ДОМАНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Доманицкий Василий Николаевич (17[29].03.1877, с. Колодистое, Уманского уезда, Киевской губ. — 28.08[10.09].1910, Аркашон, Франция) — украинский ученый, общественно-политический деятель.

Родился в семье священника. Учился в гимназии в Киеве, в 1900 окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Некоторое время работал учителем. В 1905 стал одним из создателей Всеукраинского учительского союза. Вел научную хронику в «Киевской Старине»; образовал товарищество «Век», которое выпустило одноименный сборник украинских литературных произведений. За активную общественно-политическую деятельность находился под постоянным надзором полиции. В 1907 переехал в Петербург, где издал «Кобзаря» Т. Шевченко . Там же работал над первым изданием «Истории Украины» Н. Аркаса. В 1908 эмигрировал в Польшу, в г. Закопане продолжил журналистскую деятельность. Умер во Франции, похоронен на родине, в селе Колодистое. Псевдонимы: Василий Витер, Звенигородец, Колодянин, В. Колодянский, Василий Потребитель.

Соч.: Критичний розслід над текстом «Кобзаря» Шевченка. Репринт. Черкаси, 2008; Козаччина на переломі XVI—XVII в. (1591—1603). Львів, 1905.

Лит.: Павловский М. Кто такой был Василий Доманицкий. Киев, 1920.