ДОМБРА

ДОМБРА - двухструнный щипковый инструмент типа лютни у некоторых тюркских народов.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный музыкальный ин­ст­ру­мент в тра­диционной устной куль­ту­ре ка­за­хов. Кор­пус долб­лё­ный или со­став­ной клеёный. Зву­ко­ряд диа­то­ни­че­ский . Строй, как пра­ви­ло, квар­то­вый.

Западно-ка­зах­стан­ская домбра име­ет не­боль­шой гру­ше­вид­ный кор­пус, тон­кую и очень длин­ную шей­ку (об­щая дли­на ин­ст­ру­мен­та около 120-130 сантиметров), 14-17 на­вяз­ных ла­дов, диа­па­зон до 2,5 ок­тав. Это пре­иму­щественно соль­ный ин­ст­ру­мент, тра­ди­ция ис­пол­не­ния двух­го­лос­ная, при­чём ме­ло­ди­че­ской мо­жет быть лю­бая из двух струн. Основной жанр - вир­ту­оз­ный кюй.

Восточно-ка­зах­стан­ская домбра име­ет тре­уголь­ный или ло­па­то­об­раз­ный кор­пус, бо­лее ши­ро­кую и ко­рот­кую шей­ку и 7-9 на­вяз­ных ла­дов. На та­кой домбре иг­ра­ют ча­ще од­но­го­лос­но, ак­ком­па­ни­руя соль­но­му пе­нию. Тра­диционный ин­ст­ру­мент профессиональных пев­цов - акы­нов, ан­ши и ин­ст­ру­мен­та­ли­стов - кюй­ши.

Су­ще­ст­ву­ют различные шко­лы, имею­щие свои спе­ци­фические приё­мы иг­ры; наи­бо­лее из­вест­ные дом­бри­сты - Кур­ман­га­зы Са­гыр­ба­ев, Ди­на Нур­пеи­со­ва, Дау­лет­ке­рей Ши­га­ев и другие. В про­шлом ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лись со­стя­за­ния дом­бри­стов.

В середине 1930-х годов в Ка­зах­ста­не и в 1940-х годах в Кал­мы­кии соз­да­ны ор­ке­ст­ро­вые мо­ди­фи­ка­ции дом­бры.

Род­ст­вен­ные ин­ст­ру­мен­ты с близ­ки­ми на­зва­ния­ми: башкирские - дум­бы­ра, узбекские - дум­бы­ра, дум­брак.

Иллюстрация:

За­пад­но-ка­зах­стан­ская дом­бра. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)