ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ

ДОМБРОВСКИЙ ЯРОСЛАВ - польский политический деятель, революционный демократ, участник Парижской коммуны 1871 года .

Из дво­рян­ской се­мьи. С 1855 года на служ­бе в русской ар­мии, в 1859-1861 годах учил­ся в Ака­де­мии Ген­шта­ба , в те же го­ды ру­ко­во­дил тай­ной офи­цер­ской ор­га­ни­за­ци­ей, соз­дан­ной в Санкт-Пе­тер­бур­ге З. Се­ра­ков­ским. Тес­но об­щал­ся с Н. Г. Чер­ны­шев­ским.

В 1862 году на­прав­лен для служ­бы в Вар­ша­ву, где примк­нул к сто­рон­ни­кам не­за­ви­си­мо­сти, так называемым крас­ным. С апреля 1862 года кон­спи­ра­тив­ный на­чаль­ник го­ро­да и член тай­но­го Комитета дви­же­ния в Вар­ша­ве (впо­след­ст­вии Цен­траль­но­го национального комитета), соз­дан­но­го для под­го­тов­ки вос­ста­ния в Цар­ст­ве Поль­ском .

Домбровский был ав­то­ром пла­на вос­ста­ния, по ко­то­ро­му оно долж­но бы­ло на­чать­ся в октябре 1862 года, ус­та­но­вил кон­так­ты с не­ле­галь­ной русской во­енной ор­га­ни­за­ци­ей в Вар­ша­ве. В августе 1862 года аре­сто­ван, со­дер­жал­ся в вар­шав­ской ци­та­де­ли, где раз­ра­бо­тал но­вый стра­те­гический план вос­ста­ния . В 1864 году бе­жал из московской пе­ре­сыль­ной тюрь­мы. С 1865 года в Па­ри­же, в 1866-1868 годах один из ор­га­ни­за­то­ров и ве­ду­щий дея­тель Объ­е­ди­не­ния польской эмиг­ра­ции, сто­рон­ник ра­ди­каль­ной со­ци­аль­но-по­ли­тической про­грам­мы.

Ав­тор во­енно-­тео­ре­тических тру­дов (по ис­то­рии Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов, Ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года). В мае 1871 года Домбровский был на­зна­чен глав­но­ко­мандующим вой­ска­ми Па­риж­ской ком­му­ны, по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла. Умер от ран, по­лу­чен­ных в бою с французскими пра­ви­тельственными вой­ска­ми.

Сочинения:

Listy. Warsz., 1960.