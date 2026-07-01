ДОМИНИК ИЗ КАЛЕРУЭГИ

Доминик из Калеруэги (лат. Dominicus Oxomensis, исп. Domingo de Guzmán Garcés) (1170/1174, Калеруэга, пров. Бургос — 06.08.1221, Болонья).

Основатель ордена доминиканцев (лат. Ordo praedicatorum), святой Католической церкви (память 8 августа, до 1558 — 5 августа, до 1970 — 4 августа).

Д. родился в богатой (но, скорее всего, незнатной) семье Гусман. Его дядя был архипресвитером в соседнем г. Гумьель-де-Исан. Около 1195 Д. стал членом капитула регулярных каноников-августинцев в кафедральном соборе Осмы, в 1201 — его субприором. В 1203 он сопровождал Диего де Асеведа, епископа Осмы, в его дипломатической миссии в Данию. В 1205 Д. и Диего направились в Рим . По поручению папы Иннокентия III они присоединились к борьбе с катарами в Лангедоке . Согласно житиям Д., они начали совместную проповедь как странствующие проповедники, «по примеру апостолов» отказавшись от собственности. Современная историография подвергает сомнению агиографические свидетельства о том, что Д., как и Франциск Ассизский , с раннего возраста проникся идеей бедности. Основатель доминиканского ордена, скорее всего, взял на вооружение пример самих еретиков, среди которых также были нищенствующие проповедники.

Во время крестового похода против альбигойцев 1208 Д. продолжил свою проповедь; вскоре у него появляются первые сторонники. В 1215 епископ Тулузский Фульк благословил Д. и его соратников «проповедовать истину в евангельской бедности». Вскоре Д. и Фульк направились в Рим на IV Латеранский собор для утверждения устава будущего ордена. Иннокентий III, одобрив идею Д., не утвердил устав и посоветовал ему написать новый, опираясь на уже существующие. За основу Д. взял правила августинцев и премонстрантов , переработав их для нужд активной проповеди. 22 декабря 1216 папа Гонорий III утвердил устав, в январе 1217 новая организация официально получила наименование Ордена проповедников. Летом 1217 Д. расширил деятельность ордена: наиболее компетентные доминиканцы были отправлены в Париж и Болонью для основания монастырей, проповеди и преподавания в местных университетах.

Численность и влияние нового ордена значительно возросли еще при жизни Д.: доминиканцы распространились по всей Европе, достигли Скандинавии и Леванта . 17 мая 1220 Д. созвал первый генеральный капитул ордена в Болонье. Собрание установило в качестве правила абсолютную бедность братьев-проповедников, а также утвердило структуру ордена. Капитул 1221 разработал проекты уставов для орденских провинций. Д. умер в 1221 в Болонье после продолжительной болезни. Он был канонизирован 3 июля 1234 папой Григорием IX .

Лит.:Bennett R. F. The Early Dominicans. Cambridge, 2013; Henriet P. Dominique avant saint Dominique, оu le contexte castellan // Mémoire dominicaine. № 21. 2007. P. 13–31; Martí L. V. D., Iriarte C. A. Santo Domingo de Caleruega en su contexto socio-político, 1170—1221. Salamanca, 1994; Lappin A. J. From Osma to Bologna, from Canons to Friars, from the Preaching to the Preachers: the Dominican Path towards Mendicancy // The Origin, Development and Refinement of Medieval Religious Mendicancies / Ed. Donald Prudlo. Leiden, 2011. P. 31—58; Idem. On the Family and Early Years of St Dominic of Caleruega // Archivum fratrum praedicatorum. 1997. Vol. 67. P. 5—26; Tugwell S. Notes on the Life of St. Dominic // Archivum Fratrum Praedicatorum. Vol. 65. 1995. P. 5—169; Vol. 66. 1996. P. 5—200; Vol. 67. 1997. P. 27—59; Vol. 68. 1998. P. 5—116; Vol. 73. 2003. P. 5—109; Vicaire M. H. Histoire de saint Dominique. Paris, 2004.