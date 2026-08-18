ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ
ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ - польский политический деятель, революционный демократ, участник Парижской коммуны 1871 года.
Из дворянской семьи. С 1855 года на службе в русской армии, в 1859-1861 годах учился в Академии Генштаба, в те же годы руководил тайной офицерской организацией, созданной в Санкт-Петербурге З. Сераковским. Тесно общался с Н. Г. Чернышевским.
В 1862 году направлен для службы в Варшаву, где примкнул к сторонникам независимости, так называемым красным. С апреля 1862 года конспиративный начальник города и член тайного Комитета движения в Варшаве (впоследствии Центрального национального комитета), созданного для подготовки восстания в Царстве Польском.
Домбровский был автором плана восстания, по которому оно должно было начаться в октябре 1862 года, установил контакты с нелегальной русской военной организацией в Варшаве. В августе 1862 года арестован, содержался в варшавской цитадели, где разработал новый стратегический план восстания. В 1864 году бежал из московской пересыльной тюрьмы. С 1865 года в Париже, в 1866-1868 годах один из организаторов и ведущий деятель Объединения польской эмиграции, сторонник радикальной социально-политической программы.
Автор военно-теоретических трудов (по истории Гражданской войны в США 1861-1865 годов, Австро-прусской войны 1866 года). В мае 1871 года Домбровский был назначен главнокомандующим войсками Парижской коммуны, получил звание генерала. Умер от ран, полученных в бою с французскими правительственными войсками.
Сочинения:
Listy. Warsz., 1960.