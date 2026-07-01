ДОМАНОВСКИ, ШАНДОР

Домановски (венг. Domanovszky), Шандор (27.05.1877, Надьсебен, ныне Сибиу, Румыния — 30.04.1955 Будапешт) — венгерский историк и организатор науки.

По окончании Будапештского университета в 1899 преподавал историю в реальном училище в Пожони (ныне Братислава, Словакия). Занимался исследованием средневековых латинских хроник, что стало в дальнейшем предметом его научных интересов. В серии работ, отличавшихся глубоким анализом текста и критическим подходом к источнику, установил происхождение двух групп венгерских хроник. В Будапеште (с 1904 преподавал в Академии торговли, c 1909 — в университете) специализировался по истории экономики и культуры. В 1914 Д. получил кафедру в Будапештском университете, профессором которого оставался до 1948. Декан факультета гуманитарных наук (1926—1927), ректор (1939—1940). Автор трудов по истории таможенного дела, хозяйственному функционированию крупных землевладений. Подобно К.Т. Инаме-Штернеггу, А. Допшу , Д. применял новаторские методы исследования экономической и общественной истории. На университетской кафедре истории культуры создал группу по изучению сельского хозяйства Венгрии XVI—XVIII вв., из которой выросла аграрно-историческая школа.

Главный редактор 5-томной «Истории венгерской культуры». В серии Scriptores Rerum Hungaricarum осуществил научную публикацию средневековых хроник Венгрии (1937—1938). Подготовил к печати и опубликовал документы, связанные с деятельностью палатина Венгрии эрцгерцога Иосифа Габсбурга (1792—1809). Главный редактор основного научного исторического журнала «Századok» («Сазадок») в 1913—1942. Заместитель председателя Венгерского исторического общества (1916—1946). С 1927 — директор-распорядитель Национального стипендиального совета.

Член-корреспондент (1915), действительный член (1926), почетный член (1940) Венгерской академии наук. Участвовал в работе Международного комитета исторических наук (CISH) (1928 — делегат от Венгрии, 1933—1938 — член Международного бюро). Член-корреспондент польской (1932) и австрийской (1941) академий наук.

Соч.: Kézai Simon mester krónikája // Századok. Budapest, 1906; A harmincadvám eredete. Értekezések a történeti tudományok köréből. 24/4. Budapest, 1916; A szepesi városok árumegállító joga. Lőcse és Késmárk küzdelme az árumegállításért. 1358—1570. Budapest, 1922; Zur Geschichte der Gutherrschaft in Ungarn // Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburtstag von Alfons Dopsch / Gearb.von G. P. Bognetti. Baden bei Wien — Leipzig, 1938. S. 441—469; József nádor iratai/ Kiad. Domanovszky S. I—III. köt. Budapest, 1925—1935, IV. köt. / Domanovszky S. kézirathagyatékából s.a. rend. Glatz F. Budapest, 1990; Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez /Szerk. Domanovszky S. I—XV. köt. Budapest, 1932—1943; Magyar művelődéstörténet / Szerk. Domanovszky S. I—V. köt. Budapest, 1939—1942.

Лит.: Glatz F. Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban // Századok. Budapest, 1978. 2. Sz. 211—234. old.; Gerics J. Domanovszky Sándor, az Árpád-kori krónikakutatás úttörője // Századok. Budapest, 1978. 2. Sz. 234—250. old.; Kosáry D. Történészek és irányzatok: emlékezés // Magyar Tudomány. Budapest, 1982. 10. Sz. 722—734. old.; Szilágyi Á. J. A «krónikatudományok nagymestere». Domanovszky Sándor Kézai Simonról // Szilágyi Á. J. Érdekes személyiségek, emlékezetes viták a magyar történetírásban. Budapest, 2007. 89—94. old.