ДОМАШНЯЯ БЕСЕДА

ДОМАШНЯЯ БЕСЕДА - журнал издававшийся с июля 1858 года по 5 ноября 1877 года в Санкт-Петербурге еженедельно.

В 1858-1865 годах назывался «Домашняя беседа для народного чтения». В 1858 году вышло 18 выпусков, которые в 1860 году были переизданы в одном томе, в 1859-1876 годах- по 52 выпуска в год, в 1877 году - 45 выпусков.

Основателем, редактором-издателем журнала и автором большинства материалов (в основном анонимных) был В. И. Аскоченский. Он поставил цель «крепко стоять на твердой почве святого Православия и народности русской», противостоять «духу века сего», обличал и высмеивал проявления атеизма, маловерия, либерализма и безнравственности в науке, литературе, общественной и государственной жизни.

Издание отличалось острой полемичностью и нравоучительностью. Во вводном слове («Два-три слова ради знакомства с читателями» (1858. Вып. 1)) редактор обещал читателям, что за них будет «вычитывать из книг то, что пригодно» для них, и рассказывать им как умеет. Сначала многие назидательные рассказы и поучения (о пьянстве, божбе, срамословии и т. п., жизнеописания подвижников благочестия) были адаптированными пересказами из опубликованных брошюр и сборников, других периодических изданий. С 1859 года Аскоченский вел библиографический раздел, с выпуска 20 за 1860 год появилась регулярная публицистическая рубрика «Блестки и изгарь», заполненная почти исключительно его злободневными заметками.

Критике подвергались не только светские и церковно-общественные издания и деятели либерального толка (смотрите: «Аномалии в мире литературном» (1859 год. Вып. 43. С. 407-424), отзыв о священнике И. С. Беллюстине «Хульник в рясе» (1877 год), статья «Гранаты под цифрами, начиненные порохом лжи» о книге профессора Д. И. Ростиславова «Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей» (1877. Вып. 1) и др.), но и церковные официальные и академические издания. Помимо публицистики Аскоченский опубликовал в «Домашней беседе» свою драму «Марфа Посадница» (1870 год. Вып. 1. С. 17-30; Вып. 2. С. 65-75; Вып. 3. С. 102-117; Вып. 4. С. 137-162), несколько десятков стихов и басен (некоторые были подписаны криптонимами или псевдонимом В. Незамай), сатирические очерки, религиозно-нравственные рассказы (например, «Записки звонаря» (1861 год. Вып. 6. С. 109-111; Вып. 7. С. 133-135; Вып. 8. 151-152; Вып. 9. С. 169-171; Вып. 10. С. 194-195; Вып. 12. С. 233-234; Вып. 13. С. 253-255; Вып. 15. С. 323-325; Вып. 16. С. 347-350)) и переводы (например, с польского языка трагедии «Карпатские горцы» И. Корженёвского (1877 год. Вып. 4, 15-17, 19)), церковно-краеведческие исследования.

В журнале публиковались вероучительные тексты общецерковного значения («Послание патриархов Восточно-кафолической Церкви о православной вере» (1865 год Вып. 17-29)), документы по истории Русской Церкви, русской богословской мысли и подвижничества (изданный по рукописи отрывок из автобиографии архимандрита Фотия (Спасского) (1859. Вып. 42), «Вопросы ученика и ответы старца» преподобного иеросхимонаха Льва (Наголкина) (1866 год. Вып. 4. С. 93-94; Вып. 5. С. 117-118; Вып. 6. С. 149-150; Вып. 7. С. 185-186; Вып. 8. С. 209-210)). Печатались статьи о церковных памятниках и святынях («Исаакиевский собор» (1858. Вып. 1-18), «Троице-Сергиева пустынь» (1865. Вып. 17-30), «Церковь при дворе великого князя Николая Николаевича старшего» протоиерея В. Лебедева (1866. Вып. 20. С. 517-520; Вып. 21. С. 538-540; Вып. 22. С. 559-560; Вып. 23. С. 582-584), «Киевские пещеры» И. П. Тарнавы-Боричевского (1872. Вып. 36-38) и др.), о монастырях («Последние русские православные пустынножители» (1862 год. Вып. 20. С. 463-467; Вып. 21. С. 487-490; Вып. 22. С. 507-517; Вып. 23. С. 539-547; Вып. 24. С. 563-570; Вып. 25. С. 595-601; Вып. 26. С. 619-627) и «Монашество и монастыри» (1875 год. Вып. 19. С. 569-572; Вып. 20. С. 596-598; Вып. 21. С. 616-620; Вып. 22; Вып. 23. С. 671-675; Вып. 24. С. 692-695; Вып. 25. 721-724; Вып. 26. С. 742-745) архимандрита Леонида (Кавелина), «Монастырский вопрос» (1872 год. Вып. 42-47) архимандрита Иосифа (Баженова; впоследствии епископ Балтский)), воспоминания об оптинских старцах и др. подвижниках.

