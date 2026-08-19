ДОМ РИМСКИЙ (лат. domus)

Дом в древнеримское время.

Римский дом представлял собою в ранние времена римской истории простое и скромное жилище с единственной комнатой – атриумом (лат. atrium, от ater – «черный, закопченный»), где находился очаг (focus), брачное ложе (thalamus nuptialis), позднее, в эпоху великих завоеваний и в последующие века у состоятельных римлян domus – это особняк, сооруженный по греческому образцу. Атриум становится приемной залой, главной частью дома. В центре кровли над атриумом было большое прямоугольное отверстие (compluvium), из которого дождевая вода стекала в бассейн под ним (impluvium). В атриуме по-прежнему оставался очаг, игравший роль сугубо символическую: здесь ларам и пенатам совершали возлияния. До конца республики в атриуме стоял ткацкий станок, за которым работала вместе с дочерьми и домочадцами матрона: образ хозяйки дома, «занятой шерстью» у очага, всегда оставался символом домашнего покоя и уюта. Владельцы богатых особняков не скупились на украшения атриума: колонны, статуи, стенные картины или росписи, мозаичный пол и т.п.

По обеим сторонам атриума были расположены жилые и служебные комнаты, получавшие свет из главной залы: например, спальни (cubiculum, мн. ч. cubicula). В открытых комнатах по обеим сторонам от атрия (alae) хранили imagines maiorum – посмертные маски предков. За атриумом следовал таблиний (tablinum) – кабинет хозяина. Здесь он занимался делами, хранил важные документы, принимал гостей и клиентов, пришедших с утренним приветствием (salutatio). По одной стороне (или по двум сторонам) кабинета шел коридор (fauces), которым проходили из атриума в перистиль . Так называлась заимствованная у греков задняя часть дома, представляющая собой внутренний дворик, окруженный колоннадой (портиком). Посреди шелестел небольшой садик, благоухал цветник, журчала вода в фонтане или плескалась рыба в пруду (piscina, этим же словом назывался бассейн для купания), красовались статуи и нежились на солнце домочадцы. К перистилю примыкали столовая ( триклиний ), помещения для прислуги, кухня (culina), домашняя баня, кладовые и проч. Зажиточные интеллектуалы и эстеты устраивали у себя также картинные галереи (пинакотеки) и библиотеки.

Некоторые помещения в доме обычно сдавали в наем под лавки, пекарни, ремесленные мастерские, под квартиры съемщикам и т.д. Как правило, это были комнаты, примыкающие к атриуму с лицевой стороны и имеющие вход только с улицы.

Дом-особняк (domus) мог позволить себе иметь человек отнюдь не бедный, публика же попроще и поплоше обитала в многоквартирных и многоэтажных домах – инсулах (лат. insula – «остров»).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева