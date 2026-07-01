ДОМИЦИAН, ТИТ ФЛАВИЙ

Домициан, Тит Флавий (лат. T. Flavius Domitianus), (24.10.51, Рим — 18.09.96, Рим) — римский император (14.09.81 — 18.09.96) из династии Флавиев.

Сын Веспасиана и младший брат Тита . Участвовал в гражданской войне (68–69), после победы Веспасиана был провозглашен цезарем, то есть младшим соправителем своего отца и брата. При Веспасиане 6 раз назначался консулом и стал членом всех жреческих коллегий. При Тите (79—81) — фактически официальный наследник. Сразу же после его смерти был провозглашен императором. Д. вел успешные войны с бриттами и германцами , позволившие расширить римские владения, и в целом неудачные войны с даками , завершившиеся невыгодным для Рима миром. При нем было увеличено жалованье воинам, установленное еще при Августе . Он поддерживал строгий порядок в управлении провинциями, вел обширное строительство в Риме и Италии, завершив восстановление сгоревшего во время гражданской войны Капитолийского храма и возведение заложенного при Веспасиане Колизея . Д. следил за строгим соблюдением традиционных культов и обрядов и был жестоким гонителем христиан.

Римская историческая традиция причисляла Д. к плохим императорам и прозвала его «лысым Нероном». Это связано с тем, что он не смог установить гармоничного сотрудничества с сенатом. Д. стремился к автократии, добивался почестей, несовместимых с образом «первого сенатора»: на Римском форуме воздвигли его гигантскую конную статую, сентябрь и октябрь переименовали в германик и домициан. Сенаторы-cтоики, а также сенаторы-христиане были казнены или сосланы. Ответом на это стали заговоры против Д. и восстание Антония Сатурнина, наместника Верхней Германии. Выступления были жестоко подавлены, а их участники казнены. Когда преследования затронули ближайшее окружение Д., он был убит в результате заговора с участием его жены, доверенных отпущенников и префекта претория . Сенат подверг его память проклятию и повелел снести памятники в его честь.

Лит.: Парфенов В. Н. Pessimus princeps. Принципат Домициана в кривом зеркале античной традиции // Античная история и классическая археология. Вып. 2. М., 2006. С. 212 —221; Jones B. W. The Emperor Domitian, London, 1992.