В «Домашней беседе» постоянно публиковались миссионерские материалы, которые в 1875-1877 годах были выделены в «Миссионерский отдел». Рассматривалась деятельность Православного миссионерского общества и его комитетов на местах, внутренней миссии («Николай Нилов-Доржеев» (1858 год. Вып. 15), «Религия, нравы и обычаи амурцев» иеромонаха Ионы (Голубцова) (1859 год. Вып. 34), «Якуты-христиане» В. Шевлякова (1859 год. Вып. 46. С. 451-453), «Сведения об Иркутской духовной миссии» Иркутского архиепископа Парфения (Попова) (1870 год. Вып. 37. С. 990-994; Вып. 38. С. 1016-1018; Вып. 39. С. 1031-1035; Вып. 41. С. 1074-1077; Вып. 42. С. 1103-1108; Вып. 43. С. 1134-1136; Вып. 44. С. 1166-1170; Вып. 47. С. 1274-1277; Вып. 48. С. 1306-1308; Вып. 49. С. 1334-1339; Вып. 50. С. 1356-1359; Вып. 51, 52), многочисленные заметки об Алтайской миссии с 1860 года и др.), внешней миссии, особенно в Японии (1867-1877 годы).

Значительное число публикаций было посвящено церковной и культурной жизни Киева, малороссийских губерний и украинской диаспоры (например, воспоминания Аскоченского о Т. Г. Шевченко (1861 год. Вып. 33. С. 645-651)), печатались тексты на украинском языке (например, «Беседа» священника Н. Инфимовского (1860 год. Вып. 33)). Ряд материалов был посвящен евреям (многочисленные статьи и очерки А. А. Алексеева (Н. Вульфа), постоянно печатавшегося в журнале; «Жизнь и приключения бывшего еврея, а ныне православного христианина» В. Мельникова (1876 год. Вып. 23. С. 583-590; Вып. 24. С. 608-613; Вып. 25. С. 636-639; Вып. 26. С. 661-666; Вып. 27. С. 678-683; Вып. 31. С. 778-782; Вып. 32. С. 798-801) и др.). Некоторые статьи до сих пор сохраняют этнографический интерес (например, «Народные верования в праздник Пасхи» И. Калинского (1877 год. Вып. 14)). Также следует выделить записки о международной политике и жизни зарубежного славянства (особенно на Балканах и в Галиции). В 1876-1877 годах помещались подробные репортажи об освободительном движении балканских славян и о русско-турецкой войне. Немало места уделялось Римско-католической Церкви, особенно ее отношению к России и славянству («Новейшие отступники от Православия» (1859 год. Вып. 9), «Джунковский Степан Степанович и его энциклика» (1866 год. Вып. 41-49), «Истинные вселенские соборы в сопоставлении с нынешним мнимо-вселенским собором в Риме» К. Д. Думитрашко (1870 год. Вып. 17. С. 511-515; Вып. 18. С. 535-537; Вып. 19. С. 555-556; Вып. 20. С. 579-582; Вып. 21. С. 599-602)).

Издание прекратилось в связи с болезнью Аскоченского. Тома журнала за 1858-1860 годы и 1866-1876 годы имели годовые, а за 1861-1865 годы полугодовые указатели.

Исторические источники:

«Домашняя беседа» // ЭС. 1893. Т. 10 (20). С. 944-945.

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