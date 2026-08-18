ДОМБАЕВЫ
ДОМБАЕВЫ - музыканты, братья.
Григорий Савельевич [16(29).06.1905 года, Царицын, ныне Волгоград - 06.10.1986 года, Москва], музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1967 год).
В 1927 окончил Музыкально-практический институт по классу фортепиано в Ростове-на-Дону. В 1944-1947 годах директор и художественный руководитель Армянской филармонии, в 1947-1949 годах начальник Управления по делам искусств при Совете министров Армянской ССР. В 1950-1972 годах ректор и заведующий кафедрой камерного ансамбля (профессор с 1968 года) Горьковской конссерватории С 1972 года профессор Музыкально-педагогического. института имени Гнесиных. Автор книг «Творчество П. И. Чайковского в материалах и документах» (1958 год), статей.
Карп Савельевич [08(21).03.1910 года, Царицын, ныне Волгоград - 28.03.2000 года, Москва], скрипач, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1957 год).
В 1937 году окончил Московскую консерваторию по классу Б. О. Сибора. В 1940-2000 годах преподавал в Ереванской консерватории, с 1954 года профессор, в 1940-1949 годах проректор по научной и учебной работе, в 1951-1960 годах и 1978-1988 годах заведующий кафедрой. Среди учеников - Р. М. Агаронян, З. Г. Саакянц, Ж. Тер-Меркерян. В 1948 году основал при Ереванской консерватории Коллекцию уникальных смычковых инструментов.