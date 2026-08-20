ДОМБРОВСКИЙ, ЯН ГЕНРИК

Домбровский (пол. Dąbrowski), Ян Генрик (02.08.1755, Першув — 06.06. 1818, Винна-Гура) — польский военачальник.

Из старинного дворянского рода. В 1771 поступил на службу в армию Саксонии . В 1779 участвовал в войне за Баварское наследство , занимался реформированием саксонской кавалерии. В 1789—1791 — адъютант курфюрста Саксонии Фридриха Августа I. В 1792 перешел в армию Речи Посполитой . Как и многие сторонники польского короля Станислава Августа Понятовского , Д. примкнул в 1792 к Тарговицкой конфедерации . Занимался модернизацией польской кавалерии. В январе 1793 недалеко от Гнезно Д. с двумя кавалерийскими отрядами дал бой прусским войскам, вторгшимися на польскую территорию в ходе Второго раздела Польши . Участвовал в восстании Т. Костюшко (1794), был награжден за участие в обороне Варшавы, произведен в генерал-поручики. После Третьего раздела Польши (1795) эмигрировал во Францию. В 1797 организовал польские легионы («легионы Д.»), принявшие участие в Итальянском походе Бонапарта (см. Наполеон I ). Получил тяжелое ранение в сражении при Треббии (1799). В 1806 Д. участвовал в Великопольском восстании против Пруссии, командовал шляхетским ополчением. В составе армии герцогства Варшавского под командованием Ю. Понятовского участвовал в Австро-французской войне 1809 . В 1812 Д. командовал польской пехотной дивизией 5-го армейского корпуса Великой армии Наполеона в русской кампании. Был ранен на Березине . В 1813 командовал 27-й польской пехотной дивизией в Лейпцигском сражении . После смерти Ю. Понятовского Наполеон 30 октября 1813 назначил Д. главнокомандующим польскими войсками. В 1815 вернулся в Царство Польское , получил в русской армии звание генерала кавалерии, был назначен сенатором-воеводой и награжден орденом Белого Орла. В 1816 отошел от дел и удалился в свое имение в Великой Польше, где и провел последние годы жизни.

Лит.: Pachoński J. Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755—1818. Warszawa, 1985; Skałkowski A. Jan Henryk Dąbrowski U schyłku dni Rzeczypospolitej 1755—1795. Kraków, 1904; Zych G. Jan Henryk Dąbrowski, 1755—1818. Warszawa, 1964.