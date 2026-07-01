ДОМБРА
ДОМБРА - двухструнный щипковый инструмент типа лютни у некоторых тюркских народов.
Наиболее распространённый музыкальный инструмент в традиционной устной культуре казахов. Корпус долблёный или составной клеёный. Звукоряд диатонический. Строй, как правило, квартовый.
Западно-казахстанская домбра имеет небольшой грушевидный корпус, тонкую и очень длинную шейку (общая длина инструмента около 120-130 сантиметров), 14-17 навязных ладов, диапазон до 2,5 октав. Это преимущественно сольный инструмент, традиция исполнения двухголосная, причём мелодической может быть любая из двух струн. Основной жанр - виртуозный кюй.
Восточно-казахстанская домбра имеет треугольный или лопатообразный корпус, более широкую и короткую шейку и 7-9 навязных ладов. На такой домбре играют чаще одноголосно, аккомпанируя сольному пению. Традиционный инструмент профессиональных певцов - акынов, анши и инструменталистов - кюйши.
Существуют различные школы, имеющие свои специфические приёмы игры; наиболее известные домбристы - Курмангазы Сагырбаев, Дина Нурпеисова, Даулеткерей Шигаев и другие. В прошлом широко практиковались состязания домбристов.
В середине 1930-х годов в Казахстане и в 1940-х годах в Калмыкии созданы оркестровые модификации домбры.
Родственные инструменты с близкими названиями: башкирские - думбыра, узбекские - думбыра, думбрак.
Иллюстрация:
Западно-казахстанская домбра. Архив БРЭ.