибскую конференцию в составе Объединенной карибской конференции АСД. Количество адептов до 3,5 тысяч человек. Существуют также конгрегации более мелких объединений адвентистского типа: Церкви Бога (Седьмой день) и Всемирной церкви Бога - 45 приверженцев.

Иеговы свидетели объединены в 6 конгрегаций, всего 652 человека (данные 2005 года).

Независимые протестантские организации, такие как Новоапостольская церковь, Берианская библейская миссия и несколько других, быстро растущих деноминаций, например Церковь Побеждающих, Собрание Нового Завета Яхве, австралийское миссионерское движение Посланцев за Христа, насчитывают около 2,5 тысяч верующих.

Мормоны (Церковь Иисуса Христа святых последних дней), получившие регистрацию в феврале 2006 года, имеют около 200 адептов.

Индуизм исповедуют 150-200 человек; ислам - 200-300 человек.

Новые религиозные движения представлены бахаизмом, приверженцами которого являются около 1 тысячи человек. В незначительной степени присутствует растафарианизм, который исповедуют около 300 человек.

Традиционные верования. Многие карибы продолжают придерживаться традиционных верований, чернокожие доминикцы прибегают к магическим обрядам обеа (obeah) африканского происхождения.

История

К моменту открытия острова Х. Колумбом он находился под контролем карибов, которые за 600 лет до этого истребили или вытеснили аравакоговорящий народ игнери. Колумб открыл остров в ходе 2-й экспедиции 3 ноября 1493 года. Поскольку это был воскресный день, остров получил название Доминика (латинский Dies Dominica - День Господень). Попытки испанцев колонизовать остров потерпели неудачу из-за ожесточенного сопротивления карибов. С начала XVII века на острове пытались обосноваться французы и англичане, но столкнулись с сильным сопротивлением. В 1627 году Англия объявила Доминику своей территорией, но не приняла мер по ее захвату. В результате в 1632 году освоение острова начала Франция. В 1646 году на остров прибыл 1-й французский миссионер, монах-доминиканец Раймон Бретон (предшествующие попытки испанских миссионеров не увенчались успехом). Он проповедовал карибам христианство и прожил среди них 12 лет. В 1660 году после многочисленных столкновений французы и англичане договорились объявить остров нейтральной территорией и оставить его за «дикарями». Хотя в 1686 и 1748 годах эта договоренность подтверждалась, франко-британское соперничество за остров, в ходе которого карибы привлекались обеими сторонами как союзники, не прекращалось.

Европейские инфекции и огнестрельное оружие сократили население карибов с 5 тысяч в середине XVII века до 400 человек в 1730 году. Хотя формально остров оставался нейтральным, к 1727 году на нем проживало до 60 французских семей. Французские поселенцы для работы на плантациях сахарного тростника, хлебного дерева и специй начали завозить рабов из Западной Африки. По итогам Семилетней войны Франция уступила остров Великобритании в 1763 году, снова овладела им в 1778 году, но окончательно потеряла в 1784 году. Попытки французов захватить остров в 1795 и 1805 годах были отражены. Однако это не изменило этноконфессиональной ситуации: к моменту установления на острове британского господства чернокожее большинство доминикцев уже исповедовали католицизм. Целью британской администрации была защита интересов английских плантаторов, ввиду чего дискриминации подвергалось не только чернокожее большинство и карибы, но и французские поселенцы, в равной степени плантаторы и служители католической Церкви. Несмотря на это, французские священники продолжали деятельность, а католицизм оставался самым многочисленным исповеданием. Католические священники были в центре общественной жизни, занимались просветительской деятельностью в сельской местности. Последняя четверть XVII века ознаменовалась прибытием первых методистов. Основателем методизма на Малых Антильских островах был Натаниел Гилберт, плантатор с острова Антигуа, который, находясь в 1758 году в Великобритании, слушал проповеди братьев Дж. и Ч. Уэсли, а вернувшись на остров, стал проповедовать новое учение среди рабов. Впоследствии учение распространилось на соседние британские владения, в частности с 1787 года на Доминику. В дальнейшем методисты сыграли заметную роль в развитии начального и среднего образования на острове. В 1785-1786 годах британцам пришлось подавлять восстание беглых рабов. Однако лишь в 1833 году британский Парламент отменил рабство в британских владениях, включая Доминику В 1838 году чернокожие собственники получили большинство в Палате собрания и попытались распространить избирательное право на освобожденных рабов, но встретили сопротивление со стороны белой элиты. Это осложнило политическую ситуацию, и напряженность вылилась в т. н. негритянскую войну - народное восстание, вспыхнувшее и подавленное в 1844 году.

