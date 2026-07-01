ДОМБРОВСКАЯ МАРИЯ
ДОМБРОВСКАЯ МАРИЯ - польская писательница.
Происходила из обедневшего шляхетского рода. Изучала социологию, философию и естественные науки в Лозаннском и Брюссельском (закончила его в 1911 году) университетах. Работала учительницей в Калише.
Свой первый рассказ опубликовала в 1913 году. С 1917 года жила в Варшаве, работала в Министерстве сельского хозяйства, занималась организацией народного образования.
Первые сборники прозы Домбровской о детях и молодёжи адресованы юному читателю: «Ветка черешни» («Galąź czereśni», 1922 год) и другие. Успех у читателей и критики имел сборник автобиографических рассказов «Улыбка детства. Воспоминания» («Uśmiech dzieciństwa: Wspomnienia», 1923 год), где проявились оснавная особенности прозы Домбровской: простота и точность языка, тонкий психологизм, лиризм; а также сборники «Люди оттуда» («Ludzie stamtąd», 1926 год) - о жизни крестьян.
В 1931-1934 годах создавалась главная книга Домбровской, тетралогия «Ночи и дни» («Noce i dnie», русский перевод 1964 год, экранизация Е. Антчака, 1975 год) - семейная сага о судьбе нескольких поколений шляхетского рода в период конца XIX века - 1910-х годов.
Сборник рассказов «Утренняя звезда» («Gwiazda zaranna», 1955 год) - о борьбе с фашизмом и послевоенной Польше. Домбровской написаны также две исторические драмы; эссе, статьи о писателях (в том числе о Л. Н. Толстом, Н. В. Гоголе).
Сочинения:
Pisma wybrane. Warsz., 1956. Т. 1–3;
Рассказы. М., 1957;
Избранное. М., 1974;
Dzienniki. Warsz., 1996–2000. T. 1–7.