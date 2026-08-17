ДОМБРОВСКИЙ ЮРИЙ ОСИПОВИЧ

Русский писатель.

Из се­мьи ад­во­ка­та. В 1932 году окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Союзе писателей СССР в Мо­ск­ве. В 1930-1940-е годы мно­го­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам по по­ли­тическим об­ви­не­ни­ям : в 1932 году со­слан в Ка­зах­стан (ра­бо­тал на­учным со­труд­ни­ком в Центральном му­зее Ал­ма-Аты, пе­ча­тал­ся в газете «Ка­зах­стан­ская прав­да»; в 1937-1938 годах опуб­ли­ко­вал ро­ман «Дер­жа­вин»), c 1939 года в ла­ге­ре на Ко­лы­ме (в 1943 году вер­нул­ся в Ал­ма-Ату), c 1949 года в за­клю­че­нии на Край­нем Се­ве­ре. По­сле реа­би­ли­та­ции (1956 год) жил в Мо­ск­ве .

Цен­траль­ная для твор­че­ст­ва Домбровского те­ма со­хра­не­ния ду­хов­ной сво­бо­ды в ус­ло­ви­ях то­та­ли­тар­ной сис­те­мы пре­тво­ре­на в ро­ма­не «Обезь­я­на при­хо­дит за сво­им че­ре­пом» (1959 год), а так­же в ос­но­ван­ной на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле ро­ман­ной ди­ло­гии «Хра­ни­тель древ­но­стей» (1964 год) и «Фа­куль­тет не­нуж­ных ве­щей» (опубликована в 1988 году). Ин­те­рес к пси­хо­ло­гии твор­че­ст­ва от­ра­жён в цик­ле но­велл об У. Шек­спи­ре «Смуг­лая ле­ди» (1969 год), рас­ска­зах о по­этах и ху­дож­ни­ках.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 6 т. / Ред.-сост. К. Ту­ру­мо­ва-Дом­бров­ская. М., 1992–1993;

Фа­куль­тет не­нуж­ных ве­щей: Ро­ман. Пись­ма. Эс­се. Ека­те­рин­бург, 2000;

Рас­ска­зы. Сти­хи. Хра­ни­тель древ­но­стей: Ро­ман. Ека­те­рин­бург, 2000;

Гон­цы. М., 2005.