ДОМ ЖИЗНИ

Дом жизни (егип. per‘nh) — в Египте Древнем центры знаний и учености, руководимые ученым жречеством; средоточия культурной и духовной жизни.

Упоминаются начиная с коптосских декретов Пепи II вплоть до конца римского времени; функции и устройство реконструируются лишь отчасти. Д. ж. известны в Абидосе , Ахмиме, Эсне, Коптосе , Мемфисе ; в Ахетатоне Д. ж. подтвержден археологически (оттисками штампа «Д. ж.» на кирпичах стен). Д. ж. обычно упоминаются в связи с храмами; включали несколько отделений («палат»); в целом, предположительно, совмещали функции архива, библиотеки и скриптория. Центром Д. ж. представляются их библиотеки, превосходившие «стандартные» храмовые. В библиотеки Д. ж. обращались в поисках информации разного рода.В известной Стеле голода жрец искал в рукописях Д. ж. сведения об истоках Нила (выясняя, по приказу фараона, причину голода в Египте). «Пользователями» библиотек Д. ж. была образованная элита — в силу грамотности, а также «закрытости» древних манускриптов для непосвященных. Некоторые считают главной функцией Д. ж. копирование манускриптов. Давно отмечалось, что количество известных экземпляров, к примеру, Книги мертвых предполагает существование мощных центров их копирования, а наличие вариантов текста — возможность его профессионального и творческого «редактирования». Возможно, в Д. ж. сочиняли надписи для заупокойных стел, статуй, саркофагов и т. п. Предположительно, именно там создавалась и копировалась египетская «литература» (поучения, «премудрости», повести и др.), тексты религиозно-магического, а также медицинского содержания. Д. ж. предстают также школами «повышения квалификации», где под руководством опытных наставников постигались высоты писцового искусства, культовой практики, магии, а также тесно связанного с ней искусства врачевания.

В Д. ж. имелись свои святилища: упоминаются приношения Амону, Исиде, Хору, Сехмет. Главными покровителями считались Хнум и Сешат. О персонале и служебной иерархии Д. ж. можно судить лишь по титулам (писцовым, жреческим) причастных к ним лиц. В период персидского господства в Египте вельможа Уджахорреснет , по приказу Дария I восстанавливавший разрушенные палаты Д. ж. («творящие врачевание», т. е. медицинские), подчеркивал, что наполняет их учениками только «из сыновей мужей» (т. е. не черни), которых ставит под начало наставников и снабжает всем самым лучшим. Значение Д. ж. ученые оценивают по-разному: от узко практического (M. Lichtheim) до универсально широкого (J. Assman). Кажется справедливой мысль, что Д. ж. — нечто большее, чем просто учреждения: это сообщества тех, кого египтяне называли «мудрецами», т. е. образованнейших людей того времени.

Лит.: Тураев Б. А. Текст магического Papyrus Salt 825 Британского музея // Известия Императорской Академии наук. 1916. С. 1—16; Его же. Магический папирус Salt 825 Британского музея // Записки Классического отделения Русского Археологического общества. Т. IX. С. 231–241; Eвгенова В. И. Магический папирус Salt 825 Британского музея как источник изучения египетских мистерий-защит // Из АН СССР. Отделение общественных наук. 1933. № 6—7. С. 503—538. Коростовцев М. А. Писцы Древнего Египта. М., 1962; Assman J. The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs. New York, 2002. P. 73 f.; Dunand F., Zivie-Coche Ch. Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Itaka–London, 2005; Gardiner A. H. The House of Life // Journal of Egyptian Аrchaeology. 1924. Vol. 24. P. 157—169; Lichtheim M. Ancient Egyptian Literature. Vol. III. New York, 1980. P. 36 f.