ДОМИНAТ

Доминат (от лат. dominus — «господин», «владыка») — политический строй Поздней Римской империи (IV—V вв.).

Основатели Д. — императоры Диоклетиан (284—305) и Константин I (306—337), стремившиеся к созданию сильной абсолютной монархии для преодоления последствий кризиса III в. (см. Рим, Древний ). При Д. император провозглашается владыкою, «живым законом». Вводится пышный придворный церемониал. Складывается бюрократическая иерархия с системой чинов, степеней и рангов. Государство активно вмешивается в хозяйственную жизнь, располагая собственными поместьями, рудниками, ремесленными мастерскими. Города теряют значительную часть своих имуществ и автономии. Городская верхушка ( декурионы , или куриалы), ремесленники и торговцы, объединенные в коллегии, а также арендаторы земли в крупных поместьях ( колоны ) закрепощаются государством и становятся наследственными исполнителями определенных повинностей. Христианство получает официальное признание и постепенно становится господствующей религией, а христианская церковь приобретает громадные богатства и политическое влияние.

Лит.: Barnes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (Mass.), 1982; Jones A. H. M. The Later Roman Empire, 284 —602: A Social, Economic, and Administrative Suvey. 3 Vols. Oxford, 1964; Williams S. Diocletian and the Roman Recovery. New York, 1985.