ДОМИК ЧЕХОВА

Выставочный зал «Домик Антона Павловича Чехова».

В небольшом двухэтажном флигеле в правой части владения купца В.К. Фирганга на Малой Дмитровке жил А.П. Чехов после возвращения в 1890 году из поездки по Сахалину и до отъезда в 1892 году в Мелихово.

Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин», рассказами «Попрыгунья», «Дуэль», «Палата № 6», а также встречался с В.Г. Короленко, Д.В. Григоровичем, В.А. Гиляровским , П.Д. Боборыкиным, В.И. Немировичем-Данченко , историком Д.С. Мережковским, известными актёрами А.П. Ленским и А.И. Южиным, художником И.И. Левитаном . Во второй половине 1910-х годов дом принадлежал потомственному почётному гражданину И.Е. Рахманову. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной доской. В настоящее время здание является филиалом МВО «Манеж» и носит название «Домик Чехова». Здесь проходят выставки и культурные мероприятия.

Иллюстрации:

Выставочный зал «Домик А.П. Чехова».