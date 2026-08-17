ДОМБРОВСКИЙ ЯН ХЕНРИК

ДОМБРОВСКИЙ ЯН ХЕНРИК - польский военный деятель, генерал.

С 1771 года слу­жил в сак­сон­ской ар­мии, с 1792 года - в польской ар­мии. Уча­ст­во­вал в Поль­ском вос­ста­нии 1794 года под руководством Т. Кос­тюш­ко, ко­ман­до­вал вой­ска­ми, на­прав­лен­ны­ми в Ве­ли­кую Поль­шу (ото­шла по второму раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той к Прус­сии) для уси­ле­ния пов­стан­цев. Ус­пе­хи вос­став­ших спо­соб­ст­во­ва­ли вы­хо­ду Прус­сии из первой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции.

С 1795 года в эмиг­ра­ции, в 1797 году соз­да­тель поль­ских ле­гио­нов в Ита­лии, на­хо­див­ших­ся фор­маль­но на служ­бе Транс­па­дан­ской рес­пуб­ли­ки, с 1800 года в со­ста­ве французской ар­мии. Из­вест­ный по­ли­тичес­кий дея­тель Ю. Вы­биц­кий на­пи­сал «Пес­ню поль­ских ле­гио­нов в Ита­лии» (на­зы­ва­лась так­же «Ма­зур­кой Дом­бров­ско­го»), став­шую национальным гим­ном Поль­ши. В 1806 году один из ру­ко­во­ди­те­лей воо­руженного вос­ста­ния в Ве­ли­кой Поль­ше про­тив Прус­сии, ко­ман­дую­щий ве­ли­кополь­ским опол­че­ни­ем; уча­ст­ник войн 1806-07, 1809 и 1812-1813 годов на сто­ро­не Фран­ции. 30.10.1813 года на­зна­чен На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том ко­ман­дую­щим польскими вой­ска­ми. В 1814 году вер­нул­ся в Поль­шу. По­сле соз­да­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го в со­ста­ве Рос­сии (1815 год) член Польского военного комитета, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции польской ар­мии. В 1815 году по­лу­чил чин генерала от ка­ва­ле­рии, на­зна­чен се­на­то­ром-вое­во­дой Цар­ст­ва Поль­ско­го. С 1816 года в от­став­ке.