30 апреля 1850 года из Апостольского викариата Тринидад была выделена территория, на которой было основано епископство Розо, т. о. на Доминике была учреждена епископская кафедра. При этом параллельно с католической верой темнокожее население Доминики, как и др. островов Карибского моря, продолжало практиковать племенные культы, привезенные рабами из Африки. Религиозные традиции, которые рабы после обретения новой родины на Антильских островах, в т. ч. и на Доминике, смешали с определенными чертами католицизма, породили ряд оригинальных синкретических форм. Самым популярным стал культ обеа, распространенный также на Ямайке, Багамских островах, Барбадосе, Мартинике и др. островах Карибского моря. Этот культ содержит элементы верований таких народов Африки, как банту, ашанти, эве-фон и др., при этом в условиях полиэтничности, характерной для региона, четко обозначилось влияние шаманизма, гаитянского вуду, индуизма, ислама, а также западных оккультных учений.

В 1865 году половина членов Палаты собрания стала назначаться колониальной администрацией. До 1883 года Доминика была отдельной колонией. С 1883 по 1940 годы входила в состав колонии Подветренные Острова, в 1896 году стала коронной колонией; этот период характеризовался нарастанием недовольства у местного населения и усилением борьбы за автономию острова. В 1924 году автономисты получили треть мест в законодательном собрании, в 1936 году - половину. С 1940 по 1956 годы Доминика была присоединена к колонии Наветренные Острова. Всеобщее избирательное право было введено в 1951 году. В 1958-1962 годах Доминика была частью Вест-Индской федерации. В 1961 году главным министром правительства колонии был избран Э. О. Леблан, представитель Доминикской лейбористской партии. В 1967 году, когда колония получила статус ассоциированного государства, Леблан стал премьер-министром. Начало 70-х годов характеризовалось большим оттоком англоязычного населения, что сказалось и на религиозной статистике. Так, если в 1970 году католическое население (65 тысяч человек) составляло около 31% от 210 тысяч человек населения страны, то в 1976 году то же количество католиков составляло уже 83,3% ввиду сокращения общей численности жителей до 78 тысяч человек. В 1974 году премьер-министром стал П. Джон, во время правления которого 3 ноября 1978 года Доминика обрела независимость.

Первые годы независимости были отмечены политическими беспорядками. В 1979 году Джон был вынужден уйти в отставку. В 1980-1995 годах премьер-министром была лидер консервативной Доминикской партии свободы М. Ю. Чарлз, получившая прозвище Железная Леди Вест-Индии. В 1981 году Джон попытался безуспешно захватить власть при помощи канадских неонацистов. В 1995 году к власти пришла центристская Доминикская объединенная рабочая партия во главе с Э. Джеймсом. В 2000 году к власти вернулись лейбористы, которые управляют страной в коалиции с Партией свободы. В настоящее время премьер-министром страны является Р. Скеррит, самый молодой глава правительства в мире (родился в 1972 году).

4 октября 2002 года прошла епископская хиротония нового главы Римско-католической Церкви Доминики: во епископа Розо был рукоположен Габриель Малзер, священник в Кастри на острове Сент-Люсия. 2 октябя 2004 года состоялось представление нового апостольского нунция Ватикана в стране, которым стал архиепископ Томас Эдуард Галликсон.

Крупнейшее культурное событие - карнавал, который проходит в понедельник и вторник перед Пепельной средой, 1-м днем Великого поста. Франко-африканские культурные традиции острова пользуются государственной поддержкой. В последнюю пятницу октября отмечается Креольский день, когда принято одеваться в традиционные костюмы и говорить только на патуа.

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