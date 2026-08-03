ДОМЕСТИК (букв. «домашний»)

Высокая военная и гражданская должность в Византии.

До Константина V дворцовая охрана (scholae palatinae), расквартированная в Константинополе, играла сугубо церемониальную роль: император преобразовал почетный эскорт в полноценные боевые кавалерийские соединения (тагмы) примерно по 4 тыс. солдат в каждом. Не ранее 760-70-е гг. были созданы тагма схол и тагма экскувитов, в 780-90-е гг. к ним добавилась тагма арифмов (виглы), а при василевсе Никифоре I Генике – тагма иканатов. Тагмы стали личной гвардией царя и возглавлялись наиболее преданными короне военачальниками, призванными обеспечить безопасность императора в походе. Командующие тагм назывались доместиками , кроме тагмы арифмов, подчинявшейся друнгарию. Четыре первых полка – тагмы схол, экскувитов, арифмов (общее значение – «часовые», «охрана») и иканатов («даровитые») – являлись основной наступательной силой ромейской армии вплоть до середины Х в.

Наиболее привилегированной тагмой считалась тагма схол, командир которой – доместик схол – фигурует в источниках с 767 г. (тогда эту должность занимал патрикий Антоний). Согласно византийской иерархии, доместик схол стоял по рангу выше стратигов всех фем, за вычетом стратига Анатолика. С конца IX в. доместик схол стал фактическим руководителем всеми войсками империи: его позиции особенно укрепились во второй четверти Х в. в связи с активным продвижением Византии в арабские владения в Приевфратье и Северной Сирии. Одновременно, звание доместика схол оказалось почти исключительно у провинциальной военной аристократии, в первую очередь, семейства Фок. Несмотря на разделение при Романе II поста доместика схол на две должности – доместика схол Востока и доместика схол Запада, – первенство сохранилось за доместиком восточных схол, при том, что оба чина удержали братья Фоки: старший Никифор продолжал командовать схолами Востока, а младший Лев предводительствовал схолами Запада. Хотя Константин VIII и его приемники пытались лишить фемную знать монополии на обладание должностью доместика схол, в середине XI в. она вновь стала уделом провинциального нобилитета. В эпоху Комнинов звание доместика схол потеряло прежнее значение, превратившись в почетный титул. Уже во второй половине XI в. функции доместика схол как главнокомандующего перенял великий доместик : в XIII – XIV вв. он сделался высшим армейским должностным лицом, чей ранг шел сразу за императорским. Первая информация о великом доместике приходит от царствования Исаака I Комнина, который присвоил данное звание своему брату Иоанну, отцу василевса Алексея I.

Небольшой по численности корпус экскувитов – личной охраны императора – встречается ок. 460 г. Первым известным доместиком экскувитов был спафарий (см. Синклит) Стратигий, курировавший эту тагму в 765 г. В середине IX в. в табели о рангах пост доместика экскувитов находился ниже стратигов всех фем, но затем очутился впереди европейских стратигов. Последние сведения о доместике экскувитов датированы 1081 г.

Тагма иканатов возникла в 802-03 гг. в качестве почетного конвоя для Ставракия – сына и преемника Никифора I Геника. Ок. 807/08 г. по распоряжению Никифора I руководство тагмой перешло к его 10-летнему внуку Никите, сыну будущего василевса Михаила I Рангаве (под именем Игнатия Никита в 847-58 и 867-77 гг. был константинопольским патриархом). Впрочем, реальное командование осуществлял первый доместик иканатов – патрикий Петр. Изначально тагма иканатов представляла собой не боевой отряд профессиональных солдат, а корпус молодых аристократов, составлявших свиту престолонаследника. Тагма была целиком уничтожена в сражении с болгарами в Вырбишской теснине в 811 г., но позднее сформирована заново. Вероятно, основной функцией восстановленной тагмы иканатов являлась внешняя охрана императорского дворца и несение караула на городских стенах столицы.

Зарождение еще одного гвардейского подразделения – тагмы нумеров – относится к правлению Михаила III, когда впервые упоминается о ее доместике Льве Лалаконе (хотя, возможно, эта должность появилась чуть ли не в конце VII в.). В обязанности доместика нумеров , чья тагма никогда не покидала Константинополя, входили защита царской резиденции и надзор за нумером – дворцовой императорской тюрьмой. Тагма нумеров, равно как и тагма иканатов, перестала существовать в конце XI в.

Командующий фемой Опсикий также носил чин доместика, ранг которого был выше стратигов всех азиатских фем.

Автор статьи: А. Н. Слядзь