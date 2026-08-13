ДОМЕНИКИНО
ДОМЕНИКИНО (настоящие имя и фамилия Доменико Дзампьери) - итальянский живописец
Один из крупнейших представителей болонской школы в эпоху барокко. Учился в Болонье у фламандского маньериста Д. Кальварта, затем у Л. Карраччи, с 1595 года сотрудничал с болонской «Академией вступивших на правильный путь».
Испытал влияние мастеров Высокого Возрождения, особенно Рафаэля и Корреджо, позднее также Караваджо. Вместе с другими учениками братьев Карраччи принимал участие в росписях оратория Сан-Коломбано (1598-1600 годы) в Болонье. С 1602 года работал главным образом в Риме, где сотрудничал с Аннибале Карраччи в росписях Касино Фарнезе и Палаццо Фарнезе.
Благодаря покровительству прелатов церкви (кардинала Ф. Альбани и других) искусство Доменикино пользовалось большим спросом; ему принадлежат многочисленные алтарные картины («Причастие святого Иеронима», 1614 год, Пинакотека Ватикана) и фрески в римских церквах Сан-Луиджи-деи-Франчези (1616-1617 годы) и Сант-Андреа-делла-Валле (1624-1628 годы) и другие; в капелле Сан-Нило в монастырской церкви в Гроттаферрат, близ Рима (1608-1610 годы), капелле Святого Януария в соборе Неаполя (1631-1634 годы).
В работах на религиозные темы он стремился к достоверности изображения и повествовательности, праздничной декоративности колорита, к драматической пафосности. Прославился также картинами на мифологические темы («Охота Дианы», около 1618 года, Галерея и музей Боргезе, Рим; «Аполлон и Дафна», Национальная галерея, Лондон, и другие); его поиски в области идиллического пейзажа оказали влияние на творчество Н. Пуссена и К. Лоррена, также на многих представителей европейского академизма.
Иллюстрация:
Доменикино. «Жертвоприношение Авраама». 1627–28. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ.