ДОМБРОВСКАЯ МАРИЯ

ДОМБРОВСКАЯ МАРИЯ - польская писательница.

Про­ис­хо­ди­ла из обед­нев­ше­го шля­хет­ско­го ро­да. Изу­ча­ла со­цио­ло­гию, фи­ло­со­фию и ес­тественные нау­ки в Ло­занн­ском и Брюс­сель­ском (за­кон­чи­ла его в 1911 году) университетах. Ра­бо­та­ла учи­тель­ни­цей в Ка­ли­ше.

Свой пер­вый рас­сказ опуб­ли­ко­ва­ла в 1913 году. С 1917 года жи­ла в Вар­ша­ве, ра­бо­та­ла в Министерстве сельского хозяйства, за­ни­ма­лась ор­га­ни­за­ци­ей народного об­ра­зо­ва­ния.

Пер­вые сборники про­зы Домбровской о де­тях и мо­ло­дё­жи ад­ре­со­ва­ны юно­му чи­та­те­лю: «Вет­ка че­реш­ни» («Galąź czereśni», 1922 год) и другие. Ус­пех у чи­та­те­лей и кри­ти­ки имел сборник ав­то­био­гра­фических рас­ска­зов «Улыб­ка дет­ст­ва. Вос­по­ми­на­ния» («Uśmiech dzieciństwa: Wspo­m­nienia», 1923 год), где про­яви­лись оснавная осо­бен­но­сти про­зы Домбровской: про­сто­та и точ­ность язы­ка, тон­кий пси­хо­ло­гизм, ли­ризм; а так­же сборники «Лю­ди от­ту­да» («Ludzie stam­tąd», 1926 год) - о жиз­ни кре­сть­ян.

В 1931-1934 годах соз­да­ва­лась главная кни­га Домбровской, тет­ра­ло­гия «Но­чи и дни» («Noce i dnie», русский перевод 1964 год, эк­ра­ни­за­ция Е. Ант­ча­ка, 1975 год) - се­мей­ная са­га о судь­бе не­сколь­ких по­ко­ле­ний шля­хет­ско­го ро­да в пе­ри­од конца XIX века - 1910-х годов.

Сборник рас­ска­зов «Ут­рен­няя звез­да» («Gwiazda zaranna», 1955 год) - о борь­бе с фа­шиз­мом и по­сле­во­ен­ной Поль­ше. Домбровской на­пи­са­ны так­же две ис­то­рические дра­мы; эс­се, ста­тьи о пи­са­те­лях (в том числе о Л. Н. Тол­стом, Н. В. Го­го­ле).

Сочинения:

Pisma wybrane. Warsz., 1956. Т. 1–3;

Рас­ска­зы. М., 1957;

Из­бран­ное. М., 1974;

Dzie­n­niki. Warsz., 1996–2000. T. 1–7.