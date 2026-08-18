ДОМА РЕБЁНКА

ДОМА РЕБЁНКА - в Российской Федерации учреждения здравоохранения для оказания медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи детям раннего возраста, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам и детям одиноких матерей.

По­яви­лись пос­ле 1917 года. Соз­да­ют­ся дома ребенка об­ще­го ти­па, а так­же спе­циа­ли­зи­ро­ван­ные - для де­тей с по­ра­же­ни­ем центральной нерв­ной сис­те­мы, на­ру­ше­ния­ми функ­ций опор­но-дви­гательного ап­па­ра­та, слу­ха, ре­чи, зре­ния и так далее.

В дом ребенка при­ни­ма­ют­ся де­ти из ро­диль­ных до­мов, ле­чеб­но-про­фи­лак­тических уч­ре­ж­де­ний, уч­ре­ж­де­ний сис­те­мы Министерства внутренних дел, се­мей с пе­рио­да но­во­ро­ж­дён­но­сти и со­дер­жат­ся в них до 3-лет­не­го воз­рас­та (в спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных домах ребенка - до 4 лет). В ви­де ис­клю­че­ния в дома ребенка (об­ще­го ти­па) мо­гут при­ни­мать­ся де­ти, дос­тиг­шие 3-лет­не­го воз­рас­та, с за­держ­кой фи­зи­че­ско­го и пси­хо­ре­че­во­го раз­ви­тия, обу­слов­лен­ной ус­ло­вия­ми вос­пи­та­ния, ес­ли их пе­ре­вод в дет­ский дом в со­от­вет­ст­вии с за­клю­че­ни­ем спе­циа­ли­стов счи­та­ет­ся преж­де­вре­мен­ным.

В дома ребенка по­сту­па­ют: де­ти, от ко­то­рых от­ка­за­лись ро­ди­те­ли, в основном не­за­муж­ние ма­те­ри под­ро­ст­ко­во­го воз­рас­та (в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев это про­ис­хо­дит в ро­диль­ном до­ме), а так­же ино­гда де­ти, стра­даю­щие тя­жё­лым вро­ж­дён­ным за­бо­ле­ва­ни­ем, по­ме­щён­ные ро­ди­те­ля­ми в дом ребенка для ди­аг­но­сти­ки и ле­че­ния. В этих слу­ча­ях ро­ди­те­ли под­пи­сы­ва­ют кон­тракт, в ко­то­ром оп­ре­де­лён срок пре­бы­ва­ния ре­бён­ка в доме ребенка. Не­ред­ки слу­чаи, ко­гда в на­зна­чен­ный срок ро­ди­те­ли не за­би­ра­ют ре­бён­ка до­мой, тем са­мым де-фак­то от­ка­зы­ва­ют­ся от не­го.

Из домов ребенка де­ти воз­вра­ща­ют­ся в био­ло­гическую се­мью или вы­бы­ва­ют в до­шко­ль­ные дет­ские до­ма, уч­ре­ж­де­ния сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, на усы­нов­ле­ние, под опе­ку. В начале 2006 года в Российской Фе­де­ра­ции функ­цио­ни­ро­ва­ли 250 домов ребенка, в ко­то­рых вос­пи­ты­ва­лось 15,2 тысяч де­тей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)