ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» - уникальный комплекс, сочетающий функции музея , архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центра.

Его основная деятельность посвящена историческому феномену русского зарубежья и укреплению связей с соотечественниками за пределами России .

По статусу и по своей сути Дом является музеем-архивом зарубежной России. Предметы быта, произведения искусства, документы, рукописи, книжные коллекции, фотографии, кинопленки имеют мемориальный смысл, являются ценным источником информации и знания об истории и жизни эмиграции, а в существенной мере - о дореволюционном и послереволюционном периодах страны. В музейном собрании свыше 16 тысяч единиц хранения. Как и музей-архив, фонд библиотеки Дома представляет собой значительную историческую и культурную ценность. Он насчитывает свыше 75 тысяч единиц хранения, значительная часть которых - это издания эмиграции, представляющие массив издательской продукции русского зарубежья, в особенности книг, альманахов, журналов.

Важнейшая составляющая деятельности Дома русского зарубежья – научно-исследовательская работа, нацеленная на изучение исторической судьбы и многообразного наследия русского мира за границей и прежде всего послеоктябрьской эмиграции. В структуру Дома входят киностудия и киноклуб «Русский путь», а также издательство «Русский путь».

Иллюстрации:

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.