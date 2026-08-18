ДОМБАЕВЫ

ДОМБАЕВЫ - музыканты, братья.

Гри­го­рий Са­вель­е­вич [16(29).06.1905 года, Ца­ри­цын, ны­не Вол­го­град - 06.10.1986 года, Мо­ск­ва], му­зы­ко­вед , пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1967 год).

В 1927 окон­чил Музыкально-прак­ти­че­ский институт по клас­су фортепиано в Рос­то­ве-на-До­ну. В 1944-1947 годах ди­рек­тор и ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель Армянской фи­лар­мо­нии, в 1947-1949 годах начальник Управ­ле­ния по де­лам ис­кусств при Совете министров Армянской ССР. В 1950-1972 годах рек­тор и заведующий ка­фед­рой ка­мер­но­го ан­самб­ля (профессор с 1968 года) Горь­ков­ской конссерватории С 1972 года профессор Музыкально-пе­да­го­гического. института имени Гне­си­ных. Ав­тор книг «Твор­че­ст­во П. И. Чай­ков­ско­го в ма­те­риа­лах и до­ку­мен­тах» (1958 год), ста­тей.

Карп Са­вель­е­вич [08(21).03.1910 года, Ца­ри­цын, ны­не Вол­го­град - 28.03.2000 года, Мо­ск­ва], скри­пач, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Армянской ССР (1957 год).

В 1937 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Б. О. Си­бо­ра. В 1940-2000 годах пре­по­да­вал в Ере­ван­ской консерватории, с 1954 года профессор, в 1940-1949 годах про­рек­тор по на­учной и учеб­ной ра­бо­те, в 1951-1960 годах и 1978-1988 годах заведующий ка­фед­рой. Сре­ди уче­ни­ков - Р. М. Ага­ро­нян, З. Г. Саа­кянц, Ж. Тер-Мер­ке­рян. В 1948 году ос­но­вал при Ере­ван­ской консерватории Кол­лек­цию уни­каль­ных смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов.

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